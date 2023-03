בשנים עברו תערוכת המובייל בברצלונה, MWC, נשלטה בעיקר על ידי מכשירים סלולריים חדשים והשקות של חברות ענק כמו סמסונג ו-LG. את התערוכה של שנת 2023 אפיין שינוי הכיוון בנושא המדובר של התערוכה. החברות הגדולות לא השיקו סמארטפונים נוצצים, כמה יצרניות סיניות הרימו את הכפפה והשיקו מכשירים שכבר יצאו בסין ונוצר וואקום, כאשר אחד הנושאים שמילאו אותו הוא ה-5G, הדור החמישי.

טכנולוגיית הרשת הסלולרית לא באמת חדשה, ובארץ כל מפעילות הסלולר כבר דוחפות חזק כדי להעביר את המשתמשים לרשת החדשה. אך התערוכה בברצלונה התאפיינה גם בשיטות שונות בהן ה-5G הופך לכלי מרכזי בחיים.

כיום אנחנו יכולים לראות כבר תוצאות של ה-5G בחיים שלנו. לדוגמה, טלפון עם 5G יכול כנראה להשיג קליטה בהפגנה של 100 אלף איש, או אוהד כדורגל שיכול להשתמש בדאטה ברמה מספקת לצפייה בסרטונים, בזמן שהוא נמצא במגרש כדורגל ולראות את ההילוך החוזר, בזמן ששאר האנשים סביבו לא ממש מצליחים לשלוח הודעות בוואטסאפ אפילו.

כחלק מהמעבר בתשתית, בקרוב גם בישראל נוכל ליהנות משדרוג ה-5G ולהשתמש ב-standalone 5G, יישום של 5G, המשתמש אך ורק ברשת ליבה של 5G, כלומר אין לו תלות בפונקציות בקרת רשת 4G LTE, עבור איתות והעברת נתונים. זוהי רשת גמישה יותר, ניתנת להרחבה ועם יעילות גבוהה יותר בשימוש במשאבי רשת, מה שמוביל לחוויית משתמש קצה טובה יותר לצרכנים ולעלויות נמוכות יותר עבור ספקים אלחוטיים.

חידוש נוסף שמתאפשר בעקבות ה-standalone הוא אפשרות הסלייסינג, חלוקה של הרשת באחוזים למטרות מסוימות. למשל רשת סלולרית יכולה להחליט כי ב-5G שלה 10% מהרשת יהיה מיועד למשטרה, 10% למטה הסייבר, 10% לגיימינג וכל השאר לציבור לרחב. הדבר יאפשר יציבות באינטרנט שיקבלו אותם ארגונים וימנע מהם לקרוס גם כאשר השימוש גבוה יותר.

תחום ה-5G הפך לאחד הלוהטים בעולם בשנים האחרונות, הפוטנציאל שלו עצום ויחד עם ההתקדמות הטכנולוגית הוא הופך לכלי חיוני כדי לתפעל את כל השירותים האלה. החל מרכבים אוטונומיים, דרך רפואה בעזרת רובוטים ועד לאינטרנט של כל מוצר ומוצר בבית שלנו. למשתמש הפשוט המעבר ל-5G מבטיח מהירות גלישה גבוה יותר ויציבות אך למשק הכללי מדובר בכלי חיוני להתקדמות ברמת החיים.

"אין ספק שמלכת התערוכה היא רשת הדור החמישי, שמאפשרת ללקוחות ליהנות ממהירות גבוהה ולחבר המון מכשירים בכמויות מטורפות", אומר דרור בהט, סמנכ"ל השיווק של פלאפון. "היום בארץ כולם עובדים על נושא הדור החמישי, בפלאפון יש לנו 750 אלף לקוחות שכבר מחוברים. בעוד אנחנו מדברים על דור 5, בעולם כבר עובדים על הדור השישי, שיכפיל הכול בערך פי 10 עד פי 20 במהירות ובשיהוי אפסי. אנחנו מעריכים שהוא יגיע בסוף העשור הזה או תחילת העשור הבא".

אבל מה זה 6G?

טכנולוגיית 6G היא הדור השישי של טכנולוגיית הרשת הסלולרית שתירש את ה-5G. היא צפויה להיות זמינה בסביבות 2030, אך ישנם גם דיווחים על כך שבדרום קוריאה נראה אותה כבר ב-2028. היא מבטיחה מהירויות אפילו גבוהות יותר מקודמה. יש כבר דיווחים על 206.25 ג'יגה-ביט לשנייה שהושגו במבחני מעבדה בסין, לעומת ה-10 ג'יגה-בייט לשנייה שה-5G יכולה להגיע אליהם על הנייר.

טכנולוגיה חדשה זו תשתמש בתדרים גבוהים יותר מ-5G, הפועלת בגלי מילימטר של 30 עד 300 ג'יגה-הרץ ותגיע ל-300 עד 3000 ג'יגה-הרץ. בנוסף, היא תספק כיסוי טוב יותר ואמין יותר. אנטנות 5G, תערוכת המובייל בברצלונה | צילום: mako

6G היא טכנולוגיה מהפכנית שיכולה להביא לעולם חדש לגמרי עם התמקדות באוטומציה. היא תספק מהירויות חסרות תקדים והשהייה נמוכה, ותעזור למשתמשים פרטיים ולעסקים להשתמש בה בבתים חכמים, מערכות תחבורה אוטונומיות ופתרונות בריאות.

Fascinating hearing about the use of ML to design the #6G air interface on the Nokia stand at #mwc13 Many implications for roll outs, standards, interoperability, value of data to train the model & how inference could work @Nokia #ai #ml pic.twitter.com/M4AO9S76Nc — Ian Fogg (@ianfogg42) March 1, 2023

6G יאפשר יצירת בתים חכמים ותחבורה אוטומטית, אשר תביא כמעט בהכרח לשיפור רמת החיים ולסביבה נקייה יותר. זה גם ישפר את שירותי הבריאות הווירטואליים לרמה חדשה בעזרת תכונות כמו נוכחות הולוגרפית, מציאות רבודה ומדומה, בינה מלאכותית ומחשוב קצה נייד. בנוסף, היא תספק פוטנציאל צמיחה אדיר למכוניות מונעות עצמית, למל"טים וייצור אוטומטי. הטכנולוגיה הזאת תסייע למודרניזציה שתתרום משמעותית לשינוי חברתי בעתיד שלנו.

