נוירלינק (Neuralink), המיזם העתידני של אילון מאסק ששואף לחבר את המוח האנושי למחשב, רושם התקדמות מצמררת נוספת. בסוף השבוע נחשף סרטון של קוף מתפעל את משחק המחשב הקלאסי "פונג" – בעזרת כוח המחשבה.

הקוף בסרטון הוא פייג'ר (Pager), בן תשע מסוג מקוק, שעבר השתלת שבב נוירלינק לפני כשישה שבועות. תחילה, החוקרים הרגילו אותו להשתמש בג'ויסטיק; בכל פעם שהוא השתמש בו כדי להזיז את המצביע שעל המסך לעבר הריבועים הזוהרים, הוא קיבל שייק בננה. בינתיים, השבב במוחו רשם ותיעד את הפעילות המוחית, הודות ליותר מ-2,000 האלקטרודות שאוספות מידע מהאזור במוח שאחראי לתנועות הידיים. כך, החוקרים פיתחו אלגוריתם שפיענח את תנועות הידיים הצפויות של פייג'ר בהתאם לנוירונים שהפעיל, ואחרי תקופת קליברציה קצרה, הג'ויסטיק נותק מהמערכת – ופייג'ר המשיך לשחק בעזרת כוח המחשבה. "קוף אשכרה משחק במשחק וידאו בטלפתיה!", צייץ המייסד אילון מאסק ביום חמישי. אגב, מלבד הסרטון שמציג את פייג'ר משחק, אנשי המיזם שיתפו סרטון נוסף שמציג את הדאטה שנאסף ממוחו של הקוף.

A monkey is literally playing a video game telepathically using a brain chip!! — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

The device is implanted flush with skull & charges wirelessly, so you look & feel totally normal — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

כזכור, מאסק חשף את השבב של נוירלינק בקיץ 2019, ובאוגוסט 2020 הציג אותו בפעולה. באירוע השתתפו שלושה חזירים, כשהבולטת ביניהם הייתה גרטרוד (Gertrude); השבב של נוירלינק, בגודל 22.5 ננומטר ובעובי של 8 מ"מ, הושתל במוחה חודשים ספורים קודם לכן, בהליך ללא הרדמה שארך כחצי שעה. כל הפעילות המוחית שלה הוקרנה על גבי מסך מחשב. "זה קצת כמו פיטביט בתוך הגולגולת עם חוטים זעירים", אמר מאסק באירוע ההכרזה המקוון, בו הוא חשף גרסה "פשוטה וקטנה יותר" של המכשיר שנחשף לראשונה בקיץ 2019. כעת המכשיר כולל 3,000 אלקטרודות הנישאות על חוטים שהיקפם קטן משל שיערה אנושית, ומסוגלים לעקוב אחר פעילותם של 1,000 נוירונים.

וחוזרים לפייג'ר. בשרשור ציוצים שפרסם מאסק בסוף השבוע, הוא הסביר שהגרסאות הראשונות של השבב יאפשרו לבני אדם הסובלים משיתוק "להשתמש בסמארטפון מהר יותר ממישהו שמשתמש באצבעות". לדבריו, גרסאות מאוחרות יותר יאפשרו לאנשים משותקים בגפיים התחתונות להזיז אותן. מטרת העל הנעלית, למקרה שתהיתם, היא להגיע ל"קוגניציה על אנושית" (Superhuman Cognition). רק הזמן יגיד אם חזונו של מאסק יתממש.