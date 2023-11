אמילי הנד בת ה-9 הייתה אחת מהחטופות הבולטות מבין הישראלים שנלקחו על ידי חמאס לרצועת עזה. הנד הקטנה היא גם אזרחית אירלנד, והסרטון של אביה אומר שהוא שמח שהיא נרצחה ולא נחטפה הפך לחלק לא מבוטל בסיפור של אמילי, לאחר שהתגלה אחרי 3 שבועות שהיא בעצם חטופה. אתמול הגיעו החדשות הכי טובות שמשפחת הנד קיבלה מאז ה-7 באוקטובר, והילדה שוחררה מזרועות החמאס וחזרה לאביה ברגע שקשה להישאר אדיש אליו.

אחד מהפוליטיקאים הראשונים שצייץ בנושא היה ראש ממשלת אירלנד, אשר הצליח בפוסט אחד להרגיז חצי עולם. על פי ליאו ורדקר: "זהו יום של שמחה והקלה עצומה עבור אמילי הנד ומשפחתה. ילדה תמימה שנאבדה וכעת נמצאה והוחזרה, ואנו נושמים לרווחה עצומה. תפילותינו נענו".

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered. — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) November 25, 2023

הציוץ של ורדקר, אשר סגר את אופצית התגובות כנראה מחשש שיוצף בתשובות משני הצדדים, הפך לוויראלי והשיג כבר 8.7 מיליון חשיפות (נכון לכתיבת שורות אלה) ועולה במהירות גבוהה מאוד.

שר החוץ של ישראל, אלי כהן, היה אחד מהמגיבים לוורדקר, וצייץ לו בתגובה: "אמילי הנד לא נאבדה, אולי אתה איבדת את המצפן המוסרי שלך ואת הקשר למציאות. אמלי הנד נחטפה על ידי ארגון טרור הגרוע מדאעש אחרי שאמא החורגת נרצחה. אמילי ועוד למעלה מ-30 ילדים ישראלים נחטפו ע"י חמאס, ואתה מנסה לתת לגיטימציה. תתבייש!".

אדוני ראש הממשלה,

אמלי הנד לא נאבדה, אולי אתה איבדת את המצפן המוסרי שלך ואת הקשר למציאות.

אמלי הנד נחטפה על ידי ארגון טרור הגרוע מדאעש אחרי שאמא החורגת נרצחה.

אמלי ועוד למעלה מ-30 ילדים ישראלים נחטפו ע״י חמאס, ואתה מנסה לתת לגיטימציה.

תתבייש! https://t.co/CD5wIZKkTQ — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 26, 2023

לצערו של ורדקר הוא זכה ליותר מ-6.5 אלף ציוצים מחדש, חלק גדול מהם היו ביקורות על הציוץ הזה.

בין היתר הגיבו לוורדקר עיתונאים מישראל ומהעולם והציפו את בעיית הניסוח הבעייתי, בלשון המעטה. ביניהם ניתן למצוא את ישאר עלי מ-NBC, ג'ון פודהורץ מה-ניו יורק פוסט והישראלים נדב איל, גאולה אבן ואלעד שמחיוף.

This moral monster is the Prime Minister of Ireland. https://t.co/fYq3tHFSAd — John Podhoretz (@jpodhoretz) November 25, 2023

Holy cow…



The Taoiseach of Ireland (Prime Minister) refers to a 9 year old girl who was brutally kidnapped and held hostage by Hamas as “lost” and “been found and returned.” pic.twitter.com/9qgsc1ZDVL — Yashar Ali (@yashar) November 25, 2023

באמת חבל שהלכה ככה סתם לאיבוד. ממש מזל שמחבלי חמאס גילו אזרחות טובה והשיבוה. https://t.co/vwwrmR3Nzb — גאולה אבן-סער (@geula_even) November 26, 2023

Lost?

"Now been found and returned". Emily was taken by the monstrous Hamas, kidnapped. Her stepmother was murdered, and her friends were slaughtered. This tweet is insane. It's worse than a lie.

Is the PM of Ireland afraid of the Pro-Hamas crowd in his country?

Disgraceful. https://t.co/xdij9cnprE — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) November 25, 2023

בעולם מתעקשים להמשיך להתחרות בארץ נהדרת https://t.co/Bd6j5rTXky — תמר זנדברג (@tamarzandberg) November 26, 2023

Emily wasn’t “lost”, she was abducted by terrorists who hold information about civilian hostages as a bargaining chip.

Emily wasn’t “found”, she was exchanged for prisoners held for terror offences.

