המחאות במוסדות הלימוד בארה"ב כנגד ישראל לא פוסקות, ובעוד שכבר שבועות אוניברסיטת קולומביה ניצבת בכותרות בתור המוקד המרכזי, בעשרות מוסדות לימוד ברחבי ארה"ב מתקיימות הפגנות אנטי-ישראליות. מעקב אחרי "מבצע אבטיח", ההתארגנות הפרו-פלסטינית ברשת, מראה שהפעילים מקבלים הוראות לגבי היכן למחות ואיך, ומי שלא מעוניין למחות בעצמו, מתבקש לתמוך במוחים באמצעות חלוקת מים, מזון ועוד.

מחאות פרו פלסטיניות אלימות באוניברסיטת קולומביה | צילום: AFP

מבצע אבטיח (Operation Watermelon) הוא השם הכללי שניתן להתארגנות גרילה של תומכים פרו-פלסטיניים שפועלים בעיקר בטיקטוק כדי להעלות את המודעות למצב בעזה. החברים בהתארגנות למשל מציפים יוצרי תוכן מצליחים באמוג'י של אבטיח במטרה לגרום להם להתייחס לנושא, גם אם הם לא מעוניינים בכך. מחשש שהאלגוריתם של טיקטוק יזהה את ההתארגנות ויחסום אותה, לעיתים הם מכנים עצמם Operation Waterm3lon, כלומר מחליפים את האות e בספרה 3 כדי להסוות את עצמם.

עוד במסגרת ההתארגנות, התומכים יצרו מפה שמראה את מוקדי המחאה ברחבי העולם תחת השם students4gaza. בכל מוסד לימודי שבו נערכת הפגנה מופיעה נקודה ירוקה של המפה, וניתן לראות כצפוי ריכוז של נקודות ירוקות בחוף המזרחי של ארה"ב וכן במוסדות בחוף המערבי כמו ברקלי, סטנפורד ועוד. כמו כן במפה מופיעים גם מוסדות לימוד במדינות אחרות כולל קנדה, ספרד, צרפת, גרמניה, בריטניה, יפן, אוסטרליה ועוד. המפה משמשת את המוחים לדעת אילו התארגנויות קרובות למקום מגוריהם. על פי המפה, יש כרגע 112 מוקדי מחאות פעילים במוסדות לימוד ברחבי העולם.

מפת ההפגנות נגד ישראל | צילום: צילום מסך

#columbiauniversity ♬ original sound - Angie @angie__mariie Replying to @‍♀️ Its in my b10. Share it with everyone so we can all support! #fyp

אנג'י מארי, פעילה בולטת במבצע אבטיח, מרבה לפרסם בחשבון הטיקטוק שלה "משימות" לתומכים. לאחרונה היא ביקשה מהעוקבים שלה להציף את חשבונות המדיה החברתית של מוסדות הלימוד בהודעות תמיכה במחאות האלימות. כמו כן, מארי טוענת כי ישראל מפעילה צבא של בוטים, אותם היא מכונה ציו-בוטים (Zio-bots, מהמילה ציונים) שנלחמים במוחים, מה שכמובן לא היה ולא נברא.

#columbiauniversity ♬ original sound - Angie @angie__mariie The least we can do is let them know we’re watching!! #fyp

@angie__mariie #fyp #columbiauniversity ♬ original sound - Angie

בעוד שדור ה-Z שחי בעיקר בטיקטוק נוקט עמדה ברורה וניצב לצד הפלסטינים בעזה, מי שדווקא תומך בישראל הוא אילון מאסק. בימים האחרונים מאסק פרסם מספר ציוצים שמעידים על התנגדות למחאות, גם אם באופן מרומז. כך כתב מאסק: "אם אתה מלמד ש'החלש בהכרח עושה נכון', אז הצד החזק - במקרה הזה ישראל - טועה. יש ללמד את המוסר בצורה מוחלטת, כלומר, יכול להיות שהחזקים או החלשים יהיו טובים מבחינה מוסרית, בהתאם למעשיהם". כמו כן, הוא צייץ מחדש במהלך סוף השבוע האחרון סרטונים העוסקים בסכנות האסלאמיזציה וההקצנה בעולם.

If you teach that “weak makes right”, then the perceived stronger party – in this case, Israel – is wrong.



Morals should be taught in the absolute, meaning that it is possible for either the strong or weak to be morally good, depending on their actions. pic.twitter.com/IadRUpWap4 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024