צנזורה מכוונת או שינוי באלגוריתם? בסוף השבוע האחרון, יאיר נתניהו ושורת פובליציסטים ימניים טענו שפייסבוק צמצמה להם את החשיפה באופן משמעותי ומכוון. בתגובה, פייסבוק הודתה הבוקר (ראשון) כי מדובר בתקלה עולמית.

לאור הצנזור המטורף של פייסבוק כנגד כל אושיות הימין ברשת, כולל אותי, עכשיו יותר מתמיד חשוב שתעקבו אחרי גם בטלגרם! https://t.co/GYeTb7EWSx

Due to the recent massive shadow banning operation of Facebook against Israeli conservative figures, including me, it’s crucial>> pic.twitter.com/XD44AC7xlE — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) April 9, 2021

"גלית דיסטל, שי גולדן, גדי טאוב, יאיר נתניהו, הצל, ציפורי וגם אני: כולנו חווים ירידה דרסטית בחשיפה בפייסבוק", כתב בסופ"ש (שישי) ארז תדמור, מייסד תנועת "אם תרצו". בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, צייץ מחדש את הדברים, והוסיף: "לאור הצנזור המטורף של פייסבוק כנגד כל אושיות הימין ברשת, כולל אותי, עכשיו יותר מתמיד חשוב שתעקבו אחרי גם בטלגרם!".

גלית דיסטל, שי גולדן, גדי טאוב, יאיר נתניהו, הצל, ציפורי וגם אני: כולנו חווים ירידה דרסטית בחשיפה בפייסבוק.

למה עכשיו?

השמאל הצליח לרסק את הימין. סער כבר מכר את הימין ובנט מ"מ משם.

ואם הימין מרוסק ברור שנתניהו יהיה רק הקורבן הראשון. לתשומת לבם של אלו שלא מבינים שהם בהמשך הרשימה. — ארז תדמור@ereztadmor (@tadmorerez48) April 9, 2021

גם חברת הכנסת הטרייה, גלית דיסטל-אטבריאן (ליכוד), כתבה בשבוע שעבר (חמישי) שהחשיפה בדף שלה צנחה. "לרגל השבעתי לכנסת, פייסבוק החליטה לצמצם לי את החשיפה כמעט לאפס. מ-2,000 לייקים לשעה אחת ו-4,000 לייקים לסטטוס ממוצע – אני כרגע מגרדת מלמטה את ה-200", כתבה בפוסט שזכה ל-8,500 לייקים, 1,100 שיתופים ו-887 תגובות.

בהמשך לפוסט, העיתונאי שי גולדן כתב: "האמת? תיכנסו לעמוד שלה. זה די מטורף, ההתרסקות של הטראפיק. כאילו היא נחסמה ממש למרבית עוקביה". את הפוסט הזה הוא מחק מאז, ואמש (מוצאי שבת) הוא פרסם פוסט נוסף בו הודה שהנתונים עלו: "קצב ושיעור והיקף החשיפה בדף שלי כאן חזר להיות כשהיה... לא דמיינו את זה, הצניחה הייתה דרמטית. הסרתי את הפוסט המדובר, כי יש בעיה בלקונן על חשיפה בפוסט עם 2,300 לייקים. מה ארע? לא ברור. אולי טעות באלגוריתם. אולי הלחץ שהפעילה הקבוצה, אולי ההתעניינות מהתקשורת גרמה ליד הנעלמה של פייסבוק להשיב את הדברים לקדמותם".

יואב אליאסי (הצל), שמפעיל דף עם כמעט 500 אלף עוקבים, פרסם גם הוא "הודעת פרידה" מפייסבוק ב-9 באפריל. "מאתמול, יום השואה, הפייסבוק חיסלו לגמרי את התפוצה שלי והורידו אותו לתפוצה של דף עם 1,000 עוקבים בלחץ", כתב. אתמול (שבת) פרסם פוסט הבהרה: "לא נעים לי בכלל אבל אני חייב להתנצל. אני מנסה תמיד להגיד דברים שאני עומד מאחוריהם במיליון אחוז, אבל הפעם פישלתי ואני לא מתבייש להגיד את זה".

זו לא הפעם הראשונה שיאיר נתניהו ופובליציסטים המזוהים עם הימין מתלוננים על צנזורה בפייסבוק. בחודש יולי הכריזו שמעון ריקלין, אראל סג"ל וינון מגל על "חרם מתואם של הימין" בעקבות "מחיקת פוסטים וצנזורה לא הוגנת"; הם עברו לרשת החברתית פרלר, וגם יאיר נתניהו עשה זאת, כשקרא לעוקביו באינסטגרם להצטרף אליו. כזכור, פרלר הוסרה מאז מחנויות האפליקציות של גוגל ואפל והוחרמה על ידי החברה המאחסנת, אמזון, בעקבות הפצת תכנים מסיתים. גם הצל בישר מספר פעמים לחצי מיליון עוקביו שפייסבוק מתכוונת לסגור לו את העמוד.

לאור הטענות, פייסבוק ישראל שיחררה הבוקר (ראשון) הודעה לעיתונות, בה הבהירה כי מדובר בתקלה. "מדובר היה בתקלה עולמית שתוקנה ולא קשורה לעמודים בישראל או לסוג עמוד כזה או אחר".