זוכרים את "אנגרי בירדס"? ברור שכן: בימים המוקדמים של האייפון, המשחק על מאבקן של הציפורים הצבעוניות בחזירים הירוקים המרושעים שגנבו להן את הביצים, היה אייקון התרבות הראשון שיצא מתוך תחום משחקי המובייל, הרבה לפני שזו הפכה לתעשיית ענק.

אם איכשהו לא עליתם על הרכבת הזאת בעשור וחצי האחרונים, אולי מוטב להזדרז: Rovio, החברה הפינית שאחראית על הלהיט, הודיעה כי היום (חמישי, 23.2) הגרסה הקלאסית של המשחק תוסר לצמיתות מחנות האנדרואיד. בעלי האייפון יוכלו עדיין לרכוש את המשחק בעבור דולר בודד - אבל על מנת להקשות על המשתמשים למצוא את המשחק, השם שלו ישונה מ-Rovio Classics: Angry Birds לשם הלא מזוהה והלא קליט -בכוונה -Red's First Flight.

נשמע משונה? זה לא קורה במקרה: ב-Rovio מבינים שההצלחה היחסית של הגרסה הקלאסית פוגעת בהם עסקית, בכך שהיא מזרימה את המשתמשים לגרסה ראשונית של המשחק, זולה מאוד ופשוטה - והם מעדיפים אותה על פני גרסאות אחרות ורווחיות יותר שהחברה מציעה במקביל. או, כפי שהם עצמם ניסחו זאת בציוץ, "ההשלכה של המשחק על פורטפוליו המשחקים שלנו".

