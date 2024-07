3 חודשים לאחר שועדת הפיקוח של מטא, גוף עצמאי המפקח על החברה, החליט כי יש לאפשר למשתמשים לכתוב את המילה "שהיד" בפוסטים מגיעה התשובה הרשמית של מטא. למרות התקווה שתאגיד הרשתות החברתיות של מארק צוקרברג לא יקבל את ההמלצה, החברה הודיע בפוסט בבלוג שלה שהיא מקבלת את ההמלצה ומעתה המילה שהיד כן מותרת לשימוש בפוסטים ותיחשב למילה "נייטרלית" וההסרה שלה תהיה תלויה בהקשר שבו הדברים נאמרים.

על פי ההודעה של מטא נראה שכל פוסט ייבחן על פי סימנים שונים: "הסימנים שהציעה המועצה כללו תיאור חזותי של נשק, הצהרת כוונות או עידוד לשימוש או לשאת נשק, או התייחסות לאירוע ייעודי".

על פי הפוסט של מטא הם ערכו ניסויים שונים כדי לקבוע כיצד השינויים המומלצים של המועצה למדיניות ואכיפה בהתאם להמלצות שלה ישפיעו על התוכן בפלטפורמה, על פי מטא: "ההערכה הראשונית שלנו מראה כי הסרת תוכן כאשר המילה "שהיד" משולבת עם תוכן מפר אחר או כאשר שלושת האותות של אלימות שזוהו על ידי המועצה נוכחים, מסמנת ביעילות תוכן המזיק ביותר מבלי להגביל באופן בלתי הוגן את הביטוי".

Today, Meta shared an update on the company’s progress on implementing the Board’s recommendations made in our policy advisory opinion on the treatment of the term “shaheed” (شهيد).



A thread with more details ↓https://t.co/a4BxzWh4w6 — Oversight Board (@OversightBoard) July 2, 2024

במילים פשוטות השימוש במילה שהיד כעת מותרת בכל הפלטפורמות של מטא: אינסטגרם, פייסבוק ות'רדס. כדי שיוסר הפוסט צריך לעבור על "אותות האלימות" של החברה: תיאור חזותי של נשק, הצהרת כוונות או עידוד לשימוש או לשאת נשק, או התייחסות לאירוע ייעודי. לצורך הדוגמא אם תעלה תמונה של מחבל מבלי שיחזיק בנשק ובטקסט לא יתייחסו למעשים שלו אלא רק יקראו לו שהיד - אין סיבה שהמערכת האוטומטית של מטא תסיר את הפוסט.

הוועדה, אשר כוללת את חברת המועצה אמי פלמור, המנהלת הכללית של משרד המשפטים של ישראל לשעבר, טענה כי האיסור הגורף על המילה הערבית, שכולנו מכירים בתור דרך לשבח מעשי אלימות וטרור - הובילה לצנזורה נרחבת של מיליוני משתמשים מקהילות דוברות ערבית ומוסלמיות. לפי המדיניות הקודמת שלה, מטא הסירה את המילה "שהיד" כאשר משתמשים בה בהתייחסות לאנשים שהיא מסווגת כמסוכנים.

"השיטה הבוטה הזו היא רחבה מדי ומגבילה באופן לא פרופורציונלי את חופש הביטוי והשיח האזרחי, על ידי התעלמות מהמורכבות הלשונית של המילה, השימושים הרבים שלה והתייחסות אליה במקום זאת כאל המקבילה למילה האנגלית 'martyr' (קדוש מעונה בעברית)", כך כתבה בזמנו הלה תורנינג-שמידט, יו"ר הוועדה.

על פי המכון לחקר ארגונים לא-ממשלתיים, בין הארגונים המייעצים למטא ול-BSR, חברה שנשכרה להעריך את המדיניות של מטא, ניתן למצוא ארגונים כמו Human Rights Watch ו-7amleh אשר לשניהם יש היסטוריה של קמפיינים נגד ישראל. על פי הג'רוזלם פוסט, BSR הוציאה בעקבות האינטראקציה איתם דוח הממליץ, בין היתר, לתת יותר מרחב פעולה לפוסטים המשבחים את ארגון הטרור חמאס.

השינוי ביחס למילה "שהיד" מגיע לאחר שנים של ביקורת על הטיפול של החברה בתכנים הקשורים למזרח התיכון, כולל במחקר שהזמינה מטא בשנת 2021, שמצא כי לגישה שלה יש "השפעה שלילית על זכויות אדם" של פלסטינים ומשתמשים אחרים דוברי ערבית בשירותיה.

הביקורות הללו הסלימו מאז ה-7.10, וארגוני זכויות אדם האשימו את מטא בדיכוי תוכן התומך בפלסטינים בפייסבוק ובאינסטגרם על רקע מלחמה. קהילות מוסלמיות וערביות קראו למטא להסיר את האיסור על המילה "שהיד". לעומת זאת קבוצות יהודיות וישראליות הזהירו כי שינוי המדיניות יגדיל את התכנים האנטישמיים בפלטפורמות של החברה.