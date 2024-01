אפל שחררה רשמית עדכון למערכת ההפעלה של האייפון וממש כדאי לכם לעדכן אותה. ה-iOS 17.3 מוסיפה כמה עדכונים חשובים אבל אין ספק שגולת הכותרת היא פיצ'ר ה-Stolen Device Protection (הגנה על מכשירים גנובים בתרגום חופשי) שיעזור לנו לשמור על האייפונים מפני גנבים.

כפי שדיווחנו בחודש שעבר, הפיצ'ר שעכשיו זמין לכולם יוסיף שכבת הגנה לאייפון וידרוש אימות באמצעות Face ID או Touch ID כדי לבצע פעולות רגישות, גם אם האדם שגנב לכם את האייפון השיג את הקוד האישי שלכם, למשל בעזרת תיצפות על בעל המכשיר.

התכונה החדשה באה בתגובה לחששות שהועלו בדיווחים קודמים של הוול סטריט ג'ורנל המתארים כיצד גנבים אורבים לקורבנותיהם ומסתכלים עליהם מקלידים את ה-Pin Code באייפון, ולאחר מכן גונבים פיזית את המכשירים.

חלק חשוב מהאפליקציות, כמו האייקלאוד ואפליקציות פיננסיות שונות, דורשות כאמור את הקוד האישי. כעת תוכלו בהפעלת הפיצ'ר להקשות עוד יותר על הגנב שיצטרך להשיג בדרך מתוחכמת מאוד זיהוי פנים או טביעות אצבעות שלכם.

עוד פיצ'ר שמצטרף לרשימה, אם כי לא בטוח שתרצו אותו, הוא עיכוב בטיחות. במידה ואתם מפעילים את "ההגנה על מכשירים גנובים" המכשיר יודע האם אתם נמצאים במקומות שהאייפון רגיל להיות בהם, למשל הבית או המשרד, ובמידה ואתם לא שם, תצטרכו לחכות כדי לעשות כמה צעדים משמעותיים, לפי אפל, "עיכוב אבטחה דורש Face ID או Touch ID, המתנה של שעה ולאחר מכן אימות ביומטרי מוצלח נוסף". זאת כדי להבטיח שמי שמבצע את הפעולה הוא באמת בעל המכשיר, והוא לא נגנב ונפתח באלימות בעזרת החתימה הביומטרית של הבעלים.

במסגרת השירותים שהפיצ'ר יעבוד עליהם ניתן למצוא את שינוי סיסמת ה-Apple ID שלכם, שינוי סיסמת הגישה למכשיר, וביטול הגישה לרשת ה-Find My כדי שלא ניתן יהיה לזהות את מיקום המכשיר הגנוב.

כדי להפעיל את פיצ'ר הבטיחות הזה, פתחו את ההגדרות ובחרו באופציית ה-Face ID & Passcode שם תראו את הפיצ'ר החדש. אם תרצו עוד פרטים תוכלו ללמוד עליו באתר החברה.

iOS 17.3 just dropped and here's why you'll want to update!



You can collaborate on playlists & react to music with others

There's a slick new wallpaper

Stolen Device Protection protects your passwords & money from thieves

You can now AirPlay to Hotel TVs

- & more! pic.twitter.com/Z5VaAABZjZ — Brandon Butch (@BrandonButch) January 22, 2024

בנוסף, אפל מביאה רשימות השמעה שיתופיות גם ל-iOS 17.3 וגם ל-macOS 14.3, מה שמאפשר לחברים שלכם להצטרף ולתרום לרשימות השמעה באפליקציית Apple Music. אפל מציגה את היכולת להזרים תוכן לטלוויזיות בבתי מלון נבחרים גם ב-iOS 17.3. מלבד iOS 17.3, אפל גם דחפה עדכונים למכשירי iOS ישנים יותר כמו 9, 15 ו-16 שעשויים להכיל תיקוני אבטחה.