מאז התאונה הקטלנית שאירעה בטקסס בסוף השבוע (שבת), בה שני אנשים נהרגו אחרי שהתנגשו חזיתית בעץ עם הטסלה שלהם, יצרנית הרכבים החשמליים לא יורדת מהכותרות. בדיווחים המתבססים על הצהרות המשטרה המקומית עלה שהשניים השתמשו במצב הנהיגה האוטונומית (Autopilot) המפורסם, אך אילון מאסק מתעקש שבעלי המכונית כלל לא רכשו אותה. כעת עולה תעלומה: מדוע המשטרה מדווחת שהשניים לא ישבו במושב הנהג, למרות שטסלה טוענת שהמכונית כלל לא יכולה לנהוג לבד?

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

רשויות התחבורה והחירום בארצות הברית עדיין חוקרות את המקרה, אך דבר אחד ברור: מערכת הנהיגה האוטונומית של טסלה רחוקה מבשלות. סרטון שעלה לרשת בשנת 2018 מוכיח כמה קל לרמות אותה: באופן עקרוני, כדי להפעיל את מצב הטייס האוטומטי, על האדם שיושב במושב הנהג להניח את ידיו על ההגה בכל זמן – ולהיות מוכן לפעולה במקרה שבו המערכת תיכשל. כך, ברגע שהרכב מזהה שאין שום אובייקט שמפעיל משקל על ההגה, הוא שולח אזהרה לנהג – אך לא עוצר מיד, לאור הסכנות הכרוכות בבלימה מידית.

נשמע מבטיח, עד כה, אך סרטונים שפורסמו ברשת מוכיחים שזה לא עובד חלק. כך, בסרטון משנת 2019 חולפות 2 דקות עד שהמערכת מזהה שאין ידיים על ההגה; מרגע הזיהוי, הודעת אזהרה קופצת על המסך, ואחריה מתחילה המכונית לצפצף, עד לעצירתה הסופית כעבור 40 שניות. וזה לא נגמר כאן: גולשים אחרים כבר הוכיחו שניתן לרמות את המערכת אם מניחים תפוזים או בקבוקים על הנהג.

בסוף שנת 2020 פרסם האיחוד האירופי דירוג בטיחות של מערכות סיוע לנהגים, וטסלה התברגה במקום השישי בלבד. לכן, גם אם רשויות החירום יכריעו נגד טסלה, קשה להאמין שהיא תוציא אזהרת שימוש במערכת האוטונומית שלה או תמהר לשדרג אותה מעבר למתוכנן. בינתיים, מניית החברה צנחה ב-3.8 אחוזים ביום שני, והונו של מאסק הצטמצם בכ-6 מיליארד דולר.