השבוע עלה לטוויטר חשבון של גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס. מי שהבחינה בכך במהירות, קראה לגולשים לדווח עליו ולהסירו היא אלה קינן (טרוולס), בלוגרית הטיולים שהתגייסה להסברה הישראלית מהיום הראשון של המלחמה. הפעם המאבק הצליח מהר ממה שחשבה - ותוך שעות בודדות העמוד הוסר. מאז היא מתמודדת עם קללות קשות וגולשים שקוראים להוריד את העמוד שלה כנקמה.

צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

"הפיד שלי בטוויטר מראה לי כבר כמעט לגמרי תוכן אנטי-ישראלי ואנטישמי, אז העמוד של חמאס הופיע לי בפיד", מספרת קינן ל-mako כיצד ראתה אותו לראשונה. בתגובה, היא מיהרה לכתוב פוסט שקרא לגולשים לדווח עליו ולבחור את הסיבה: "ישות אלימה ומעוררת שנאה".

משימה:



כנסו לחשבון החדש של ארגון הטרור גדודי אל קסאם ודווחו עליו.



למעלה יש לכם 3 נקודות, בחרו לדווח על החשבון. סמנו violent &hateful entities

ושגרו.



זמן עבודה:

10 שניות.



שתפו, שלחו לחברים. כמה שיותר לדווח.



תודה! https://t.co/K9WPAaQSzH pic.twitter.com/LKp3bclUva — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) January 8, 2024

לאחר שעות ספורות החשבון אכן הוסר, וקינן מספרת כי היא "הופתעה מאוד" מהמהירות. מאסק הסביר את ההחלטה במענה לג'קסון הינקל, האנטישמי הכי ויראלי בטוויטר: "זו הייתה החלטה קשה. בזמן שהרבה מנהיגי מדינות, כולל בארה"ב, קוראים לרצח של אזרחים, יש לנו את 'חוק הפטור לאומות המאוחדות'. אם ממשלה מוכרת על ידי האומות המאוחדות, אנחנו לא נשהה את החשבון שלה. חמאס אינו מוכר על ידי האומות המאוחדות, ולכן החשבון נחסם".

Why was Hamas’ X Account BANNED if the ISRAELI TERRORISTS are allowed to keep theirs? @elonmusk pic.twitter.com/jeB9QESdYX — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) January 8, 2024

"אילון מאסק צודק, אבל למה הוא נותן הסברים לג׳קסון הינקל הגזען האנטישמי תומך הטרור?", אומרת קינן בתגובה.

מאז ההסרה של העמוד, מספרת קינן כי "יש אלפי אנשים שמבקשים לדווח עליי כדי להוריד לי את החשבון כנקמה. זה פורסם גם אצל משפיענים גדולים. אני כמובן לא ארגון טרור או עברתי על חוקי הקהילה, אז לא אמורה להיות בעיה. חוץ מזה, אני מקבלת אלפי הודעות ומיילים עם קללות, איחולי אונס ומוות".

קינן מבקשת בתגובה מהעוקבים שלה לדווח על החשבונות הגדולים שדיווחו עליה, ולסמן - harassment, מכיוון שהם מטרידים אותה ברשת.

https://t.co/By7dkgpBLE pic.twitter.com/NSrucOuEoD — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) January 9, 2024

קינן עובדת ביחד עם צוות הסברה שמונה 10 אנשים, ביניהם דני בולר, המורה שהתפרסם לטיקטוק והתגייס גם הוא לסרטוני הסברה באנגלית בכל הפלטפורמות. כרגע הם מתקיימים מתרומות לדבריה, אבל בדרך לקבל תקציב ממשלתי.

מה היעד הבא מבחינתכם?

"אין יעד אחד, זו מלחמה יומיומית על תודעה ולהראות בצד שני שהזירה לא מוזנחת ושיש פייט".