הוא עשה זאת שוב - מארק צוקרברג הגיע לאירוע ציבורי ושוב הפך לוויראלי. ממש כמו שכל האינטרנט צחק על החזות הרובוטית שלו בשימוע המפורסם בקונגרס, כעת הרשת מתבדחת על חשבונו בגלל קליפ קצר שרץ ברשתות החברתיות מאירוע UFC שהשתתף בו.

בסרטון רואים את צוקרברג עומד יחד עם הצוות של הלוחם אלכסנדר ולקונובסקי, לפני שהוא מתחיל את קרב הנוצה של בתחרות UFC 298. צוקרברג נראה קצת נבוך מהאירוע ולא ממש קשור לאנשים סביבו, הוא מנסה ללחוץ את ידו של ולקונובסקי אך האחרון מתעלם, או פשוט לא שם לב אליו - מה שמשאיר את אחד האנשים העשירים והחשובים בעולם עם היד באוויר. באותו סרטון הוא גם ניסה לעזור לצוות של הלוחם לקחת את הבגדים שלו לפני שעלה לזירה - אך כאמור לא ממש מתייחסים אליו.

Mark Zuckerberg looks like that really nice kid trying to fit in & hang with the bad kids pic.twitter.com/Y49Q4rZtcm — Teslaconomics (@Teslaconomics) February 18, 2024

למרות שצוקרברג כן חיבק את ולקונובסקי לפני שעלה לקרב, שבו הפסיד לאיליה טופוריה, הרשת לא הייתה יכולה להשאר אדישה למראה צוקרברג המאוכזב והבודד באותו סרטון.

צוקרברג ו-ולקנובסקי הם למעשה חברים כבר כמה שנים, והתאמנו יחד מספר פעמים מאז שצוקרברג נכנס לתחום הג'יו-ג'יטסו הברזילאי לפני כמה שנים. מייסד פייסבוק, שעשה טיזינג בעבר לקרב נגד אילון מאסק אך חזר בו, היה לבוש מכף רגל ועד ראש בבגדים של הצוות של וולקאנובסקי לבש, והתיישב בשורה הראשונה לאחר שחיבק את בן ה-35 רגע לפני הקרב.

בין היתר הגולשים התבדחו: "אל תתנו לרובוט שמנסה להיראות אנושי לעבוד עליכם"

Mark Zuckerberg is trying to be a Human. Don’t be fooled. pic.twitter.com/XVQjfcAEbe — Liz Churchill (@liz_churchill10) February 19, 2024

Mark Zuckerberg trying to blend in with humans pic.twitter.com/8CLf87AWml — Wake Awake (@WakeAwake1) February 19, 2024

בסרטון ארוך יותר נראה המיליארדר מסתובב מבלי לדעת מה לעשות בנושא. גולש אחד כתב בנושא: "אני לא יכול להפסיק לראות את התאונת דרכים הזאת שהיא מארק צוקרברג מנסה להתחבר לאנשים".

גולש אחר כתב: "הוא נראה כמו ביום הראשון ללימודים", מגיב אחר כתב: "חבר שלנו נראה עצבני ממש מלנסות להיראות רגיל מול כל המצלמות האלה".

I cannot stop watching this train wreck that is mark zuckerberg trying to look like he belongs pic.twitter.com/zRDecbBHzZ — more_meat_loaf (@more_meat_loaf) February 18, 2024

בתור הבעלים של מטא, צוקרברג תמיד היה אחד האנשים שהרשת הכי אהבה לצחוק עליהם, גם בגלל החזות הגיקית שלו אבל גם בגלל האימפריה שבנה סביב הרשתות החברתיות. אולי זאת הסיבה שבשנים האחרונות המייסד של פייסבוק החליט להכנס לעולם אומנות הלחימה, כדי ליצור לעצמו תדמית קצת יותר קשוחה. התחביבים שלו כונו לאחרונה "מסוכנים" על ידי גורמים במטא, שציינו שישנם חששות ודאגות בנוגע לבריאותו בדוח של החברה. בכל מקרה, שינוי התדמית הזה לא בדיוק עובד לו כרגע - והסרטונים של הרגע המביך נצפו מיליוני פעמים רק בטוויטר.