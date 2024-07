זאק (קיצור של זכריה) סייג' פוקס הוא יוצר תוכן אמריקאי יהודי עם קשר עמוק לישראל, הוא מתעסק בסטנדאפ, קצת פרשנות באולפנים והפקה של סרטים וסדרות. אבל לאחרונה הוא הפך למפורסם יותר בזכות הסרטונים שהעלה לרשתות בנושא ישראל. סייג' עלה שלשום עם סרטון שצולם בתוך רמאללה ובו הוא שואל מבחר של פלסטינים שאלות לגבי המצב, והתשובות איך לומר - לא ממש יפתיעו את הישראלים מבחינת התוכן אבל כן מבחינת השנאה נגד ישראל. הסרטון עצמו, בשם המקורי “Wild West Bank” או בתרגום פחות מוצלח לעברית "המערב הפרוע של הגדה המערבית", הפך מהר מאוד לוויראלי כאשר באינסטגרם ובטוויטר יש לו יותר מ-4 מיליון צפיות בכל אחת מהפלטפורמות, נכון לכתיבת שורות אלה.

סייג' כותב בציוץ המלווה את הסרטון שהוא צילם פחות משעה של חומרים ולאחר מכן הגיעו כמה גברים ואיימו לרצוח אותו אם לא ישמיד את החומרים, לפי יוצר התוכן הסרטון הוא תולדה של מה שהצליחו להציל מאותם צילומים.

בסרטון נשאלים תושבים מרמאללה האם הם בעד חמאס ולפי התשובות שלהם, לא היה אפילו אדם אחד שענה שהוא נגד ארגון הטרור הרצחני. למעשה חלק גדול מהפלסטינים עונים לסייג' תשובות בסגנון: "צריך למחוק את ישראל", "אני רוצה פתרון של מדינה אחת והיא לא ישראל" "צריך למחוק את ישראל מהמפה, רק פלסטין". בנוסף אחד מהגברים שרואיין רמז על הקונספרציה שהחטופים לא סבלו בשבי מכיוון שהם חייכו כאשר שוחררו, למרות שאנחנו יודעים שהם סוממו והיו תחת איומי נשק באותם רגעים.

סייג' מעלה הרבה תכנים בנושא ישראל. הוא שיתף פעולה עם מספר ארגונים שעוסקים בהסברה ויצר סרטונים גם מישראל וגם מארה"ב שבהם הוא מראיין צעירים שמתבטאים נגד ישראל. בין השאר הוא שיתף פעולה עם מונטנה טאקר, יוצרת תוכן יהודייה שמעלה בעצמה סרטונים רבים בעד ישראל, ויחד הם הסתובבו באוניברסטיאות בארה"ב וקיימו שעשעון בשם "האם אתה ציוני?". הצעירים שענו על השאלות לא ידעו על מה השאלון וכמובן שכולם גילו כי בפנים - הם ציונים. למרות זאת חלקם לא ממש שמחו על הקביעה הזאת.

בראיון ל-mako מספר סייג' על החוויה שלו מרמאללה: "אמרו לי שזאת אמורה להיות עיר יחסית ליברלית בפלסטין, מקום שבו נשים יכולות להסתובב בלי כיסוי ראש. אבל מתוך האנשים שאני ראיינתי לא מצאתי אפילו אדם אחד שהיה נגד החמאס, כולם תמכו בו והתנגדו לפת"ח".

סייג' מודה שהמדגם שלו לא הכי מייצג אבל זאת לא ממש אשמתו: "הספקנו לראיין רק 10 אנשים בערך, כולם היו נגד ישראל, לפני שהגיעו כמה בחורים ואיימו לרצוח אותנו אחרי שדיברנו עם אישה מסוימת. אמרו לי מראש שאסור לי לספר שאני יהודי וכששאלו אותי עניתי שאני איטלקי. שכרתי מפיק, צלם ומתורגמן מוסלמים כי לא יכולתי להביא איתי ישראלים".

הרבה אנשים התפלאו מכך שיהודי בכלל נכנס לרמאללה, הזכרון הישראלי מיד מחזיר אותנו אל אירוע הלינץ' המפורסם של שנת 2000, אבל סייג' לא נרתע מכך: "ידעתי למה אני נכנס, אין בי ממש פחד אני מניח שהיו לי ביצים פשוט. אני 15-16 שנה עושה סרטונים משוגעים והרגשתי שאני במקום בחיים שכשיש לי הזדמנות לעשות את זה אני צריך ללכת על זה."

מה למדת מהחוויה ברמאללה?

"הדבר הכי גדול שלמדתי הוא ששטיפת המוח ממש קשה. בבתי ספר לא מלמדים אותם שישראל יכולה להתקיים, אף אחד מהם לא נולד רע אבל הם גדלים בסביבה בה מלמדים אותם לשנוא את ישראל יותר מאשר לאהוב את עצמך או את הילדים שלך, המקום הזה תקוע ב-1948 וזו טרגדי כי העיר דומה לתל אביב היא לא נראית ממש שונה. זה מרגיש שיכולנו להיות כל כך קרובים לשלום אם הצד השני היה רוצה בכך. זה סרטון שאני שמח שהפך לוויראלי אבל בו זמנית הוא אמת שקשה לבלוע, חלק גדול בהכחשה על מה שחמאס עושה. זה היה יותר גרוע משציפיתי, אמרו לי שזאת עיר פרוגרסיבית יותר אבל גיליתי אחרת".

הסרטון צבר הרבה יותר צפיות באינסטגרן וטוויטר לעומת טיקטוק. למה?

"זה פאקינג מטורף. יש לי איזה 3,000 צפיות בטיקטוק למרות שיש לי מעל מיליון עוקבים, באינסטגרם יש לי 75 אלף עוקבים, עכשיו 95, אבל יש לסרטון 5 מיליון צפיות ביום אחד. בטוויטר התחלתי רק לפני שבועיים בערך כי קצת חששתי ממנה, בזמן שפרסמתי את הסרטון היו לי 30 עוקבים בלבד ועכשיו יש לי 20 אלף ו-4 מיליון צפיות לסרטון. טיקטוק מעלימה סרטונים בנושא ישראל ויהודים כי טיקטוק מחרימה קולות בעד המערב. בניתי את קהל העוקבים שלי לפני שהתחלתי להתעסק בישראל ומאז החשיפה שלי ירדה בערך ב-1000%".

מה מתוכנן לעתיד?

"יש לי עוד 2 סרטונים בדרך מאותו ביקור. אחד מהם הוא שיחה של שעה עם הבחור שיושב ליד השולחן, זה צולם לפני שיצאנו אל הרחוב. שאלתי גם את אותם שאלות ברחוב בישראל וקיבלנו תשובות מעניינות. שניהם יצאו בקרוב אז תמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות. אני אמשיך לעבוד עם ארגונים למען ישראל ומשפיענים שונים כדי לנסות לעשות כמה שיותר עבור ישראל. אנחנו חייבים להיות מאוד פעילים ברשת, הסיבה שאתם רואים את כל הצעירים בארה"ב מפגינים נגד ישראל זה כי הם צופים בזה בסרטוני טיקטוק, זה תמיד יהיה דוד נגד גוליית אז אמשיך לעשות כמה שיותר סרטונים שאפשר כדי ששום דבר כמו השואה או ה-7.10 יחזרו על עצמם".