חאבייר מיליי, הנשיא החדש של ארגנטינה, לא מפסיק לייצר כותרות. לאחר שביטל את התוכניות לצרף את המדינה לגוש מדינות ה-BRICS, טס במחלקת תיירים כמו אדם פשוט וקיצץ חלק גדול מממשלתו, כעת מגיע רגע ויראלי נוסף - הנשיקה הלוהטת בשידור חי.

נשיא ארגנטינה טס בסוף השבוע למאר דה פלאטה, עיר חוף במזרח המדינה, כדי לצפות במופע החדש של בת הזוג שלו, השחקנית פאטימה פלורס. בסוף ההופעה קרה הרגע הויראלי שגנב את ההצגה, כאשר מיליי עלה לבמה וסיפק רגע מסעיר עם נשיקה ארוכה עם פלורס.

Milei's New Fiscal Policy: More Romance, Less Taxes pic.twitter.com/Wg4rM9SRpl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 31, 2023

רגע לפני הנשיקה אמר מיליי לקהל: "המצב מסובך בגלל המוקשים שהם השאירו לנו (הממשלה הקודמת). אנו פועלים לנטרל אותם. אני רוצה שתדעו שיהיו חודשים קשים לפנינו, אבל בניגוד למה שקרה במאה השנים האחרונות, זה יהיה שווה את זה. אנחנו הולכים לקום מחדש. יחי החופש".

פאטימה פלורס סיכמה: "אין לי מילים, שאלוהים יברך אותך ואת כל הארגנטינאים. תודה לכולכם שבאתם", סגרה את הערב עם מחיאות כפיים גדולות לזוג. אותו רגע צולם ע"י אנשים בקהל והגיע מהר מאוד לרשתות החברתיות וגם לערוצי הטלוויזיה בארגנטינה.

El besazo entre Fátima Flórez y Javier Milei. pic.twitter.com/FCFuDagdSd — Capitán General de los Tercios (@capTercio) December 30, 2023

הסרטון עצמו צבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות. בציוץ אחד עם מעל ל-3.4 מיליון חשיפות נכתב: "היום גיליתי מה זאת קנאה", גולש אחר כתב: "הנשיא החדש של ארגנטינה הוא טראמפ על סטרואידים". משתמשת אחרת כתבה: " יותר רומנטיקה ופחות מיסים, אסטרטגיה מעולה".

“More Romance and less Taxes…” -President Milei of Argentina.



Excellent Strategy.

pic.twitter.com/ommKudxujz — Liz Churchill (@liz_churchill10) December 31, 2023

היו כמה יוזרים שפחות התלהבו מהנשיקה וטענו שמדובר באדם ילדותי: "הכל בחוויאר מיליי צורח 'אני נער תקוע בגוף של מבוגר'. מהתספורת המגוחכת ועד לעובדה שמעולם לא התחתן, מעולם לא היו לו ילדים, גורו המין הטנטרי, ועכשיו התצוגה הזו עם השחקנית שלו, פטימה פלורס. הגבר בן 53. ליצן".

ביום שלישי בערב עלתה פלורס להופעה הראשונה שלה במופע החדש שנושא את שמה "פאטימה 100%" ובסיומו אפילו חיקתה את בן הזוג שלה מיליי עם משפטי המחץ שלו. הקהל בתגובה צחק בקול רם.

Fátima Florez, Milei’s girlfriend, has a theater show in Mar del Plata where she does an impression of her boyfriend the President.



Argentina is never boring.pic.twitter.com/bgg47UnGJZ — BowTiedMara (@BowTiedMara) December 27, 2023