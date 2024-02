איך נראיתם בגיל 21? כנראה שלאף אחד לא ממש אכפת, אבל עדיין השאלה הזאת הפכה לטרנד הכי ויראלי ברשתות החברתיות בסוף השבוע האחרון. הטרנד הזה התקיים במקביל באינסטגרם, שם בהתאם לפלטפורמה הוא קיבל אופי ויזואלי יותר כאשר משתמשים העלו לסטורי תמונה שלהם בגיל 21 תחת הכיתוב: "Everyone tap in. Let's see you at 21", ואופי טקסטואלי יותר בטוויטר, כאשר משתמשים שיתפו חוויות זכורות מהגיל המדובר.

הטמפלייט נוצר לראשונה על ידי דמיאן ראף בן ה-43, עובד ברשת חנויות המזון האמריקאית Whole Foods. בשבוע שעבר ראף שיתף תמונה שלו מטיול משפחתי במקסיקו שערך בגיל 21, מבלי לדעת שהוא יוצר טרנד עולמי. "לא הרבה השתנה מלבד השיער האפור שלי", הוא אמר, "אני רואה את האדם הזה ואומר, 'אוף, אתה כזה ילד, ואין לך מושג'".

על אף שלראף עצמו יש פחות מאלפיים עוקבים, הטמפלייט שלו הגיע למאות אלפי משתמשים וסטוריז שעלו עם תמונה מגיל 21. פיצ'ר הטמפלייטים (תבניות) של אינסטגרם הושק בחודש דצמבר האחרון כתוספת לפיצ'ר המדבקה האינטראקטיבית שהושק כבר לפני כשנתיים, ובעצם מאפשר למשתמש מסוים לבקש מאחרים לפרסם סטורי דומה לזה שהוא העלה בעצמו.

באופן אירוני רבים מהמשתתפים באתגר הזה הם בכלל בני דור ה-Z, ילידי סוף שנות התשעים עד אמצע העשור השני של המאה ה-21. כלומר, רבים מהם נמצאים בעצמם בגיל 21 כעת או כמה שנים אחריו, מה שלא הפריע להם כמובן להצטרף לאווירה הנוסטלגית.

הטרנד הגיע גם לפייסבוק, אך נראה ששם סחף אחריו פחות גולשים. הנה לדוגמה המגישה פאולה רוזנברג, ששיתפה את העוקבים שלה בתמונה מתוך יום הולדת 21.



בטוויטר כאמור הטרנד קיבל פן טקסטואלי יותר, אך גם שם משתמשים רבים פרסמו תמונות וסרטונים שלהם מגיל 21. כך לדוגמה עמית סגל, שהעלה סרטון שלו מימיו ככתב צעיר בגל"צ.

גיל 21 pic.twitter.com/t2j4ercrh4 — עמית סגל Amit Segal (@amit_segal) February 4, 2024

עובד מערך ההסברה אילון לוי, שהפך ל"מסבירן הלאומי" במלחמה, העלה תמונה עם שמעון פרס המנוח.

מצטרף לטרנד. גיל 21 pic.twitter.com/nHQli4KhuV — Eylon Levy (@EylonALevy) February 3, 2024

היו גם מי שרתמו את הטרנד לטובת המאבק להחזרת החטופים מעזה, שרבים מהם בגיל המדובר.

החמ"ל שלי החליט להצטרף לטרנד של גיל 21.

בר קופרשטיין בן 21 נמצא בשבי החמאס 120 ימים (לא אפרסם תמונה שלו מסרטון החטיפה מסיבות מובנות).

בר הוא המפרנס של המשפחה שלו.

הוא היה אחד העובדים במסיבה ובמקום לברוח נשאר לטפל בפצועים וככה נחטף.

מתגעגעים אליך בר ❤️ pic.twitter.com/SRLBOgPOIJ — Dana Gat (@DanaGat1) February 4, 2024

רציתי גם להעלות תמונה שלי בת 21 מהטיול אחרי צבא, אבל אז נזכרתי שעומר שם טוב בגיל הזה נמצא בשבי החמאס כבר 120 ימים pic.twitter.com/Ie1mArOJXf — לַיִל (@Lyle_r_y) February 3, 2024

בסופו של דבר, כמו כל טרנד ויראלי סביר להניח שגם אותו נראה דועך במהירות כבר בימים הקרובים, אז אם עוד לא העליתם תמונה שלכם מגיל 21, עשו זאת כעת, או שאל תעשו את זה בכלל.