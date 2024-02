ChatGPT יכול לעשות כמעט הכל - מסתבר שגם להשיג לכם ארוחות חינם במקדונלד'ס. איש עסקים הטוען שהוא "מיליונר" התרברב בפודקאסט שהוא השתמש בצ'אטבוט של OpenAI כדי להונות את רשת ההמבורגרים הגדולה בעולם והוציא מהם 100 ארוחות חינם על ידי שימוש במערכת הבינה המלאכותית וכתיבת תלונות מזויפות.

גייג', מנחה שותף של בהסכת All Things The Podcast והבעלים של קבוצת המכירה All Things Arbitrage, טען שהוא "גונב קבלות מהקופה או שולחנות" ומשתמש בקוד QR הייחודי שלהם כדי לפתוח את סקר משוב של מקדונלד'ס.

@arbkinguk UNLIMITED FREE MCDONALD'S HACK Full podcast episode coming soon, follow so you don't miss it! ♬ original sound - Ben The Arbitrage King

"אם אתה פשוט מציין שאתה מאוד לא מרוצה בכל תשובה ואז משתמש ב-ChatGPT - אתה פשוט מקליד משהו כמו, 'כתוב על החוויה איומה שהייתה לי במקדונלד'ס, בה הזמנתי ביג מק ותעשה את זה בפחות מ-1,200 תווים", אמר גייג' בפרק.

"תעתיק את זה, תדביק... זה בדרך כלל ממש שלילי. ואם זה לא מספיק רע, אתה יכול לבקש מהצ'אט, 'תחמיר את זה'. אתה מכניס את זה, ממלא מייל ובום. תוך 12 שעות, נציג ישלח לך מייל עם שוברי ארוחה או כמה ארוחות לגמרי בחינם".

הוא טען שגרם לרשת הפאסט פוד להעניק לו 100 שוברים תוך תשעה חודשים בלבד, והוסיף כי זה "טעים יותר כשזה בחינם".

בקליפ, שהפך לאחרונה לוויראלי וצבר יותר ממיליון צפיות בטיקטוק, גייג' הודה שהוא עושה את זה "מתחילת השנה" (הפודקאסט הוקלט במקור בנובמבר 2023, והכוונה היא לתחילת 2023). הוא שיתף שהסניף המקומי של מקדונלד'ס כבר מכיר אותו ולא נותן לו קבלות יותר על שום דבר. "הם הדביקו פוסטרים בכל מקום בהם נאמר, 'נא למלא את הסקר ולרשום שאתם מרוצים מאוד'", אמר גייג'.

המנחה המשותף שלו, בן רייט, התבדח שזה חייב להיות המיקום עם הדירוג הגרוע ביותר של מקדונלד'ס בבריטניה. אבל גייג' טען: "זה לא פוגע באף אחד. אני לא מזכיר שום שמות - זה רק בשביל לקבל את שובר הארוחה".

צילום: AP

גולשים בתגובות לקליפ לא היו מרוצים מהרעיון של גייג'. "'זה לא מזיק לאף אחד'?. זה יגרום למקדונלד'ס לסגור את הסניף הזה כי היו לו אלפי ביקורות רעות ומישהו קמצן מכדי לקנות המבורגר בזול", כתב אחד.

"אבל זה כן מזיק לאנשים. מקדונלד'ס עובדת עם זכיינים, ואם שביעות רצון הלקוחות יורדת מתחת לסף מסוים הם מסתכנים באובדן הזיכיון", כתב גולש אחר. "הבחור הזה הוא מה שלא בסדר עם הדור הזה! עובדי שכר המינימום המסכנים האלה מקבלים איומים בפיטורים בגלל חשבונות הונאה שלו", כתב מישהו. גולשים רבים פשוט ציינו שזו אחת הדרכים להעריך את העובדים של אותו סניף, וביקורות כאלה פוגעות בהם.

אנחנו לא ממליצים כמובן לנסות את זה בסניפים בארץ, אבל מעניין אם לקוחות בישראל ינסו את אותו טריק עם הצ'אטבוט המתקדם, הם גם יצליחו לקבל חזרה ארוחה חינם.