טרנדים בטיקטוק באים והולכים, חלקם מסוכנים יותר וחלקם דווקא קלילים. כזה הוא האחרון, הסאונד שאיתו משתמשות צעירות "בשביל להפוך את אמא שלהם אליהן". כפי ששר ג'ימבו ג'יי: "גיל הוא רק מספר", וזה בהחלט בא לידי ביטוי בסרטונים בהם אותן אימהות מתלבשות עם בגדים של הבנות שלהן ומציגות את עצמן.

@lobadakuma #mum # #newtrend ♬ original sound - evie

הסאונד כבר זכה ל-93 אלף סרטונים, וניתן למצוא בו וריאציות שונות לטרנד. השיר ברקע אולי מוכר לכם משנות ה-90 ונקרא I Wish של Skee-Lo. בסרטונים רואים אימהות לבושות בבגדי יום-יום, או בדרך כלל פיג'מה, עושות מספר צעדים אל המצלמה והולכות. לאחר מכן, הן חוזרות כשהן מאופרות ולבושות בבגדים "צעירים" ועושות שוב את אותה צעדה.

@nadinebloch my biggest flex is my mom lol ♬ original sound - evie

#parati ♬ original sound - evie @this_is_adrim mi abue tiene flow #fypシ

מספר משתמשים לקחו את הטרנד הזה צעד קדימה והכינו סרטונים משעשעים במיוחד עם האחים שלהם, האבות שלהם או אפילו האמא שמתלבשת בדיוק כמוהן גם ביום יום.

#bestdad #fyp ♬ original sound - evie @fathead_dad He slayed #fathead

@lucymfjames he willingly did this ♬ original sound - evie

#fyp ♬ original sound - evie @buzzybbb common parental slay #dressingup

#busdaddy ♬ original sound - evie @juliascottyy How did he do? @norwayrob #busdriver

@til.hannaford17 its funnier bc im always falling over too ♬ original sound - evie

@jonymlee honestly she slayed ♬ original sound - evie

למרות זאת, ישנן כמה אימהות שלא ממש נראות כך, הן יותר נראות כמו אחיות והגולשים שמים לב לזה. אם ברוב הסרטונים התגובות מפרגנות ומרימות, בסרטונים בהן האימהות נראות צעירות מדי, נתקלים בתגובות סקפטיות על הגיל האמיתי של הנשים המצולמות.

@fioluna4 #fyp ♬ original sound - evie

@thebengelaweinberg she slayed my night look LMAO ♬ original sound - evie