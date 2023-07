שיא חדש: אייפון דור ראשון, באריזתו המקורית, נמכר במכירה פומבית בכמעט 200 אלף דולר. המכשיר בנפח 4 ג'יגה בייט, שהיה סגור, נמכר ביום ראשון בלילה ב-190,372 דולר (בערך 690 אלף ש"ח), פי 317 (!) מהמחיר של הטלפון בשנת 2007 שהיה 599 דולר. הטלפון הגיע בסוף יוני לבית המכירות ומחירו הוערך בין בין 50-100 אלף דולר.

המכירה שברה את השיא שנקבע בפברואר, כאשר אייפון מהדור הראשון בנפח 8 ג'יגה בייט שעדיין לא נפתח, נמכר במכירה פומבית תמורת 63,356 דולר. באוקטובר 2022 אייפון מקורי בנפח 8 ג'יגה בייט, גם הוא עדיין באריזתו המקורית, נמכר תמורת 39,339 דולר.

האייפון המקורי שנמכר השבוע היה שייך לחבר בצוות ההנדסה של אפל, שעבד בחברה כאשר האייפון הושק לראשונה. "למרות החשיפה התקשורת הנרחבת שקיבלו המכירות שלנו ומאות אנשי הקשר שיש לנו של צרכנים שחשבו שיש להם אייפון מקורי אטום, זו הגרסה היחידה של אייפון 4 ג'יגה בייט סגור מהמפעל שמצאנו", אמר מייסד בית המכירות הפומביות, LCG Auctions, מארק מונטרו בהודעה לעיתונות. "בהתבסס על מכירות השיא האחרונות שלנו, והעובדה שדגם ה-4 ג'יגה בייט נדיר פי 20 מגרסת ה-8 ג'יגה בייט, אנחנו לא מופתעים שהוא קבע מחיר שיא חדש, אבל עדיין לא ציפינו שהמחיר יחצה את ה-190 אלף דולר".

BREAKING: New all-time record for original iPhone with bidding still underway (regular bidding closes at 5PM EST). Previous record of $63,356 was set by @lcgauctions in February. pic.twitter.com/5d2G5T403b — LCG Auctions (@lcgauctions) July 16, 2023

כאשר המייסד של אפל, סטיב ג'ובס, חשף את האייפון הראשון ב-2007, המכשיר הגיע עם 4 GB או 8 GB של אחסון, מסך מגע בגודל 3.5 אינץ', מצלמת 2 מגה-פיקסל ודפדפן אינטרנט. הצרכנים העדיפו את דגם ה-8 ג'יגה-בייט, ואפל הפסיקה את השימוש בטלפון 4 ג'יגה-בייט זמן קצר לאחר מכן, כך שהם נדירים יותר.

גרסת ה-4 ג'יגה-בייט הוחלפה מאוחר יותר באייפון בנפח 16 ג'יגה-בייט, ואפל המשיכה להגדיל את נפח האחסון שלה, עד לגודל של 1 טרה-בייט, כלומר 1,000 ג'יגה-בייט, שזמין היום במכשירי האייפון האחרונים. מחירו של האייפון היקר ביותר שאפל מוכרת כיום, האייפון 14 פרו מקס, שמגיע עם 1 טרה בייט של אחסון, מתחיל ב-1,599 דולר.