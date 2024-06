היילי וולש היא דוגמה מעולה לכמה האינטרנט הוא מקום נורא. כל מה שוולש עשתה היה להופיע בראיון רחוב שנעשה ע"י ערוץ יוטיוב בשם Tim & Dee TV, שבו המנחים שואלים מבלים באזור המועדונים והפאבים של נאשוויל שאלות מיניות שונות בזמן שהם שיכורים, קצת כמו הפורמט של אלכס שולץ הישראלי, אבל אמריקאי ודוחה יותר.

מאז שהראיון עם וולש עלה לרשתות החברתיות בשבוע שעבר, היא הפכה לסנסציית רשת ומם בשם ה-Hawk Tuah Girl. השם הזה הגיע בעקבות אותו ראיון בו נשאלה: "מה הדבר האחד שמשגע את הגבר במיטה?" לאותה שאלה ענתה וולש, כנראה לאחר כמה משקאות, "את צריכה ל-Hawk Tuah (שהוא בעצם חיקוי סאונד של יריקה) על הדבר הזה". במידה ולא הבנתם את הרפרנס, מדובר באקט מיני שלא נפרט עליו מעבר לכך.

הסרטון שלה עלה ברשתות החברתיות השונות והפך לוויראלי במספרים שקשה לכמת בכלל. הסרטון הופץ כמו שהוא - אבל גם קיבל לא מעט גרסאות כיסוי שונות שצוחקות על המשפט שהפך כבר למושג שגור באינטרנט.

אבל מאז אותו סרטון כולם מנסים למצוא את וולש, ובאופן מסורתי לאיך שהרשת עובדת, הומצאו עליה מספר רב של סיפורים. עמוד פייסבוק בשם Tippah County Tribune פרסם פוסט שהפך לוויראלי בעצמו שטוען כי וולש היא מורה שפוטרה מעבודתה בעקבות הסרטון, אבל במציאות מדובר בפייק ניוז. העמוד מגדיר את עצמו כעמוד סאטירי, ולמרות שהביא כביכול תגובה מטעם וולש, היא לא התראיינה בכלל מאז האירוע. הפוסט הסאטירי הצליח להפיל הרבה מאוד גולשים בפח והוא צוטט ע"י כלי תקשורת שונים ועמודי אינסטגרם וטיקטוק שונים.

אז מה כן קרה עם וולש מאז הסרטון? קודם כל, ערוץ היוטיוב Tim & Dee TV שחרר הלילה את הסרטון המלא מאותו ערב והוסיף כנראה עוד קטעים לאחר שוולש הפכה לוויראלית. אנחנו לא נציג אותו כי הוא מלא בגסויות ולמען האמת מאוד מטופש, ולא ברור איך בשנת 2024 עדיין מעלים תכנים כאלה. בשבוע האחרון נפתחו מספר עמודים שמתיימרים להיות עמודי סושיאל של היילי וולש, אבל אין תיעוד לעמוד רשמי שלה מלפני האירוע המדובר.

מה שכן אפשר לומר זה שוולש מנסה להרוויח מה שהיא יכולה מהימים המועטים האלה שהיא "שורפת את הרשת", והיא חתמה על שיתוף פעולה עם חברה שמייצרת בגדים, כובעים ועוד עם המשפט המפורסם שלה. לטובת תחילת המכירות היא חתמה בעצמה על כמה מהמוצרים ונפתח לה עמוד אינסטגרם שבו היא כביכול מודיעה על כך. חשוב לציין שגם היוטיוברים שראיינו אותה החלו למכור מוצרים עם אותו משפט, ואולי עוד נראה קרב משפטי בנושא בעתיד.

View this post on Instagram

נראה שהבדיחה יצאה מגבולות האינטרנט והגיעה גם לעולם האמיתי. ברייס הארפר, שחקן בייסבול, עשה חיקוי של תנועת היריקה במהלך משחק ולא נתפלא אם נראה את התנועה הופכת למפורסמת אצל עוד ספורטאים.

Bryce Harper just did the hawk tuah

בינתיים מתחזק החשד שוולש האמיתית ירדה למחתרת. היא לא התראיינה באף תוכנית טלוויזיה, לא העלתה סרטון תגובה רשמי, הסתירה את החשבונות המקוריים שלה ברשתות החברתיות ובכלל, ולא השמיעה קול מאז אותו ראיון. האם היא מנסה להוריד פרופיל, או שהיא סגרה ראיון בלעדי באחת מתוכניות האירוח הגדולות בארה"ב? רק העתיד יגלה.

מה שבטוח זה שהאינטרנט השתגע בעקבות הסרטון. מאז נעשו רמיקסים מוצלחים יותר ופחות עם קטע הסאונד, נוצרו סרטוני תגובה רבים, ויש אפילו מעריצים משוגעים שעשו קעקוע עם הפרצוף שלה. הנה מקבץ של תגובות בולטות.

#hawktuah #spitonthatthang #tattoo #tattoos #hawktuahgirl #tattooart #viral ##foryou

#hawktuah #Meme #camptok

the hawk tuah memes keep getting better pic.twitter.com/36R6eGboZm — vids that go hard (@vidsthatgohard) June 23, 2024

Hawk Tuah x Techno pic.twitter.com/7hrVDODv1U — Ben Nicky (@bennicky) June 24, 2024

Stephen Hawk-Tuah. pic.twitter.com/GHCTboDOu3 — Do It For Dale (@APsMullet) June 21, 2024