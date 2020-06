חברת הגלידות בן אנד ג׳ריז הצטרפה לרשימה ההולכת וגדלה של חברות שמסירות את הפרסומות שלהן מכל הפלטפורמות של חברת פייסבוק במחאה. מדובר על חלק מקמפיין רחב בשם Stop Hate For Profit, אשר אומר כי לפייסבוק אמורה להיות מדיניות מחמירה יותר בנוגע לדברי שנאה ותכנים גזעניים שמפורסמים בה.

בציוץ מהחשבון הרשמי של החברה נכתב – ״אנחנו נשעה כל פרסומות בתשלום בפייסבוק ובאינסטגרם בארצות הברית, כחלק מתמיכה בקמפיין #StopHateForProfit. פייסבוק חייבת לנקוט בפעולות ברורות וחד משמעיות כדי להפסיק את השימוש בפלטפורמות שלה להפצה של גזענות ושנאה״. מנכ״ל בן אנד ג׳ריז, מת׳יו מקרת׳י, אף אמר בחודש שעבר כי ״עסקים צריכים להיות אחראיים״, והודיע על תוכניות לגוון את כוח האדם בחברה.

We will pause all paid advertising on Facebook and Instagram in the US in support of the #StopHateForProfit campaign. Facebook, Inc. must take the clear and unequivocal actions to stop its platform from being used to spread and amplify racism and hate. >>>https://t.co/7OpxtcbDGg pic.twitter.com/I989Uk9V3h