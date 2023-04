זה היום סוער לאילון מאסק, שאיבד חללית בפיצוץ, נפל בבורסה וכעת גם סופג ביקורת על השינוי הגדול שמתחולל בטוויטר.

אם נכנסתם לטוויטר הערב (ה'), ודאי הבחנתם מהר מאוד כי הווי הכחול שאימת חשבונות של אנשים ידועים וגם כאלה שהם פשוט צייצנים בולטים, נעלם. כעת, רק מי שמשלם דמי מנוי חודשיים לטוויטר בלו יקבל וי כחול, לצד אפשרויות מתקדמות נוספות שפתוחות בפניו כמו כתיבת ציוצים ארוכים ועריכת ציוצים.

ארגונים ממשלתיים ועסקים עדיין יכולים להגיש בקשה לסטטוס מאומת, אבל אם נהיה כנים, הם יהיו נתונים לגחמותיו של מאסק, שבימים האחרונים מתייחס לגופי תקשורת כמו BBC ו-NPR (רשת הרדיו הציבורי של ארה"ב) כתקשורת מגויסת כמו ברוסיה ובסין, ורוצה לסמן אותם בהתאם. בתגובה אגב הודיעה NPR על עזיבת טוויטר. בישראל, תאגיד השידור הציבורי, "כאן חדשות", מופיע ללא וי כחול כעת.

עיתונאים רבים בטוויטר ישראל שהיו מסומנים בווי כחול איבדו אותו, לצד פוליטיקאים כמו שר החוץ אלי כהן, בני גנץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר החינוך יואב קיש ועוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מופיעים עם וי אפור, המסמל אישים וגופים ממשלתיים. יש ישראלים בולטים בטוויטר שנשארו עם וי כחול כמו עמית סגל, ינון מגל ונפתלי בנט, והם ככל הנראה משלמים.

הורדת הווי הכחול נועדה לעודד את המשתמשים לשלם למנוי של טוויטר, לאחר שהחברה כבר פיטרה כ-80% מהעובדים שלה, לאחר כניסתו של אילון מאסק במטרה להתייעל כלכלית.

המהלך של טוויטר, עליו הודיעה אתמול בציוץ, עלול לחולל כאוס ברשת החברתית, ולעודד עוד יותר הפצת פייק ניוז, מפני שאנשים יוכלו עכשיו בקלות להתחזות לחברות, עיתונאים, פוליטיקאים ומפורסמים מפורסמים ולכתוב ציוצים בשמם, כפי שכבר קרה בנובמבר 2022 עם כניסת טוויטר בלו לשימוש. בנוסף, חשבון עם וי כחול נחשב היה למקור אמין, ואם ראיתם ציוץ מאותו מקור, האמנתם לו ככל הנראה, וכעת יהיה קשה יותר להבין מהי ידיעה אמיתית ומה לא.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU — Twitter Verified (@verified) April 19, 2023

המהלך הדרמטי, כצפוי, עורר תגובות רבות בטוויטר.

הנה דוגמא לעד כמה הוי הכחול של מאסק הרסני: הסרטון הזה הוא לא מהפגנת הפנסיות בפריז אלא מלפני שש שנים. אלא שהסרטון הזה מופץ בטירוף בטוויטר ביממה האחרונה, כולל אצל חשבונות עם וי כחול. ומשם זה מוצא את עצמו לשידור. בתגובה ראשונה הסרטון המקורי, ולאחריו כמה דוגמאות למקור הפייק: pic.twitter.com/NjAHoszJ4f — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) April 20, 2023

די, איזה באסה שלקחו לי את הוי הכחול... שהיה לי כי הייתי מאוד מפורסם... ומצליח... ואני פשוט לא פתט לשלם עליו יותר... חבל... היה כל כך כיף עם הוי הכחול... שהיה לי... — Yoav Rabinovitz (@yoavr) April 20, 2023

זהו אין וי כחול יצאתי לתרבות רעה — dorzach ❎️ (@dor_zach) April 20, 2023

בעצם, עכשיו נחשפים אנשי ה-וי הכחול האמיתיים. לא כאלה שרכשו אותו בכסף אלא כאלה שאשכרה היה להם וי כחול בגלל מה שצייצו וכו'.



אז איך מזהים את אנשי ה-וי הכחול האמיתיים? אין להם עכשיו וי כחול — Yanir Cozin - יניר קוזין (@yanircozin) April 20, 2023

עיתונאי CNN עם 2.5 מיליון עוקבים איבד גם הוא את הווי הכחול.

My “legacy verified” checkmark is gone.



Still not paying. This was fun pic.twitter.com/Gwhg2v2jKX — Larry Madowo (@LarryMadowo) April 20, 2023

Fly now, blue check. You’re free pic.twitter.com/B8BvZn2PDd — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) April 20, 2023

תחושות ראשונות בלי וי כחול pic.twitter.com/y0YR3AUYKS — Yair Brill (@yairbrill) April 20, 2023

העיתונאי גיא זוהר מסביר למה הוא נשאר עם וי כחול.

מקדים תשובה לשאלה - וי כחול פה מעיד, שאני משלם (כבר כמה חודשים) לטוויטר על העלאה של קטעי וידאו מעל 2 דקות, ואם זה לא מוצא חן אשתמש בזכות שקיבלתי על הדרך לערוך את הפוסטים ואכתוב משהו אחר. — Guy Zohar (@guyzo) April 20, 2023

ביי ביי וי כחול

אם תראו אותו

תגידו לו שאני — Shaul Amsterdamski (@amsterdamski2) April 20, 2023

מי שמביט מי מאחור לא יודע שהיה לי וי כחול — sami peretz (@peretzsami) April 20, 2023

ביי ביי וי כחול היה נחמד pic.twitter.com/AafQmmvxnP — Noa (@Noa_Liberator) April 20, 2023

ויש מי שקשרו בין פיצוץ החללית של SpaceX היום לאחר שיגורה לבין לקיחת החשבונות המאומתים.

בערבית יש פתגם רחוב ״الله ما بيضرب بحجار״ תרגום: אלוהים לא מעניש באבנים.

מפה לשם, הוריד לנו וי כחול, אלוהים הוריד לו חללית בארבע דקות‍♂️ — Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) April 20, 2023