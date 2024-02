ג'קסון הינקל, אחד הפעילים המרכזיים נגד ישראל שמתקרב ל-2.5 מיליון עוקבים בטוויטר, צייץ לאחרונה נגד השחקנית והזמרת הישראלית שרי גבעתי, שהעלתה סרטון הסברה ציני על ההיסטוריה של פלסטין. בתגובה לסרטון, הינקל כינה אותה "ז*ונה ציונית" - אך החשבון שלו לא נפגע בעקבות זאת.

Ziohoe really thought she was onto something… pic.twitter.com/OJxkhMlvf4 — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) February 14, 2024

כאמור גבעתי עוסקת בהסברה הישראלית כבר חודשים ארוכים ומעלה תוכן פרו-ישראלי לעשרות אלפי עוקביה ברשת. הינקל התייחס לסרטון שלה בחשבון הטוויר שלו, אחריו עוקבים לא פחות מ-2.4 מיליון עוקבים - מה שהופך אותו לאחד מהחשבונות האנטישמיים ואנטי-ישראליים המצליחים ביותר בעולם, לצערנו.

טוויטר, או X כפי שמאסק חולם שנקרא לה, הפכה לרשת החברתית הכי אהובה על שונאי ישראל מאז ה-7.10. כבר כמה פעמים כתבנו על הקונספירטורים שהצליחו להרוויח הרבה מאוד עוקבים בזכות ציוצים נוראיים נגד ישראל וזכו לחשיפה ענקית ברשת ללא פילטרים של אילון מאסק.

כעת נראה שלפחות שני עמודים משמעותיים סוף סוף הוסרו מטוויטר. אחד מהם הוא העמוד "הליגה האנטי ציונית", או באנגלית Anti-Zionist League. לחשבון היו עשרות אלפי עוקבים, והוא הדהד אג'נדה אנטישמית וציוצים נגד יהודים וישראלים. האבסורד הכי גדול סביב העמוד הזה הוא שהם קנו וי זהב, סימן ההיכר של מנוי משלם של ארגונים - המקבילה לווי הכחול שאנחנו מכירים ממשתמשים פרטיים. אוטומטית, זה הפך אותם ברגע לעמוד עם חשיפה גבוהה יותר ומעטפת של עמוד יוקרתי ורשמי.

X has suspended "Anti-Zionist League", a gold tick account posting antisemitic conspiracy theories that had close ties to "Defund Israel Now", another antisemitic account with a gold tick, which was also suspended by X a few days ago. https://t.co/8U4dG0MbUZ pic.twitter.com/hD3MCWztQ8 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 14, 2024

עמוד נוסף ומפורסם אף יותר עם וי זהב שהוסר השבוע הוא Defund Israel Now, שפרסם לא מעט ציוצים אנטישמיים לחלוטין כמו תמונה של אדולף היטלר עם הכיתוב: "כל מה שהוא אמר עדיין נשמע נכון", לצד ציוצים שבהם נכתב "העולם יהיה טוב יותר בלי ישראל והיהודים" ו"תפסיקו לקרוא להם ישראלים, הם יהודים מהגרים לא חוקיים שלא שייכים לפלסטין, למעשה הם לא שייכים לשום מקום בעולם".

X has suspended "Defund Israel Now", a gold tick account that repeatedly posted antisemitic content, including praise for Hitler. https://t.co/qhY7PxXrGG — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 10, 2024

העמוד החזיק בעשרות אלפי עוקבים והתיימר להיות ארגון, אך לא היה רשום בשום רישום, כל לפי בדיקה של אתר VICE האמריקאי.

A gold verified organization on @X spreading blatant antisemitism @safety, @premium, are you OK with this? pic.twitter.com/PF2KydAsmu — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 5, 2024

שני העמודים אומנם ירדו מהאוויר אבל לא נתפלא אם נמצא אותם בגלגולים שונים עם שמות אחרים. גם לא חסרים עמודים אנטישמיים אחרים, כמו @StopZionistHate שגם מחזיק בווי זהב. אתמול דווח בניו יורק טיימס כי מספר רב של ארגוני טרור משלם לטוויטר עבור שירות טוויטר פרימיום, מה שמעניק להם אימות ואת הווי הכחול. הדבר מהווה עבירה חמורה בארה"ב, שכן אסור לעסקים אמריקניים לייצר קשרים עסקיים עם ארגונים שנמצאים ברשימת ארגוני הטרור.

צילום: Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images

הדוח, שנכתב ע"י ארגון בשם "פרויקט השקיפות בטק", מראה כיצד אקס של מאסק מקבלת תשלומים מחשבונות שביניהם מנהיג החיזבאללה נסראללה, קבוצות של החות'ים, וארגונים הממומנים על-ידי הממשל האיראני. השירות שעבורם אותם ארגונים משלמים הוא אקס פרימיום, אשר אמור לאמת את המשתמשים ולתת להם גם וי כחול וגם קדימות באלגוריתם כך שתגובות שנכתבות בידי אותם משתמשים - מוקפצות למעלה.