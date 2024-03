אפל הכריזה רשמית על תאריך כנס המפתחים השנתי שלה, ה-WWDC 2024, כאשר לפי ההזמנה ולפי השמועות המקדימות אנחנו עומדים לקבל את עדכון הבינה המלאכותית הגדול. הכנס ייערך בין ה-10 ל-14 ביוני, כאשר את הכותרות החשובות נדע כבר ביום הראשון כמובן.

Apple’s officially announced #wwdc24 kicking off 10th June. What will we see this year? pic.twitter.com/jhCK4EFded — EMKWAN (@emkwan) March 26, 2024

למה אפשר לצפות?

באופן מסורתי החברה מכריזה על מערכות ההפעלה החדשות של שלל המכשירים שלה, כאשר ה-iOS 18, מערכת ההפעלה של האייפון תעמוד במוקד. לפי דיווחים מהשבועות האחרונים אנחנו צפויים לקבל את אחד מעדכוני הגרסה המשמעותיים ביותר, ולפי העיתונאי מאט גורמן, "העדכון הגדול ביותר שהיה עד כה".

בין היתר העולם עומד לגלות באיזה מצב נמצאת אפל בנושא הבינה המלאכותית. עד כה החברה פיגרה מאחורי המתחרים שלה אבל על פי רמזים של טים קוק, אנחנו צפויים לראות את יכולות ה-AI עוד השנה, ולפי הציוץ של גרג ג'וזוויאק, סגן נשיא באפל, די ברור שזה הנושא המרכזי.

A(bsolutely) I(ncredible) WWDC



(I'll believe it when I see it) https://t.co/YrK2bNpEC8 — Marques Brownlee (@MKBHD) March 26, 2024

בשבועות האחרונים נפוצו מספר שמועות על אותן תכונות של בינה מלאכותית, ובין השאר דווח כי אפל תשתף פעולה עם גוגל על פיצ'רים עם ה-AI בעזרת מודל ג'מיני של המתחרה. מנגד דווח שהחבר'ה מקופרטינו גם דנו עם OpenAI בנושא.

למרות זאת, מאט גורמן דיווח אתמול שבאירוע אפל לא צפויה לחשוף צ'אטבוט AI משלה, אבל הוא עדיין מצפה ש-AI יהיה נושא מרכזי בכנס של החברה. הוא חזר על כך שאפל מתכננת להכריז על תכונות AI חדשות ש"מסייעות למשתמשים בחיי היומיום שלהם", אך הוא לא סיפק פרטים ספציפיים. הוא דיווח בעבר כי בינה מלאכותית גנרטיבית תשפר את היכולת של סירי לענות על שאלות מורכבות יותר, ותאפשר לאפליקציית ההודעות להשלים משפטים אוטומטית. אפליקציות אחרות כמו אפל מיוזיק, Shortcuts, Pages, Numbers ו-Keynote צפויות גם הן לזכות בפונקציונליות של בינה מלאכותית.

אפל גם פתחה ערוץ יוטיוב יעודי לטובת הכנס, מה שייאפשר לקהל הרחב לצפות בלייב בחלק מהנאומים והכנסים. השנה המפתחים של אפל הוזמנו להגיע לאותו כנס פיזית, אך מכיוון שמדובר במספר מוגבל - ערוץ היוטיוב אמור לספק אלטרנטיבה למי שלא יצליח לעשות זאת. בינתיים תוכלו למצוא בעמוד סרטונים מהכנס של שנה שעברה, שבו הוצג הוויז'ון פרו.

The Apple Vision Pro | צילום: Justin Sullivan, getty images

מבחינת מוצרים אנחנו לא צפויים לקבל הכרזות גדולות כפי שהיה בכנס של שנה שעברה. אולי נראה מחשבים עם המעבדים החדשים, ה-M3 שעוד לא הוצגו לעולם - למשל ה-Mac Mini, אבל באופן כללי הכנס השנה הוא בסימן מערכות ההפעלה הבאות של מכשירי אפל ולא מוצרים חדשים.