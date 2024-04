בלילה שבין שלישי לרביעי, התבצרו עשרות מעובדי גוגל במשרד של מנכ"ל גוגל קלאוד בקליפורניה, תומס קוריאן, כמחאה על העסקים של החברה עם ממשלת ישראל בפרויקט נימבוס. מדובר באירוע הקיצוני ביותר שנרשם עד כה במחאת העובדים בחברה נגד ישראל.

BREAKING: Google employees were arrested after occupying their boss's office for more than 8 hours to demand that the company sever ties with Israel.



WATCH: pic.twitter.com/W4WQO8NNgH — Kassy Akiva (@KassyDillon) April 17, 2024

בנוסף למשרד בקליפורניה, עובדים רבים מחו באופן דומה גם במשרדים בניו יורק ובערים נוספות, אך גוגל עבדה מהר מאוד להגיב. בתוך קצת יותר מ-24 שעות, החברה כבר הודיעה על פיטורים של 28 העובדים ושחררה הודעה רשמית בנושא: "המחאות הן חלק מקמפיין ארוך שנים של ארגונים ואנשים שרובם לא עובדים בגוגל. מספר קטן של עובדים מוחים נכנסו לכמה משרדים של החברה והפריעו. הפרעה פיזית לעבודתם של עובדים אחרים ומניעת גישה למערכות, היא הפרה ברורה של המדיניות שלנו, והתנהגות בלתי מתקבלת לחלוטין. סיימנו עד כה חקירות שהביאו לפיטוריהם של 28 עובדים, ונמשיך לחקור ולנקוט פעולות ככל שיידרש".

Protest of Google’s Project Nimbus contracts with Israel happening outside of Google’s NYC office right now pic.twitter.com/Yu1stm1hQz — Max Zeff (@ZeffMax) April 16, 2024

על פי מזכר פנימי שהגיע לידי האתר The Verge, הפיטורים הללו מגיעים לאחר ש-9 עובדים כבר הושעו ולאחר מכן נעצרו בניו יורק ובקליפורניה ביום שלישי. בתזכיר שנשלח לכל העובדים אתמול (רביעי), כתב כריס רקאו, ראש האבטחה העולמית של גוגל, כי "להתנהגות כזו אין מקום במקום העבודה שלנו ואנחנו לא נסבול זאת".

הוא גם הזהיר כי החברה תנקוט פעולות נוספות במידת הצורך: "הרוב המכריע של העובדים שלנו עושים את הדבר הנכון. אם אתה אחד מהבודדים שמתפתים לחשוב שאנחנו הולכים להתעלם מהתנהלות שמפרה את המדיניות שלנו, תחשוב שוב. החברה מתייחסת לכך ברצינות רבה, ואנו נמשיך ליישם את המדיניות ארוכת השנים שלנו כדי לנקוט בפעולה נגד התנהגות מפריעה, שיכולה להגיע עד לפיטורים".

בהצהרה, קבוצת "No Tech for Apartheid" שעומדת מאחורי ההפגנות כינתה את הפיטורים "פעולת תגמול בוטה". עוד נכתב בפוסט שפורסם באתר Medium: "בשלוש השנים שבהן התארגנו נגד פרויקט נימבוס, אף בכיר בחברה לא הקשיב לחששות שלנו... לעובדי גוגל יש את הזכות למחות בדרכי שלום על התנאים וההגבלות של העבודה שלנו. הפיטורים האלה היו בבירור פעולת תגמול". מעניין שלפי הקבוצה להתבצר 8 שעות במשרד המנכ"ל, להפריע לכל שאר העובדים ולחסום את הכניסה לבניין בהפגנה, נחשב ל"דרכי שלום".

Terminated worker here. Listen when employers tell you exactly who they are



McCarthyism is alive and well. Look how terrified they are of worker power



Solidarity always ✊ we'll keep us safe when we fight together https://t.co/Zx49hplD50 — Dr. KS (@katejsim) April 18, 2024

למרות שהשמות של העובדים המפוטרים לא פורסמו, ישנה עובדת אחת שהפכה לוויראלית ברשת X בשעות האחרונות והזדהתה בתור אחת המפוטרות הטריות. העובדת קייט ג'יי סים הייתה עד כה יועצת מדיניות המתמחה בעיקר בתחום בטיחות ילדים בגוגל. היא כאמור הייתה חלק מההפגנה, אבל ציוצים ישנים שלה ומאוד מטרידים צפו בעקבות האירוע. למשל הציוץ הבא מה-7 בדצמבר, בו היא מאשימה קורבנות אונס: "אל תתפתו על ידי כל ה'קארן' והפמיניזם האימפריאליסטי התניני שלהם נגד אונס. זה משחק למסורת הארוכה של נשים לבנות המשתמשות בנשיות/אימהות כנשק כדי להעניש גברים שאינם לבנים". בציוץ המשך היא כתבה: "כפמיניסטיות אנחנו צריכות לדאוג לנשים פלסטיניות שיולדות ללא ציוד רפואי וצעירות שלא מצליחות לקבל מחזור בגלל תזונה חסרה", ועל הדרך היא הפיצה סרטון שמכחיש את מעשי האונס של ה-7.10.

do not be swayed by karens and their crocodile imperial feminism against rape. it plays right into long tradition of yt women weaponizing femininity/motherhood to discipline/punish men of color



Emmett Till, Vincent Chen, Rassenschande -- all in the name of white sexuality — Dr. KS (@katejsim) December 7, 2023

as feminists we should care abt mothers giving birth w/o medical aid, girls too malnourished for puberty, women w/o menstruation pads AND fathers uncles sons who are caretaking their communities



feminism is #ceasefireNOW, #freePalestine next, and anti-militarism 5ever — Dr. KS (@katejsim) December 7, 2023