סטיב הארווי הוא דמות מוכרת מאוד בארה"ב ולא רק בגלל שהוא מנחה וקומיקאי ותיק בטלוויזיה האמריקאית, אלא בעיקר בגלל הרגעים הביזאריים שהוא מייצר בשידור חי ובהמשך הופכים לוויראלים בצורות שונות: מימז, גיפים, טיקטוק ובגדול כל מה שיש לאינטרנט להציע היום.

לכן זה לא מפתיע בכלל שרק באמצעות הרשתות החברתיות גילינו שבעצם הוא הנחה את טקס מיס יוניברס שהתקיים אמש באילת. כיאה למוניטין שלו, הוא סיפק כמה וכמה רגעים שצברו כבר אלפי צפיות בטוויטר וטיקטוק. בשביל שלא תצטרכו לנבור במקומות האפלים של הרשת, אספנו בשבילכם את מה שאתם חייבים לראות.

פייר? מרגש לשמוע אותו צורח "ישראל! ישראל! ברוך הבא, זה הערב הגדול!"

It’s nice to hear and see Steve Harvey again at the #70thMissUniverse The only host that can keep the show alive from start to finish. Love the production, the stage and Israel My holiday season is not complete without watching Miss Universe It’s better than last year pic.twitter.com/2sSgmLY32S — Euwan Pascual (@EuwanPascual) December 13, 2021

"כלי הנשק" הידוע של הארווי הוא פרצוף ההלם שהוא יודע לעשות. הנה הדגמה מאתמול

"ברכות למיס הודו, אבל מיס יוניברס 2021 האמיתית היא הג'קט של סטיב הארווי"

Congrats to Miss India but the real Miss Universe 2021 has to be Steve Harvey’s jacket pic.twitter.com/hk8KUQtYnY — Monisha (@mondeydreaming) December 13, 2021

ב-2015 הוא היה במרכזה של דרמה ענקית בטקס כשהכריז על שמיס קולומביה היא הזוכה וכמה דקות לאחר מכן חזר לבמה על מנת לתקן שמיס פיליפינים היא הזוכה האמיתית בטקס

When Steve Harvey f*cked up the announcement for

Miss Universe 2015 had Twitter going crazy

Columbia Philippines #TwitterMomentsOfTheDecade pic.twitter.com/pVHYpFsauC — T (@Tdouble2323) December 8, 2019

הנה זה כמעט קרה לו שוב כשהכריז את שמה של מיס פראגוואי: "מזל טוב פורטוגל, לעזאזל. הם ניסו להפיל אותי. הם כתבו פורטוגל על השלט! זה לא יקרה לי שוב"

Congratulations Portugal…. Steve Harvey did it again! #MissUniverse2021 pic.twitter.com/6U7scJU5Cf — Eva Smith (@Eva_Smith) December 13, 2021

רגע די פרובינציאלי, אבל גם די חמוד, היה כשהכריז על המתמודדת הפיליפינית (אותה מדינה שהייתה כאמור מעורבת בטעות המפורסמת שלו) והקהל הגיב בהגזמה הראויה. "חשבתי שאנחנו בישראל", הזכיר לכולם איפה הטקס נערך, "היי! אנחנו בישראל!"

Bea and Pinoys in the audience brought the whole country with them that Steve Harvey had to remind everyone that they’re in Israel, not in the Philippines #70thMissUniverse #MissUniverse2021



pic.twitter.com/Li6K2dj53P — wooseok’s cel(L) (@sngsk96z) December 13, 2021

כמה רגעים לפני שזכתה והוכרזה כמיס יוניברס, הארווי הצליח לגרום למתמודדת ההודית לבצע חיקוי של חתול. זמן טוב להזכיר שיש לטקס מיליוני צופים מסביב לעולם, כן? "אני אוהבת חתולים, תתכוננו כולם", היא אמרה רגע לפני שהיא, טוב, עשתה חיקוי של חתול על הבמה

#MissIndia meowing in front of millions of people……#MissUniverse2021 pic.twitter.com/9rEc6OYxA0 — Romardo (@romardolyons) December 13, 2021