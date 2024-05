הפרופוגנדה הפרו פלסטינית ברשת מדאיגה גם את הממשל הבריטי: עיתון הטלגרף מפרסם ציטוטים מפי גורמי ממשל בריטי שטוענים כי רוסיה וסין עוסקות בקמפיין השפעה רחב על מנת להפיץ תכנים פרו פלסטינים ולגרום לערעור של הציבור במוסדות המדינה.

לפי המומחים המצוטטים בכתבה, פרופילים מובילים ברשתות חברתיות המפיצים תוכן פרו פלסטיני מקבלים תמיכה מאסיבית של לייקים ותגובות מצבא של בוטים, מה שגורם לתוכן שלהם להיות מוקדם יותר באלגוריתם של אותם רשתות. גופי הביטחון הבריטים העלו את החשש שלהם מהפצה של דיסאינפורמציה על המלחמה בעזה שחדרה לכמה מהפרופילים המובילים בקרב הציבור הבריטי, מה שנועד ליצור סביבה עוינת בציבור להחלטות הממשלה.

גורם אחד אמר כי "זה ברור שגורמים זרים מעורבים בניסיון לעשות מניפולציה בדעת הקהל הציבורית ע"י הדרך שבה אנחנו מתקשרים ברשת. הם מקווים ליצור ערעור במוסדות שלנו. זה התפקיד שלנו, כמי שאמונים על הגנה על הדמוקרטיה, להילחם באיומים האלה". גורם אחר אמר כי "השביעי באוקטובר והקונפליקט בעזה הם בדיוק הנושאים שרוסיה רוצה לנצל בשביל להפיץ דיסאינפורמציה וליצור מחלוקות כאן בבריטניה".

הגורמים המצוטטים הם חלק מכוח משימה מיוחד שהממשל הבריטי הקים על מנת להילחם בדיסאינפורמציה וניסיון להשפיע על דעת הקהל הבריטי ברשת. הכוח יושב תחת משרד ההגנה הבריטי וכולל חברים מגופי ביטחון שונים. כחלק מהמשימה שלהם, כוח המשימה נמצא בקשר עם הרשתות החברתיות עצמן במטרה למנוע הפצה של דיסאינפורנציה ברשת.

ע"פ מומחים, המטרה של רוסיה בקמפיין היא קודם כל להסיט את תשומת הלב הציבורית מהמלחמה באוקראינה. "יש מעט מאוד מודעות בציבור הבריטי למעורבות הרוסית. הציבור שבוי מידי בנרטיבים אנטי ישראליים".

מחקרים רבים הראו כי משתמשים ברשת אשר מפיצים תוכן על המלחמה בעזה, בעיקר קולות פרו פלסטינים מובהקים, מקבלים יותר קהל ומשמעותית יותר חשיפה ברשתות החברתיות מאז השביעי באוקטובר. חלק גדול מהמשתמשים הללו הם חשבונות המפיצים תמונות וסרטונים מזויפים, וקובעים נרטיבים שקריים על המלחמה.

אחד הפרופילים המופיעים במחקר של כוח המשימה הבריטי הוא דילי חוסיין, משתמש באקס (לשעבר טוויטר) המפיץ אך ורק תוכן על הסכסוך הישראלי פלסטיני מאז השביעי באוקטובר. המחקר מראה כי אחד מכל חמישה אנשים שעשו לייק או כתבו תגובה בכל פוסט של חוסיין הוא בוט. חוסיין מפיץ תאוריות קונספרציה על כך שהצבא הישראלי היה מעורב באירועי השביעי באטקוטבר. בחלק מהפוסטים של חוסיין, הוא מאיים כי כל מוסמלי שמושיט יד לדיאלוג עם יהודים ציונים יהיה מטרה ברשת.



“We are Zionists, and we are proud of it!”



— @chiefrabbi of the UK Ephraim Mirvis.



Any Muslim faith leader that engages with interfaith dialogue with this genocide supporting Zionist, will be outed, named and shamed. https://t.co/y9TKKtQaNG — Dilly Hussain (@DillyHussain88) May 15, 2024

משתמש נוסף שעשה הרבה מאוד רעש בחצי השנה האחרונה הוא הראפר Lowkey שהפך לקול מוביל בבריטניה נגד ישראל. המחקר מצא כי 11 אחוז מהמשתמשים שעשו לייקים או כתבו תגובות לפוסטים של Lowkey היו בוטים. גם Lowkey מפיץ תאוריות קונספרציה ומראה סרטונים שכביכול נלקחו מעזה, כשהם הגיעו מאיזורי מלחמה אחרים בעולם. משתמש אחר המפיץ פרופוגנדה, רוברט קרטר, מקבל 15 אחוז של תגובות ולייקים מבוטים. קרטר טען כי ישראל משתמשת בנשק כימי בלבנון.

דובר של הממשל הבריטי אמר לטלגרף על הנושא כי "להגן על התהליכים הדמוקרטים שלנו היא בעדיפות העליונה שלנו, ואנחנו נמשיך להצביע ולחשוף פעילות עוינת שמאיימת על המוסדות והערכים שלנו".