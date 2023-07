ת'רדס, Threads | צילום: svetlana_apo, shutterstock

בלילה שבין רביעי לחמישי (שעון ישראל) עלתה אפליקציית ת'רדס (Threads), התשובה של מטא לטוויטר, וכבר מרגע השקתה החלה לשבור שיאים. ההצטרפות אליה, שנעשית רק באמצעות חשבון האינסטגרם של המשתמשים, הייתה פשוטה ומהירה, וכבר ביום חמישי בערב היא רשמה 30 מיליון משתמשים.

כעת, על פי אתר quiverquant, ת'רדס רשמה מעל 93 מיליון משתמשים, וסביר מאוד שהיא תחצה היום את קו ה-100 מיליון משתמשים.

המאפיינים של ת'רדס דומים מאוד לטוויטר, אם כי בסיסיים הרבה יותר – כרגע מה שאפשרי לעשות הוא בה הוא לפרסם פוסטים עד 500 תווים, שיכולים להכיל קישור, סרטון או תמונה (לא ניתן לערוך אותם), לשתף אותם, להגיב ולפרסם מחדש.

הפיד שלכם מורכב מאנשים שאתם עוקבים אחריהם באינסטגרם אך גם מאנשים שהאלגוריתם של האפליקציה מציע לכם. אם בצד של תמונת הפרופיל של כותב הפוסט מופיע לכם פלוס שחור – זה אומר שאתם לא עוקבים אחרי מי שפרסם אותו, ואם תלחצו על ה-פלוס, תוכלו לעקוב אחריו.

באותו אופן, תוכלו על ידי לחיצה על "שלוש הנקודות" להשתיק, להסתיר, לחסום או לדווח על משתמשים. בנוסף, אין גרסת ווב לאפליקציה, והיא עובדת רק בגרסת המובייל. היום דווח כי מטא תציע גרסת בטא למשתמשי אנדרואיד, שבה יוכלו המשתמשים לקבל פיצ'רים חדשים לפני כולם, שייבדקו קודם על קבוצת הניסוי.

ת'רדס משכה כמה אנשים מאוד מפורסמים שהצטרפו אליה במהלך הימים האחרונים, גל גדות פרסמה ביום שישי תמונה שלה מתוך סרטה החדש בנטפליקס וכתבה: "Did I make it in time?" ("עשיתי את זה בזמן?"), כאשר בין מאות התגובות שקיבלה, כתב לה גם אדם מוסרי, מנכ"ל אינסטגרם (בן לאב ישראלי), בעברית: "בטח".

גדות צברה כבר 918 אלף עוקבים. גם נועה קירל הצטרפה היום (ראשון) לרשת עם שני פוסטים שמרפרפרים לשירים שלה "יוניקורן" ו"פנתרה".

בגזרה העולמית, היוטיובר המצליח מיסטר ביסט (MrBeast) הצטרף לת'רדס והציע להגריל מכונית טסלה בין העוקבים שלו ב-48 השעות הראשונות, ואכן גם בחר זוכה כפי שהבטיח. מיסטר ביסט צבר 3.9 מיליון עוקבים, והוא האיש השני הנעקב ביותר בפלטפורמה, נכון לכתיבת שורות אלו, כאשר לפוסט הטסלה היו 135 אלף תגובות. לקים קרדשיאן יש 4 מיליון עוקבים, אם כי היא עוד לא פרסמה אפילו פוסט אחד. לשם השוואה, למארק צוקרברג, מנכ"ל מטא, יש 2.6 מיליון עוקבים.

אגב, זה קצת אירוני שהמכונית טסלה היא של אילון מאסק, יריבו של צוקרברג. ביום חמישי פורסם כי טוויטר איימה להגיש תביעה נגד מטא, וכי היא טוענת להעתקה ושימוש "בסודות מסחריים" שסיפקו לה עובדים לשעבר של טוויטר. מטא טענה כי בצוות המהנדסים של ת'רדס אין עובדים לשעבר בטוויטר.

