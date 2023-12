עונת סיכומי השנה נמשכת: אחרי שפרסמה את דירוג הסרטונים והקליפים הכי חמים ביוטיוב, גוגל מפרסמת את רשימות סיכום השנה בחיפוש לשנת 2023, שחושפות את הנושאים והאנשים הכי טרנדיים בשנה החולפת במגוון קטגוריות.

כיצד נעשה הדירוג? גוגל מסבירים כי הם משתמשים באלגוריתם שמשווה את אחוז העלייה בחיפושים עבור מונח ספציפי על פני פרק זמן מוגדר. הם גם מטמיעים סף מינימלי כדי להגביל שאילתות עם נפח חיפוש קטן מאוד מלהופיע ברשימה זו. לדוגמה, ללא סף מינימלי, שאילתת חיפוש שהופיעה פעם אחת בשנת 2022 ועשר פעמים בשנת 2023 תופיע כבעלת עלייה של 1000% לעומת 2022, ולמרות שנתון זה מדויק מבחינה מתמטית, הוא אינו מעיד על מגמה משמעותית.

מלחמת "חרבות ברזל"

החיפוש הטרנדי ביותר בהקשר של מלחמת חרבות ברזל הוא פיקוד העורף, ואחריו צבע אדום ו"קבלת רישיון נשק" שהגיעו למקומות השני והשלישי. עזה, מוחמד דף וחמאס גם הם כלולים במונחים הטרנדיים ביותר בהקשר של המלחמה. את הרשימה חותם "אתר מילואים" המעיד על היקף ההתגייסות הגבוה.

העיסוק במלחמה וההשפעות שלה ניכר גם בחלק גדול מהרשימות בקטגוריות השונות. ברשימת האנשים שהלכו לעולמם השנה הכי מחופשים נמצאות שני לוק ז"ל והתצפיתנית נועה מרציאנו ז"ל שנחטפו ונרצחו ב-7 באוקטובר יחד עם הכדורגלן לשעבר ליאור אסולין ז"ל שנרצח במסיבת הנובה.

ברשימת האנשים הכי טרנדיים של השנה כלולים גם דובר צה"ל תא"ל דניאל הגרי, שהפך לדמות מוכרת בכל בית בישראל, מגיש חדשות 12 דני קושמרו והאלוף במיל' יאיר גולן שחילץ פצועים מהשטח בשבת השחורה. ברשימה נכלל גם הפאנליסט המזרחן אליהו יוסיאן, שעמדותיו עוררו סערה ברשתות.

כלי התקשורת וערוצי המידע זכו לפופולריות רבה במיוחד השנה, לא מעט בשל המלחמה. ברשימת אתרי ואפליקציות החדשות, ניצב האתר והאפליקציה חמ"ל, ומיד אחריו ערוץ 12. מקורות חדשות אלטרנטיביים נוספים שהיו טרנדיים השנה הם קבוצות של "חדשות בטלגרם" וקבוצת אבו עלי אקספרס. עוד גופי תקשורת שמחופשים, מלבד ערוצי 11, 13 ו-14, הם אל-ג'זירה, שנמצא במקום החמישי, וחדשות מחו"ל באנגלית באופן כללי ("Israel news").

לפני המלחמה: האנשים הכי מחופשים וגיבורי התרבות שהלכו לעולמם

בראש רשימת האנשים הטרנדיים של השנה, יעל אלקנה, הזוכה בתכנית "הזמר במסכה" של קשת 12, והיא גם האישה היחידה בעשירייה הזאת. במקום השני, כתב חדשות 12 שיצא מהארון, יאיר שרקי, ואחריו ברונו מארס שהופיע בישראל רגע לפני פרוץ המלחמה, והוא היחיד ברשימה שאינו ישראלי.

