מארק גרומן, מומחה של אפל במגזין בלומברג, ממשיך לעדכן על שינויים מתקרבים במערכת ההפעלה של האייפון, ה-iOS 18. בניוזלטר שלו כותב גרומן שהמשתמשים יכולים לצפות לעדכונים על מסך הבית של האייפון כחלק מהמערכת החדשה. ה-iOS 18 יהפוך את מסך הבית ל"נוח יותר להתאמה אישית". גם האתר MacRumors מאשר שאחד השינויים יגרום לכך שמשתמשי אייפון יוכלו למקם סמלי אפליקציות באופן חופשי ברשת ממש כמו במכשירי אנדרואיד כבר שנים רבות.

אפל כנראה מאמינה שה-iOS 18 יהיה העדכון הגדול ביותר שלה אי פעם. הבינה המלאכותית עומדת להיות במרכז העדכון, עם תכונות המופעלות על ידי בינה מלאכותית המשולבות בכל מערכת ההפעלה. אפל עשויה גם לשלב פונקציונליות של צ'אטבוט באמצעות ג'מיני של גוגל.

#iOS 18 is rumoured to be a packed update - with Mark Gurman (Bloomberg) reporting that the Home Screen of your #iPhone will be more customisable than ever.

Details of the new features aren’t provided.

What features do you think are coming to the Home Screen in #iOS18? pic.twitter.com/YqXYSJtqAA — AppleInsider (@appleinsider) March 25, 2024

אפל מעוניינת "להדביק" את הפער עם ענקיות הטכנולוגיה ולהציג אסטרטגיית AI מגובשת. גורמן אומר ש-iOS 18 יכלול שפע של תכונות AI ש"יעזרו לנהל את חיי היומיום שלנו".

בעבר, דיווחים הצביעו על כך שאפל עובדת על דברים כמו שיפורים ב-Siri, רשימות השמעה שנוצרו על ידי AI עבור Apple Music, יצירת מסמכי AI בחבילת iWork ועוד.

iOS 18 יוכרז כנראה ב-WWDC ביוני, כנס המפתחים השנתי של אפל, לצד מערכות הפעלה אחרות של אפל: iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 והגרסה החדשה של macOS. אפל משחררת את גרסת הבטא למפתחים ביוני, לקראת פרסום פומבי בסתיו, כנראה לצד השקת האייפון 16 החדש בספטמבר.