בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יאיר נתניהו, פרסם אמש כרזה שקוראת להפגין מחוץ לביתו של ח"כ ניר אורבך, כחלק מהפעלת הלחצים על הממשלה המתגבשת. בכרזה פורסמה כתובת ביתו של ניר אורבך, מה שהוביל את פייסבוק לחסום את האפשרויות של יאיר נתניהו - הוא לא יוכל למשך 24 שעות להעלות פוסטים חדשים או להגיב על פוסטים קיימים.

והוא לא לבד: העיתונאי יותם זמרי הוגבל אף הוא בפייסבוק, אחרי שהחליט לפרסם מודעה דומה בקריאה להפגין מחוץ לביתו של ניר אורבך. נתניהו, שהחליט לצייץ על זה בטוויטר, כתב כך: "פייסבוק הבולשביקים חסמו אותי ל-24 שעות בגלל התמונה הזאת! ה-big tech, הדיפ סטייט, ומערכת הפסאודו משפט- יחד עם הבובות שלהם בממשלה החדשה- מכניסים את ישראל לתקופה אפלה מאוד. נקווה שזה לא יגמר בגולאגים" - עם כמה דגלים של צפון קוריאה בסוף.

במקביל לחסימה של פייסבוק וטוויטר את יאיר נתניהו, ענקיות האינטרנט החליטו שלא לפעול נגד כל מי שהעלה את המודעה עם הכתובת של ח"כ ניר אורבך, כך שהפוסט של הקריים מיניסטר עדיין באוויר.

טוויטר החליטו למחוק את הציוץ הזה בטענה שהוא עובר על תנאי השימוש שלהם, ולפי צילום מסך שפרסם נתניהו, הם הגבילו זמנית את החשבון שלו באופן חלקי - משמע הוא לא יכול לצייץ או להגיב על ציוצים קיימים, אך הוא יכול לעשות ריטווטים לציוצים של אנשים אחרים.

פייסבוק לא מגיבה על הפרטים, אבל כאמור אפשר להעריך שהסיבה שנחסם נתניהו הצעיר היא כי פרסם פרטים אישיים של אישי ציבור או קרובי משפחתם. מכיוון שפייסבוק אוסרת על פרסום מידע אישי על ידי אנשים אחרים, הגבילה את נתניהו ל-24 שעות.

תגובת טוויטר: "יאיר נתניהו הוגבל לשימוש חלקי בשירות למשך 12 שעות בגלל הציוץ נגד פייסבוק".

תגובת יאיר נתניהו: "הרדיפה, הצנזורה וסתימת הפיות של הרשתות החברתיות נגד אנשי הימין שוברת שיא חדש. מאז אתמול חסמו פייסבוק וטוויטר חשבונות של אנשי ימין רבים, לרבות חשבונותיו של יאיר נתניהו כיוון שהעלו פוסט שקורא להשתתף בהפגנה נגד ניר אורבך.

בזמן שפייסבוק וטוויטר חסמו את יאיר נתניהו, הם לא חסמו את אנשי קריים מיניסטר שהעלו את אותו הפוסט בדיוק כמו יאיר. השמאל בראשות נפתלי בנט השלים את ההפיכה ומהיום זאת המציאות החדשה: קריאה של השמאל להפגין = תמיכה, קריאה של אנשי ימין להפגין = הסתה".

בנוסף לכך, הליכוד פנה בציוצים באנגלית לפייסבוק וטוויטר וטען לצנזורה.

CENSORING THE RIGHT: Twitter and Facebook are suspending right-wing activists for promoting protests outside the homes of Knesset Members planning to join the dangerous leftwing government being formed