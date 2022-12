פרשת הונאה חדשה בארה"ב מפנה זרקור על הבעייתיות בשימוש ברשתות חברתיות לעידוד מסחר במניות: 8 משפיעני רשת מארה"ב מואשמים בקשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך באמצעות רשתות חברתיות, ממנה הניבו רווחים של יותר מ-114 מיליון דולר. תביעה אזרחית מטעם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ותביעה פלילית מטעם משרד המשפטים האמריקאי הוגשו אמש (יום ד') בטקסס.

לפי התביעות, הנאשמים - שגילם נע בין 23-38 - השתמשו בחשבונות בטוויטר ובדיסקורד בשביל למשוך ולעודד את העוקבים שלהם ומשתמשים נוספים לבצע השקעות במניות שבהן החזיקו. לאחר מכן מכרו את המניות כששערי המניות ונפח המסחר עלו. לפי התביעה הפדרלית, מספר העוקבים של חשבונות הטוויטר של הנאשמים עמד על יותר מ-1.5 מיליון במצטבר. הנאשמים העלו פרסומים על החזקה לכאורה של מניות, מחירי יעד או כוונות לחיזוק פוזיציה באחזקות הקיימות.

"הנאשמים השתמשו במדיה החברתית בשביל לצבור קהל גדול של משקיעים מתחילים, ואז ניצלו אותם תוך שהם מזינים אותם באופן קבוע במידע מוטעה" אמר בכיר במחלקת האכיפה של ה-SEC, ג'וזף סנסון.

The sec finally got me pic.twitter.com/NiO0QtP7qk

ציוץ פארודי של אחד הנאשמים מלפני מספר חודשים

מינואר 2020 ועד סביבות אפריל 2022, 7 מהנאשמים קידמו את עצמם כמשקיעים מצליחים, ותחזקו קהלים של מאות אלפי עוקבים בטוויטר ובחדרי צ'אט בדיסקורד בנושא מסחר במניות. בעוד שהנאשמים העלו פרסומים על רכישות של מניות, הם לא חשפו בפני העוקבים את תוכניותיהם לבצע מכירה של האחזקות (שיטה המכונה "פאמפ אנד דאמפ") מיד כשערך המניה יעלה.

הנאשמים, לפי הודעת משרד המשפטים, השתמשו במוניטין שלהם ברשתות החברתיות בשביל למקסם רווחים על גבם של העוקבים שלהם כשהם מציגים תמונות של רווחים ואורח חיים ראוותני. נכון להיום, בשלושה מחשבונות הטוויטר של הנאשמים מופיעה הצהרה בתיאור הפרופיל שלא מדובר ביועץ פיננסי מוסמך. אחד החשבונות אף הוסיף שזהו חשבון פארודי, ושהפוסטים מייצגים את דעותיו האישיות בלבד.

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! Thanks @moonpay We all need protection from Evil Eye. pic.twitter.com/We5p9iy4hS