יחד עם זאת, ההבדלים באופי בין טוויטר לת'רדס, בוודאי מהזווית הישראלית, בולטים מאוד. האופי של הטוויטר מאוד פוליטי, למשל מדי שבת ההפגנות נגד התוכנית המשפטית הן חלק מרכזי בפיד, ואילו בת'רדס השיח היה הרבה יותר קליל, והמשתמשים שהכי התבלטו בו לא היו כאלה שחזקים בטוויטר, אלא באינסטגרם. כך, יוצאות "האח הגדול" כמו דיאן שוורץ, שרית פולק (שהיא גם גרושתו של סטטיק), דנית גרינברג, מיה דגן (כוכבת הטיקטוק) וסטטיק היו כמה מהכוכבים של סוף השבוע האחרון בת'רדס.

הפוסטים שלהם התאפיינו באופי חושפני וחסר עכבות. פולק כתבה: "איזה מצחיק זה שקיימים עוקבים באינסטגרם שלי שבטוחים שאני אדם שפוי". שוורץ כתבה: "עוד אפליקציה שיניב יקבל התקף לב כל פעם שהוא מקבל התראה כשאני מפרסמת משהו" (כשהיא מתייחסת לסוכן שלה). סטטיק כתב: "טרדס הגיע כדי להרוג את טוויטר אבל יש הרגשה שהוא הרג את אינסגרם".

לא מדובר רק בתחושת בטן. על פי אדם מוסרי, מנכ"ל אינסטגרם, שהגיב בת'רדס לכתב The Verge, ת'רדס לא הולכת לעודד פוליטיקה ו"חדשות קשות", הארד ניוז. מוסרי כתב: "הסיכונים של הבדיקה, השליליות והיושרה שמגיעים עם פוליטיקה וחדשות קשות לא שוות את המעורבות (אנג'יימנט) או את ההכנסה שיגיעו מכך. יש די והותר קהילות מדהימות – ספורט, מוזיקה, אופנה, ביוטי, בידור ועוד, כדי ליצור פלטפורמה תוססת בלי צורך להיכנס לפוליטיקה או חדשות קשות".

בשנים האחרונות מטא התרחקה מהחדשות והפוליטיקה, כולל הפחתת כמות התוכן הפוליטי שמשתמשים רואים בפייסבוק. היא אפילו שינתה את השם של "ניוז פיד" רק ל"פיד" בשנה שעברה בפייסבוק. החברה גם הגיבה לחוק קנדי חדש שיחייב אותה לשלם עבור חדשות מקומיות, באומרה שהיא תאסור על פרסום חדשות מפייסבוק ואינסטגרם במדינה.

מוסרי הבהיר לאחר מכן את תגובתו, והסביר כי ת'רדס לא תמנע או תוריד פרסום של חדשות או פוליטיקה, אבל היא לא "תחזר אחריהם", כפי שפייסבוק עשתה בעבר.

מם נוסף שהתפשט בסוף השבוע הכריז כי כמו במקרים רבים אחרים, "משפחת סימפסון" חזתה את העתיד, וכי האוזן של הומר היא בעצם הלוגו של ת'רדס. חשבון הטוויטר Everything Out Of Context שיתף תמונה של פניו של הומר סימפסון עם עיגול אדום המדגיש את אוזנו. הלוגו של אפליקציית Threads צורף לידו, בניסיון לערוך השוואה בין תנוך האוזן של הומר לסמל האפליקציה שנראים דומים. "הסיטקום האמריקאי הפופולרי עושה זאת שוב".

The Simpson's did it again pic.twitter.com/uR8BGCwhPS — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 7, 2023

הציוץ זכה למיליוני צפיות, אבל האמת היא שהתמונה פשוט עברה עריכה בפוטושופ.

That is not at all what homer’s ear looked like. pic.twitter.com/0yfmk2qF0z — Lauren Bertoni (@Lauren_lolly_) July 7, 2023

טוויטר אף הוסיפו הערה כי התמונה נערכה, עם קישור לעמוד הוויקיפדיה, שמראה את האוזן האמיתית של הומר. חלק מהתחזיות הפופולריות של הסימפסונים, כוללות את בחירת דונלד טראמפ לנשיא, מלחמות ארה"ב-סין, המצאת שעונים חכמים ומגפת הקורונה.