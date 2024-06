היתרון הכי גדול של סטארלינק, שירות האינטרנט הלוויני של אילון מאסק, הוא היכולת שלו להגיע לכל מקום בעולם - אפילו לשבטים נידחים שלא יודעים מה זה אינטרנט בכלל. לפני 9 חודשים שבט בשם מרובו (Marubo) המונה 2,000 תושבים שחיים באזור נידח באמזונס של ברזיל גילה את העולם המופלא שרובנו גדלנו לתוכו בזכות 20 אנטנות שקיבלו במתנה מהיזם האמריקאי אליסון רנו, ואיתם התחברו לאינטרנט של מאסק. אז מה קורה לבני אדם שמקבלים לראשונה אינטרנט? אתם כנראה יכולים לנחש. צעירים רבים בשבט התמכרו לרשתות חברתיות ולפורנוגרפיה, למורת רוחם של זקני השבט.

"כשהוא הגיע, כולם היו מרוצים", סיפרה לניו יורק טיימס צאינאמה מרובו, בת ה-73. "אבל עכשיו, הדברים החמירו. "הצעירים הפכו לעצלנים בגלל האינטרנט", הסבירה, "הם לומדים את 'הדרכים של האנשים הלבנים'".

בהתחלה האינטרנט הוכרז כדבר חיובי עבור השבט המרוחק, שהצליח ליצור קשר במהירות עם הרשויות לעזרה במקרי חירום, כולל הכשות נחש קטלניות. "זה כבר הציל חיים", הצהיר אנוק מרובו (כולם בשבט מרובו משתמשים באותו שם משפחה), בן 40. האינטרנט פתח עולם של אפשרויות חדשות בעיקר עבור הצעירים בשבט, שנחשפו לדברים שכלל לא חלמו עליהם. נערה אחת סיפרה לניו יורק טיימס שהיא חולמת כעת לטייל בעולם, בעוד אחרת אמרה שהיא שואפת להיות רופאת שיניים.

The Marubo, an isolated Amazon tribe, connected to high-speed internet in September through Elon Musk’s Starlink. Jack Nicas, our Brazil bureau chief, visited the tribe’s remote villages to see what the internet has changed for them. https://t.co/JXwhPDcR3L pic.twitter.com/7CKCHsY4QX — The New York Times (@nytimes) June 2, 2024

עם זאת, אנוק סיפר לעיתון שלשירות של סטארלינק היו גם חסרונות משמעותיים: "זה שינה את השגרה עד כדי כך שזה הזיק", הוא קבע. "בכפר, אם אתה לא צד, דג ושותל, אתה לא אוכל".

"יש עוד כמה צעירים ששומרים על המסורת שלנו", הוסיפה טאמאסאי מרובו, 42, "אבל אחרים פשוט רוצים לבלות את כל אחר הצהריים בטלפונים שלהם". אנשי השבט התמכרו עד כדי כך לרשת, שהמנהיגים הגבילו כעת את הגישה לאינטרנט לשעתיים בלבד בבוקר, חמש שעות בכל ערב, וכל היום ביום ראשון.

עם זאת, בן שבט אחר, אלפרדו מרובו, אומר שהוא עדיין מודאג מההשפעות, למרות מגבלות הזמן: "לפעמים הם אפילו לא מדברים עם בני המשפחה שלהם", הוא אמר וציין שהוא חושש שההיסטוריה והתרבות, שעוברות בעל פה, עלולות ללכת לאיבוד לנצח.

השבט נחשב לצנוע ואפילו לא מקבל בעין יפה נשיקות בפומבי - אבל אלפרדו חרד שהאינטרנט ישנה זאת. לדבריו, צעירים מהשבט שיתפו סרטוני פורנו בצ'אטים קבוצתיים והוא כבר ראה "התנהגות מינית אגרסיבית" אצל חלקם.

"After only nine months with Starlink, the Marubo are already grappling with the same challenges that have racked American households for years: teenagers glued to phones; group chats full of gossip; addictive social networks; online strangers; violent video games; scams;… — Hussein Kanji (@hkanji) June 4, 2024

בינתיים אחרים נפלו קורבן להונאות ברשת, עובדה לא מפתיעה בהתחשב בחוסר האוריינות הדיגיטלית שלהם. כמו כן, צעירים רבים משוחחים עם זרים ברשתות החברתיות, מה שגם עלול להוות סכנה גם כן. באופן כללי, נראה שהאינטרנט חיבר היטב את הילידים עם הצעירים בעולם המערבי, לטובה ולרעה. גורמים רשמיים בברזיל מתחו ביקורת על התופעה, והזהירו שתרבויות ומנהגים מיוחדים עלולים ללכת לאיבוד לנצח. "זה נקרא אתנוצנטריות. האדם הלבן שחושב שהוא יודע מה הכי טוב", מסרו הגורמים לטיימס.