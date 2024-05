במהלך הלילה (בין יום שלישי לרביעי) נמשכו העימותים הרבים בהפגנות הפרו-פלסטינית באוניברסיטאות ובקמפוסים ברחבי ארה"ב. בקולומביה ההמון פרץ למבנים של האוניברסיטה והתבצר שם באירוע שהזכיר לרבים את מאורעות הקפיטול ב-6.1.2023, שנגמר רק לאחר עימותים קשים עם כוחות הביטחון ומעצר של מעל ל-100 מפגנינים. שעות לאחר מכן, בצד השני של המדינה, המשיכו העימותים באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס (UCLA). בניגוד לקולומביה, העימותים הפעם היו בין פרו-פלסטינים לישראלים ותומכי ישראל במה שנראה כלילה אלים ללא מענה משטרתי.

אוניברסיטת UCLA הודיעה כי היא דורשת מהמפגינים לפנות את מאהל המחאה בקמפוס, וההנהלה הודיעה כי מתחם המחאה "אינו חוקי" והזהירה את כל הסטודנטים שלא יתפנו ממנו כי הם עלולים "לשאת בהשלכות". "אוניברסיטת UCLA תומכת במחאה שקטה, אבל לא באקטיביזם שפוגע ביכולתנו לקיים את משימתנו האקדמית וגורם לאנשים בקהילה שלנו לחשוש מבריונות ולחשוש לחייהם", נמסר בהודעה מטעם האוניברסיטה.

בסרטונים רבים ניתן לראות את האלימות הקשה של 2 הקבוצות, בזמן שהמשטרה לא נראית באופק. רק בשעות הבוקר המאוחרות (שעון ישראל) הודיעה ראש עיריית לוס אנג'לס קארן בס כי תיעתר לבקשת האוניברסיטה לשלוח את המשטרה המקומית (LAPD) לסייע.

בתוך מאות הסרטונים שיצאו מתוך המוסד הנחשב בקליפורניה, בלט סרטון אחד בו נראים ישראלים מגיעים עם רמקולים למתחם, ובהם משמיעים את השיר המוכר של מני ממטרה. כן, בדיוק אותו שיר שחיילים השתמשו בו כ"עונש" והשמיעו למשך שעות למחבלים שנעצרו בקרבות בעזה. בזמנו הסביר ישראל חסון, לשעבר בכיר בשב"כ: "השמעת מוזיקה בחקירות נועדה מצד אחד למנוע שיח בין הנחקרים, ומצד שני לא להניח להם להיכנס למצב של שלווה - המטרה היא לגרום להם להיות במצב של סטרס מתמיד לקראת המשך החקירה".

בסרטון שעלה בחשבון של אביבה קלומפס, כותבת נאומים לשעבר של המשלחת הישראלית באו"ם שנחשבת לאחד מהמשתמשים שעושים הכי הרבה הסברה ישראלית מאז תחילת המלחמה, ניתן לראות חלק מהמפגינים הפרו-פלסטינים רוקדים לצלילי השיר. לצערנו בתגובות הרבות לסרטון שהפך ויראלי (נצפה מעל ל-100 אלף פעמים בשעתיים בלבד) חלק מהמשתמשים הסבירו שמדובר בשיטת "עינוי" של צה"ל נגד פלסטינים.

בסרטון נוסף נראים שוטרים מכניסים אוכל למוחים הפרו-פלסטינים בתוך רחבת הקמפוס, כאשר מני ממטרה ממשיך ללוות אותם.

Sometimes silver linings poke through the chaos.



Random protester with a speaker blaring the “Cops” theme song as police bring snacks to their front line. Either ⁦@Ritzcrackers⁩ or ⁦@cheezit⁩.



Later, Meni Mamtera blaring on repeat. Maybe going for Ψ torture? pic.twitter.com/Go6qkS6pZq — ️‍ Dr. Alex Gener (he/él) ☮️ (@Cas9Bandit) May 1, 2024

בסרטוני המשך מאותו אירוע השיר הופך לפסקול של תגרה המונית בין פרו-פלסטינים לישראלים רעולי פנים ומייצר תיעוד שלא חשבנו שנראה אי פעם, בלייב שעלה באחד מערוצי התקשורת האמריקאים ניתן אף לראות את אותו הרמקול שהשמיע את מני ממטרה הופך לנשק ונחבט נגד אחד המפגינים.

Auseinandersetzung zwischen Pro-Hamas und Pro-Israel Studenten an der UCLA (University of California, Los Angeles). Die Pro-Israel Studenten spielen dabei das Titellied von Meni Mamtera, das auch Hamas-Terroristen nach ihrer Festnahme vorgespielt wird. pic.twitter.com/kRmHk6aVXa — Markus Schaub ️ (@M_Schaub) May 1, 2024

למרות שההטרלה המצחיקה אולי מתקבלת בחיוך בישראל, ואפילו זכתה לשבחים מינון מגל, בארה"ב לא כולם מקבלים את השיטה ואף מגנים את השימוש בה.

עימותים בין סטודנטים תומכי ישראל (בצד ימי) ובין סטודנטים פרו פלסטינים (צד שמאל) ב UCLA (אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס).



ברקע משמיעים הסטודנטים תומכי ישראל את השיר "מני ממטרה" שהושמע גם למחבלי הנוח'בה של חמאס לאחר שנעצרו בשטח ישראל

(אבו עלי) pic.twitter.com/6cOw2xkZUR — ינון מגל (@YinonMagal) May 1, 2024