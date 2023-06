שבוע בדיוק עבר מאז ההכרזה הגדולה של אפל על הויז'ון פרו, משקפי המציאות המעורבת של החברה, וכבר ישנם דיווחים על מוצר ההמשך שלהם, אבל הפעם עם תג מחיר שפוי יותר.

במהדורה האחרונה של ניוזלטר Power On של מארק גורמן, כתב הטכנולוגיה של בלומברג, מדווח כי אפל שואפת כעת לשחרר מוצר מציאות מעורבת במחיר סביר יותר עד סוף 2025. במקביל, אפל גם עובדת (באופן לא מפתיע) על גרסה חדשה של הויז'ון פרו הכוללת מעבד מהיר יותר בפנים שיביאו לביצועים טובים עוד יותר.

עכשיו כשאנחנו מכירים את השם ויז'ון פרו, גורמן משער שהגרסה הזולה יותר יכולה להיקרא משהו בסגנון "Apple Vision" או אולי "Apple Vision One". אבל איך בדיוק אפל תפחית את המחיר הזה? לגורמן יש כמה רעיונות.

בגרסה הראשונית של הויז'ון פרו, הרכיבים היקרים ביותר הם השבבים, ה-M2 וה-R1, שני צגי 4K מיקרו-LED וחומרת המצלמה והחיישן. כדי לצמצם עלויות, אפל יכולה "ככל הנראה להשתמש במסכים באיכות נמוכה יותר", מעבד עם מפרט נמוך יותר, כמו גם מערך קטן יותר של מצלמות וחיישנים. החברה יכולה גם להסיר את הרמקולים המרחביים מהאוזניות ובמקום זאת לדחוף משתמשים להשתמש ב-AirPods Pro משלהם כדי להקשיב לסאונד.

Power On: Apple, having debuted the Vision Pro headset at $3,500, is already working on a cheaper model to get the new product category onto the faces of more people. Here’s how it may do it. https://t.co/icufYacYLe — Mark Gurman (@markgurman) June 11, 2023

גורמן מוסיף בניוזלטר שלו: "אבל יש כמה תחומים שאני מאמין שאפל לא תתפשר עליהם ב-Apple Vision הזול יותר. המסך החיצוני, המכונה EyeSight, שמראה את עיניו של המשתמש. כמו גם מערכת המעקב אחר העיניים והידיים, שהם הליבה של Apple Vision כמו מסך מגע לאייפון. הייתי מצפה שדגם זול יותר ישמור על התכונות הללו".

לא ברור עדיין כמה יעלו המשקפיים הזולים יותר של אפל אבל לפי גורמן הם ישוחררו עד סוף שנת 2025, לוח זמנים מאוד שאפתני יחסית לעובדה שהויז'ון פרו הרגיל לא אמור להגיע לחנויות עד הרבעון הראשון של 2024, לפי השערות של המומחים.