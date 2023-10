עהד תמימי, "פעילת זכויות האדם" הפלסטינאית שהורשעה בשנת 2018 בארבעה סעיפי אישום של תקיפת קצין וחייל צה"ל, שוב מסתבכת. הפעם בשל הסתה קשה מאוד נגד ישראלים בחשבון האינסטגרם שלה. "פעילת השלום" שהפכה בזמנו לסוג של נערת פוסטר של "המאבק הפלסטיני", כתבה בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון: "נשתה את דמכם ונאכל את הגולגולות שלכם. יאללה קדימה, אנחנו מחכים לכם". בסטורי שעלה בחשבונה היא הוסיפה: "המסר שלנו לעדרי המתנחלים - מחכים לכם בכל ערי הגדה, מחברון ועד ג'נין. אנחנו נשחט אתכם ואתם תגידו שמה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה. נשתה את דמכם ונאכל את הגולגולות שלכם, יאללה קדימה, אנחנו מחכים לכם".

היוש שמאל

פעם היתה לכם גיבורה פלסטינית

שיהונתן גפן השווה לאנה פרנק

וב"הארץ" כינו: גיבורת ישראל

ועורכת הדין שלה היתה ח"כ לשעבר גבי לסקי

זוכרים?

אז זה הפוסט שהיא העלתה היום: pic.twitter.com/rpNZaTbLB8 — ינון מגל (@YinonMagal) October 30, 2023

הדברים של תמימי הופצו ברשת X, טוויטר לשעבר, ע"י מספר חשבונות בולטים, ביניהם ינון מגל אשר העלה צילום מסך מתוך אותו סטורי. כמעט כמו כל פעם שמגל מצייץ - הגיעה תגובה מהצד השני של המפה הפוליטית שטוענת שהוא משקר. לפחות הפעם, הוא צדק ומדובר בחשבון המקורי של תמימי. מי שיצא נגד מגל הוא דני גלנט, פעיל מחאה נגד הרפורמה המשפטית שכבר קיבל בעבר מכתב איום לפני תביעה ע"י השרה אורית סטרוק. בפוסט ב-X הוא טען שמגל הוא חלק מ"מנגנון התעמולה וההסתה הביביסטי" שמפיץ שקרים ושמדובר בחשבון מזויף של תמימי. אבל מהר מאוד האמת התגלתה.

מנגנון התעמולה וההסתה הביביסטי ממשיך לעבוד ביתר שאת, גם במלחמה.

ינון מגל, השופר הראשי, גורם למדינת ישראל נזק הסברתי, מעלה פייק ברמת גן חובה, ומצליח להתחרות במנגנוני תעמולת השקר של חמאס.

ינון ושאר השופרות פוגעים באמינות ההסברה של מדינת ישראל ומשרתים בכך את אויבנו.



הפעם על הפרק,… pic.twitter.com/JmtrOTlW2u — Danny Gallant דני גלנט (@RedRevDanny) October 31, 2023

אושיית הרשת והצלם בועז ארד הפיץ שרשור שלם באנגלית עם הוכחות, אפילו לפני הציוץ של ינון מגל, ובו הוא מביא דוגמאות לסטריז ופוסטים שונים בהם סופרים ועיתונאים מתייגים את עהד תמימי בצילומים משותפים איתה.

I’m seeing Ahed Tamimi fans doubting the authenticity of the story she posted, suggesting that’s not really her IG account.



It is 100% authentic.



ahed_tamimi15 was her official account.



Here is what it looked like before it was taken offline



1/6 pic.twitter.com/C8cGDEZZf1 — Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 31, 2023

בסוף השרשור, ארד משתף גם ציוץ של רן ברזיק, עיתונאי הארץ לשעבר ומומחה סייבר, שהביא סריקה של החשבון שלה ב- wayback machine ובה סקירה היסטורית של אותו חשבון. לאחר הביקורות הרבות תמימי נאלצה לסגור את החשבון המדובר.

Bonus: the original account has been captured twice by Waybackmachine https://t.co/3eEpDsM1ic — Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 31, 2023

כדי לסכם את האירוע גם ארגון פייק ריפורטר, שנאבק בדיסאינפורמציה ברשת, מאשר כי מדובר בחשבון המקורי של תמימי וצייצו: "מבדיקה שערכנו אנחנו יכולים לומר שכל האינדיקציות מראות לפי שעה שמדובר בחשבון אותנטי ובסטורי עדכני. בניגוד לטענה שמובאת כאן, החשבון לא הוקם כעת והוא לכל הפחות קיים מאז 2019".

אנחנו מקבלים פניות רבות בנוגע לסטורי המסית שמיוחס לעהד תמימי.



מבדיקה שערכנו אנחנו יכולים לומר שכל האינדיקציות מראות לפי שעה שמדובר בחשבון אותנטי ובסטורי עדכני.

בניגוד לטענה שמובאת כאן, החשבון לא הוקם כעת והוא לכל הפחות קיים מאז 2019:https://t.co/HUe91VLSft pic.twitter.com/vEvKpyPphI — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 31, 2023

כיום תמימי כבר לא ילדה, היא בת 22 ולפי מה שידוע מתגוררת בישוב הפלסטינאי נבי סאלח. בשנה שעברה היא פרסמה ספר באנגלית בשם "הם קראו לי לביאה: מאבקה של נערה פלסטינית לחופש" בשיתוף עיתונאים של רשת אל ג'זירה דנה טקרורי. הספר נמכר גם באמזון במחיר של 27 דולר.