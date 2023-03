החל ממחר, הראשון באפריל, ייכנסו לתוקפם כמה שינויים בטוויטר - הבולט שבהם הוא ביטול של "וי כחול", אימות משתמש - לכל מי שלא ישלם עליו. בעקבות השינוי, רק משתמשים שמנויים לשירות "טוויטר בלו" וישלמו 8 דולר בחודש יוכלו לקבל וי כחול. ארגונים יצטרכו לשלם לא פחות מ-1,000 דולר על מנת לקבל אימות משתמש.

משתמשים שמשלמים עבור וי כחול יקבלו חשיפה מוגברת בטוויטר, למשל להופיע בפיד ה-For You, שהוא כיום פיד ברירת המחדל בטוויטר - ורק דרכו ניתן להיחשף לחשבונות שלא עוקבים אחריהם. המשמעות היא שאם אין לכם וי כחול, לא תוכלו לקבל חשיפה נוספת - אלא מאנשים שעוקבים אחריכם במפורש.

הבעיה היא שכעת עלולים להיווצר חשבונות מזויפים שיוכלו לחקות בקלות רבה חשבונות רשמיים, משום שגם לאלה וגם לאלה לא יהיה וי כחול. כזכור, לפני כמה חודשים ציוץ שהתחזה לחשבון הרשמי של חברת התרופות איליי לילי, גרם למחיקה של 20 מיליארד דולר ממנייתה. זאת, לאחר שהציוץ המזויף הצהיר כי תתחיל לחלק אינסולין בחינם לחולים.

יתרה מזו: מספר ארגוני תקשורת מובילים הודיעו כבר שהם לא מתכוונים לשלם עבור האישור שלהם בטוויטר. הניו יורק טיימס הודיע שהוא לא מתכוון לשלם לא עבור החשבונות הרשמיים שלו, ולא עבור העיתונאים שלו. הלוס אנג'לס טיימס כתב שהוא לא מתכוון לשלם עבור וי כחול משום שהוא "לא מהווה יותר סימן של אמינות". באזפיד, פוליטיקו, Vox והוושינגטון פוסט הוציאו הודעות דומות והודיעו כי הם לא ישלמו עבור העיתונאים שלהם. המשמעות של הדבר היא שהוי הכחול, שהמטרה שלו היתה לעזור לגולשים לקבל מידע אמין ממשתמשים מאומתים, יאבד עוד מהרלוונטיות שלו.

בתוך כך, ע"פ הניו יורק טיימס, בטוויטר מתכוונים להשאיר את האישור, גם בלי תשלום, עבור 500 המפרסמים הכי גדולים בטוויטר. התשלום עבור אישור לארגונים בטוויטר יעמוד על 1,000 דולר בחודש, ו-500 ארגונים שכבר רוכשים פרסומות בטוויטר יקבלו פטור מתשלום. הצעד הזה עלול לפגוע בעסקים קטנים ובינוניים שלא יוכלו לעמוד בתשלום של אלף דולר בחודש, ויאבדו כמעט בין לילה כל סיכוי לקבל חשיפה בטוויטר.

כבר עכשיו טוויטר נאלצים להתמודד עם ירידה משמעותית מאוד בהכנסות של החברה מפרסומות. בבלומברג התפרסם כי החברה חוותה ירידה של 89% בהכנסות מפרסומות לעומת שנה שעברה. בספטמבר ואוקטובר של שנה שעברה, 10 המפרסמים הגדולים ביותר בטוויטר השקיעו 71 מיליון דולר בפרסומות. בחודשיים האחרונים, 10 המפרסמים הכי גדולים בטוויטר הוציאו רק 7.6 מיליון דולר על פרסומות. מותגים כמו מרצדס, קוקה קולה, הילטון ו-AT&T עדיין לא חזרו לפרסם בטוויטר, למרות ניסיונות החיזור של מאסק אחרי מפרסמים.

Verified Organizations is a new way for organizations and their affiliates to distinguish themselves on Twitter. Rather than relying on Twitter to be the sole arbiter of truth for which accounts should be verified, vetted organizations that sign up for https://t.co/1v6wSVKfDb…