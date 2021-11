האיש העשיר בעולם ייפרד מהחזקות בשווי של 21 מיליארד דולר: יותר מ-3.5 מיליון גולשי טוויטר הצביעו בסקר שהעלה אתמול מייסד טסלה, אלון מאסק, לפרופיל הטוויטר שלו - ובו שאל האם למכור 10% ממניותיו בחברת הרכב החשמלי. קרוב ל-60% מהמצביעים השיבו שעליו לעשות זאת.

"לאחרונה נהיה רעש על זה שרווחים לא ממומשים הם אמצעי להתחמקות ממס", הסביר מאסק את הסקר, ושאל את 62.5 מיליון עוקביו האם הם תומכים בכך שימכור 10% מהמניות. בציוץ נוסף הסביר כי הוא לא מקבל משכורת או בונוסים מטסלה או ספייס X והוא מקבל רק מניות, כך שהדרך היחידה שלו באופן אישי לשלם מסים היא באמצעות מכירת מניות.

מאסק מחזיק ביותר מ-17% ממניות יצרנית הרכב החשמלי (170 מיליון מניות) - שמוערכות ביותר מ-200 מיליארד דולר - כאשר שווי השוק של טסלה מגיע ל-1.2 טריליון דולר. לפי מחיר הנעילה של המניה ביום שישי האחרון (1,222 דולר), מכירת 10% ממניותיו שווה כ-21 מיליארד דולר. בציוץ נוסף הבטיח מאסק כי יעמוד בתוצאות הסקר "יהיו אשר יהיו".

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

מאסק הדיח לאחרונה את מייסד אמזון ג'ף בזוס ממקומו כאיש העשיר בעולם, בעיקר הודות לזינוק בשווי מניית טסלה - שבאוקטובר לבדו זינקה ב-50%. לפי פורבס, השווי הנקי של מאסק נע סביב 317 מיליארד דולר, בעוד שבזוס שווה "רק" 203 מיליארד דולר.

בארצות הברית מתפשטת בתקופה האחרונה ביקורת נגד המיליארדרים החדשים, על כך שהם לא מממשים רווחי ענק בהחזקות שלהם כדי להתחמק ממס. מאסק לרוב לא מוכר את המניות שהוא מקבל כתגמול במקום משכורת, ולכן כבר זכה לביקורת על צבירת המניות שלו כאמצעי להתחמקות ממס. בספטמבר הצהיר שבתחילת השנה הבאה הוא יממש חבילה עצומה של אופציות שמוחזקת אצלו, שתוקפן עומד לפוג כעבור עשור, ושתחייב אותו במס שולי של יותר מ-50%.

אם אכן מאסק יעמוד במילתו ויממש 10% ממניותיו בטסלה, הוא יצטרך לשלם 20% מס רווחי הון - משמע כ-4.2 מיליארד דולר שייכנסו לקופה של הממשל האמריקאי.

לאחרונה צייץ מאסק שהוא ימכור 6 מיליארד דולר במניות טסלה ויתרום אותן לתוכנית המזון העולמית של האו"ם (WFP) "בזה הרגע" - אם הארגון יוכיח שזה מה שנדרש כדי לסיים את הרעב העולמי. זאת לאחר שדייוויד ביזלי, מנהל ה-WFP, אמר כי "6 מיליארד דולר יעזרו ל-42 מיליון אנשים שממש הולכים למות אם לא נגיע אליהם. זה לא מסובך".