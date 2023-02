חשבון טיקטוק חדש שמציג את החיים בצפון קוריאה צבר כבר למעלה מ-100,000 מנויים בתוך מספר ימים. מכיוון שהמדינה ידועה בצנזורה הקפדנית ובכך שהאינטרנט לא ממש נפוץ שם, משתמשים משאר העולם לא בטוחים מה לחשוב על החשבון @Northkoreanlife. הערוץ החל לפרסם תוכן רק ביום שישי האחרון עם סרטון של אנשים הולכים בתחנת רכבת סואנת בבירת המדינה פיונגיאנג.

#foryou #foryoupage #xyzbca #asia #korea #viral ♬ original sound - Life In North Korea ❤️ @northkoreanlife Pyongyang stations trains were donated by the soviets in the 1980s! #fyp

מאז, הערוץ העלה 16 סרטונים נוספים, כולל אחד של המוני תלמידים שמבצעים כוריאוגרפיה, וקליפ מ"טיול הבוקר היומי" של טיקטוקר, שיש לו מעל 15 מיליון צפיות.

#fyp #foryoupage #xyzbca #korea #viral #morning ♬ original sound - Life In North Korea ❤️ @northkoreanlife Good morning #foryou

אמנם לא ברור אם הסרטונים הללו צולמו בצפון קוריאה - או אם בעל החשבון הוא אזרח פרטי אך בבירור החשבון נראה כמו פרופגנדה.

בסרטון של 15 שניות של היוצר צועד בעיר בלילה יש את התיאור "בפיונגיאנג יש את חיי הלילה הטובים ביותר". בתיאור אחר של קליפ של אנשים שצופים בסרט שמתנגן על שלט חוצות, כתב היוצר: "צפון קוריאה היא בעתיד!"

#foryou #foryoupage #korea ♬ Summer - Calvin Harris @northkoreanlife Pyongyang has the best nightlife #fyp

בסרטון נוסף, נראה היה שהיוצר ניסה להפריך את המיתוס לפיו לצפון קוריאה אין מכוניות על ידי הצגת קומץ כלי רכב נוסעים מסביב. באחר, היוצר הציג נוף מדהים של הרים וכתב, "התקשורת המערבית על צפון קוריאה לא מראה לך את זה". למרבה האירוניה, התושבים המצולמים בקטעים לא ממש נראים מרוצים וישנה אווירה קצת מוזרה בקטעים, אם זה לא מספיק היוצר החליט להצמיד לחלק מהסרטונים מוזיקה מערבית, שככל הנראה לא נשמעת ברחבי המדינה המבודדת.

התגובות מלאות באנשים מופתעים שלא בטוחים על טיב החשבון - ואם מישהו יכול לצלם בחופשיות במדינה. מלבד הרשויות הממשלתיות הבכירות, לאזרחי צפון קוריאה אין גישה לאינטרנט העולמי. הם יכולים להשתמש רק באינטרנט שאושר על ידי הממשלה בשם Kwangmyong, שיש לו רק מספר אתרים. גם מחשבים אסורים לרוב.

חלק מהצופים משערים שחשבון הטיקטוק הזה הוא למעשה חשבון בניהול ממשלתי, במיוחד כשיותר ויותר תוכן המתיימר להראות את החיים היומיומיים של הצפון קוריאנים צץ ברחבי המדיה החברתית.

בזכות האלגוריתם של טיקטוק, הסרטונים של צפון קוריאה צצים לאט לאט להרבה משתמשים בשאר העולם, כך היוצר קייסי ניסטאט כתב לחבריו שהוא נפל למחילת הארנב של התעמולה הצפון קוריאנית. כאשר התגובות לציוץ הזה מלאות בעוד משתמשים שנתקלו בחשבון הזה בעמוד ה"פור יו" של טיקטוק.

somehow i fell into the North Korea propaganda rabbit hole on tiktok. the subject line on this one reads; ‘Pyongyang has the best nightlife’ pic.twitter.com/850sJvJeKz — Casey Neistat (@Casey) February 14, 2023

בשבוע שעבר הזהירו מומחים על מאמצי תעמולה במספר ערוצי יוטיוב צפון קוריאנים שנוצרו בשנת 2022. היוטיוברית סונג, שאמרה בסרטונים שהיא סיימה כיתה ה', צברה כ-21,000 מנויי יוטיוב תוך תשעה חודשים, בחשבון שמראה איך נראים חייה הממוצעים בבירת צפון קוריאה.

חוקרים אמרו ל-CNN שיוצרים כמו סונג יכולים להיות חלק ממאמץ תעמולה חדש לעצב מחדש את התפיסה של העולם על המדינה כך שתהיה אוהדת יותר. יוטיוברית שמכנה את עצמה "אוליביה נטשה", למשל, מנוהלת על ידי Sogwang Media Corporation, חברת מדיה צפון קוריאנית עם קשרים מדווחים לממשלה.

הרשת החברתית הסינית נמצאת בתקופה מאוד בעייתית בקשרים עם ארה"ב, יחד עם הפופולריות העצומה של האפליקציה, היא מתמודדת עם המון ביקורת מצד הממשל האמריקאי שמנסה בצעדים שונים להאט את קצב הגדילה שלה או אפילו לאסור אותה בארה"ב. בהתאם, טיקטוק מתאמצת לעשות צעדים שירגיעו את האמריקאים, בין היתר היא פתחה מתחם "שקיפות" בלוס אנג'לס, מנכ"ל טיקטוק הגיע לתת עדות בקונגרס האמריקאי, וכמובן פיצ'רים כאלה ואחרים שפיתחה לאחרונה. אם החשבון הצפון קוריאני ימשיך לגדול ולהפוך לרווחי עבור המדינה המבודדת, ייתכן כי החברה הסינית תיקלע לצרות נוספות עם ארה"ב שהטילה סנקציות שונות על המדינה הדיקטטורית.