You’re the PM of Ireland, Emily is an Irish citizen. Your prayers didn’t do a… https://t.co/3NFonmzdlI — Elad Simchayoff (@Elad_Si) November 25, 2023

חשוב לציין כי הציוץ של ורדקר קיבל הערת גולשים ב-X, טוויטר לשעבר, ומדובר בצעד די חריג, בטח לראש מדינה. אין מאגר של פוליטיקאים שקיבלו הערות גולשים, אבל האחרון שניתן לזכור במהירות הוא דונלד טראמפ, סביב ההפסד שלו בבחירות 2020. פוליטיקאים לרוב נזהרים מאוד בציוצים שלהם ולכן קשה למצוא כאלה שקיבלו הערות. בתוך ההערה הסבירו את הקונטקסט הנכון למילים אבדה ונמצאה ונכתב שם משפט אחד פשוט: "אמילי לא הלכה לאיבוד. היא נחטפה על ידי מחבלים מחמאס". ונוסף בה לינק לכתבה מה-CNN שמסבירה את הסיפור של אמילי.

מאז, הפיד הישראלי, שעושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור להסברה הישראלית, התגייס כדי להדהד את הציוץ הבעייתי של ורדקר. בין היתר הגיבו אלה קינן, יוסף חדאד ואפילו הדף הסאטירי של המוסד.

איזה בושות כששמים לראש ממשלת אירלנד community note.



טקסט שהוא dare I say חוצפה אנטישמית.

Lost and found עלאק. https://t.co/8UZzDgDDhQ — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) November 26, 2023

The Prime Minister of Ireland just referred to a child kidnapped by Hamas terrorists as “lost”.



Read that again. pic.twitter.com/ZNE41wwQgy — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 26, 2023

The Prime Minister of Ireland tweeted on the release of Irish citizen Emily Hand that it’s a day of joy and relief that an innocent girl who was lost has now been found and returned.

There is no limit to the distortion of reality! She wasn't lost - brutal terrorists kidnapped… pic.twitter.com/IAPoXOV2m6 — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) November 26, 2023

לעיוורון המוסרי של העולם כבר הורגלנו, הטיפשות ושנאת ישראל של ראש ממשלת אירלנד מציבה רף חולני חדש. אמילי בת ה-9 לא הלכה לאיבוד בגן משחקים, אלא נחטפה בידי טרוריסטים מתועבים ששרפו את ביתה וטבחו את קהילתה. האנושות אבודה כל עוד אלו מנהיגיה — איציק שמולי (@ishmuli) November 26, 2023

בנוסף, יש גולשים שלקחו את הציות הבעייתי של ראש ממשלת אירלנד לפן הסאטירי ופשוט צחקו על הניסוח עם מגוון בדיחות.

pic.twitter.com/r9UGtYVUIG https://t.co/UkCC3k9qze — Motty ️ (@motty_n_) November 26, 2023

https://t.co/7hyGo5u48i pic.twitter.com/0t8HTdtald — John Brown (@brown_johnbrown) November 26, 2023

כדור שניתז בכוחות עצמו לאחד מחלקי הגוף של תיירי הנרי התמים https://t.co/vzzWPLsqc0 pic.twitter.com/sjYKynunuu — Idan Vinitsky (@idanvini) November 26, 2023

אין מה לשחרר את פלסטין, היא בסה״כ הלכה לאיבוד — Reshef Shay (@Rereshef) November 25, 2023

ראש ממשלת אירלנד: ליבי עם במבי, שאמא שלו עזבה את היער בנסיבות ייחודיות — Itzik Shasho (@shashtech) November 26, 2023

ראש ממשלת אירלנד: מברך את הילדה הנפלאה שלנו ששבה מתגלית בעזה — Elad Itzhakian ️ (@elad_itzhakian) November 26, 2023

תעדכנו את ראש ממשלת אירלנד שאחרי שנסיים את העבודה מול אויבינו, ישראל תחזור להיות מדינה עצמאית, מתקדמת ומשגשגת, והוא ימשיך לנהל מדינת קולוניה מצחינה באי הבריטי, שתרמה לאנושות כמה גרעפסים של בירה חמה ומראות של בחורות מחזיקות לחברה שלהן את הקוקו כשהן מקיאות ברחוב אחרי לילה בפאב. — Itzik Shasho (@shashtech) November 26, 2023

מרי פיזם: רוז הלכה לאיבוד בירקון — גובי (@yerushlavivi) November 26, 2023

אני מבקש מראש ממשלת אירלנד לחכות 40-50 שנה לפני שהוא מתחיל להכחיש פוגרומים שנעשו לעם היהודי.

יש פורמט ואתה תכבד אותו. — Matan Amir (@matan_amirr) November 26, 2023

ראש ממשלת אירלנד: אירוע מצער שבו מטוס הלך לאיבוד בתוך מגדל pic.twitter.com/nm92DaPMCh — אמיר שפרלינג (@ShperlingAmir) November 26, 2023