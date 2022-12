שלושה ימים לאחר תחילת המלחמה, רוסיה חסמה את הגישה לטוויטר במדינה, ככל הנראה במטרה לפגוע בזרימת המידע לציבור, כך על פי דיווח של קבוצת ניטור האינטרנט NetBlocks. החל מהיום בבוקר (שבת), החברה מזהה חיבורים כושלים לרשת החברתית בכל ספקי האינטרנט הגדולים ברוסיה, בהם MTS, Beeline ו-MegaFon. הרוסים עדיין יכולים להיכנס לטוויטר באמצעות חיבור VPN.

עיתונאים בשטח ברוסיה אישרו את החסימה. כתב BBC תיאר את הגישה כ"מוגבלת מאוד", ואמר "ההודעה הזו עברה, אבל לקח זמן מה".

Access to @Twitter in Russia is being severely restricted. This message got through, but took a while. — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 26, 2022

המניע מאחורי ההגבלות אינו ברור, אך מגיע על רקע תקיפה רחבה יותר של פלטפורמות המדיה החברתית ברוסיה. ביום שישי בערב הודיעה רוסיה שהגבילה חלקית את הגישה לפייסבוק, לאחר שהפלטפורמה הסירה את חשבונותיהם של ארבעה ערוצי חדשות רוסיים, צעד שהממשלה תיארה כהפרה של "הזכויות והחירויות של אזרחי רוסיה".

We believe people should have free and open access to the Internet, which is particularly important during times of crisis. https://t.co/xnm4xtzpKd — Twitter Public Policy (@Policy) February 26, 2022

בטוויטר הגיבו לחסימה וכתבו: "אנחנו מודעים לכך שטוויטר מוגבל לחלק מהאנשים ברוסיה ופועלים לשמור את השירות שלנו בטוח ונגיש". במקביל, טוויטר הודיעה כי תשהה את הפרסומות באוקראינה וברוסיה, כדי שהמודעות לא יבואו על חשבון מידע קריטי לבטיחות הציבור.

נכון לעכשיו, באוקראינה מדווחים על לפחות 198 הרוגים כתוצאה מהפלישה והלחימה מתרכזת בעיר הבירה קייב. התקשורת הממלכתית ברוסיה מציגה גרסה "מצונזרת" יותר של אירועי המלחמה, ומתמקדת בעיקר במצבם של הפליטים ממחוז דונבאס, הבדלנים הפרו רוסים.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict



Report: https://t.co/ihPX8fb86s pic.twitter.com/nGrcHzjIXd — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

הגישה לאינטרנט באוקראינה לא נפסקה, וטוויטר לא נחסם שם. החשש היה שכוחות רוסים עלולים להשתלט על תשתיות האינטרנט, אבל עד כה ההפסקות היו ספורדיות, בעיקר ברחבי חרקוב.