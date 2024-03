כפי שדיווחנו בחודש שעבר, וואטסאפ מוסיפה שכבה נוספת של אבטחה - ומעתה לא מאפשרת לבצע צילומי מסך לתמונת פרופיל של משתמשים. השינוי נכנס לתוקף היום (ה'), בינתיים במכשירי אנדרואיד בלבד. לא ברור מתי ייכנס השינוי לתוקף במכשירי אפל, אם בכלל.

בעבר היה אפשר לשמור תמונות פרופיל של משתמשים, אך לפני מספר שנים וואטסאפ ביטלה את האפשרות הזאת מטעמי פרטיות. עם זאת, המשתמשים מצאו דרך לעקוף את זה ולבצע צילומי מסך, מה שלמעשה ייתר את הצורך בשמירת התמונה. כעת האפליקציה חוסמת גם את הקומבינה הזאת, וניסיון לצלם את תמונת הפרופיל של האדם שאתם מתכתבים איתו, גם אם יש לו חשבון עסקי, יעלה את השגיאה הבאה: "Can't take a screenshot due to a pp restrictions".

אגב, גם אם תנסו להקליט מסך בווידיאו, עדיין לא תוכלו לצלם את תמונת הפרופיל של המשתמש, ותקבלו רק רקע שחור מסביב להודעה. עם זאת, משתמשים עדיין יכולים לצלם תמונה באמצעות מכשיר נוסף או מצלמה נפרדת.

בצעד הזה וואטסאפ שואפת למנוע שיתוף מזדמן ובלתי מורשה של תמונות פרופיל ובכך לחזק את פרטיות המשתמשים. בעידן הבינה המלאכותית קל להשתמש בתמונה של אדם כדי ליצור דיפ-פייק שלו ותמונות וואטסאפ הן נגישות וזמינות, אם כי תמיד אפשר לחפש תמונות של הקורבנות גם בשאר הרשתות החברתיות.

גם אם ניסיתם לצלם את תמונת הפרופיל וקיבלתם את הודעת השגיאה החדשה - בניגוד לפלטפורמות אחרות, כאן הקורבן לא יקבל התראה שניסיתם לצלם את התמונה שלו ותימנעו ממבוכה לא קטנה.