קארין באומן ז"ל, שנפטרה אחרי מאבק ארוך במחלת האנורקסיה, נמצאת בראש רשימת הנפטרים של 2023. עוד ברשימה: אנשי תרבות ורוח אהובים כמו מחבר ה"כבש השישה עשר" יהונתן גפן ז"ל, הסופר והעיתונאי מאיר שלו ז"ל והשחקן חיים טופול ז"ל. עוד ברשימה: אור אשכר ז"ל שנרצח בפיגוע בדיזינגוף בתל אביב בחודש מרץ, יעל גרינברג ז"ל, קורבן האונס בשומרת שהלכה לעולמה בנסיבות טראגיות, והשחקן מת'יו פרי, שהלך לעולמו באוקטובר האחרון.

טכנולוגיה ותופעות רשת

שנת 2023 הייתה שנת הפריצה של הבינה המלאכותית. בראש הרשימה נמצא ChatGPT, כאשר המתחרה שלו Bard (בארד) מבית גוגל נמצא במקום החמישי. במקום השני emoji kitchen, הכלי שמאפשר לכם ליצור שילובי אמוג'יז, אייפון 15 במקום השלישי, כאשר במקום הרביעי מתברג המשחק סמנטעל. אל המקום השמיני הגיעה האפליקציה החדשה threads, ת'רדס, מבית מטא, שהייתה להיט לתקופה קצרה.

הסדרות והסרטים הכי מחופשים

גוף שלישי, סדרת הדרמה של קשת 12 בכיכובן של רותם סלע, יהודה לוי, ליאור רז וגל מלכה, שעסקה בפונדקאות, היא הסדרה הטרנדית של השנה. עוד מתוכניות קשת נכנסו לרשימה גם השוטרים והמתחזים עם חיים אתגר. לכאן 11 שני נציגים ברשימה: קופה ראשית ומלאך משחית. רשת 13 ו-HOT עם סדרה אחת כל אחת - שמיים אדומים ומשמר הגבול. הסדרות הזרות הטרנדיות של השנה הן אל ת'מאן, הגרסה הלבנונית לסדרה הטורקית אלף לילה ולילה, שנמצאת במקום השני והמפתיע, האחרונים מבינינו וג'יני וג׳ורג'יה.

בגזרת הריאליטי המחופש ביותר, האח הגדול (רשת 13) נמצאת בראש הרשימה. לרשת עוד שלוש תכניות ברשימה: משחקי השף, אהבה חדשה והישרדות. לקשת 12 יש את הנוכחות הגדולה ביותר ברשימה עם לא פחות מ-5 תכניות: הזמר במסכה, רוקדים עם כוכבים, מבחן ההורים הגדול, חתונה ממבט ראשון והמטבח המנצח.

הסרט המדובר של השנה הוא ברבי ומיד אחריו אופנהיימר. גם כאן ההפקות הישראליות מככבות עם לא פחות מ-4 סרטים ישראלים ברשימה: גולדה, הילולה, שבע ברכות והעיר הזאת.

המונחים המחופשים ביותר בגוגל ב-25 השנים האחרונות

גוגל שמציינת השנה 25 שנים להיווסדה, מפרסמת רשימה של המונחים המחופשים ביותר לפי קטגוריות ב-25 השנים האחרונות.

עיקרי הרשימה: שיר הפתיחה המחופש ביותר ב-25 השנים האחרונות הוא של משחקי הכס; גרסת הקאבר המחופשת ביותר היא של השיר מעבר לקשת; הקליפ המחופש ביותר הוא thriller של מייקל ג׳קסון; הופעה חיה: ביונסה; זוכה אוסקר: וויל סמית'; מזל אסטרולוגי: אריה; ספורטאי: כריסטיאנו רונאלדו; עיר: ניו יורק; עוף מטוגן בקטגוריות המטוגנים והאמוג'י לב הוא המחופש ביותר. מגדל אייפל בפריז הוא אתר התיירות המחופש ביותר אי פעם, F.C. Barcelona היא קבוצת כדורגל המחופשת ביותר, כך גם משחק המחשב מיינקראפט וחופשות "בטן גב".

סיכום השנה של ישראל ו-60 מדינות נוספות זמינים באתר Year in Search.

הרשימות המלאות

מלחמת חרבות ברזל

1. פיקוד העורף

2. צבע אדום

3. רישיון נשק

4. חרבות ברזל

5. עזה

6. דניאל הגרי

7. אזעקות

8. מוחמד דף

9. חמאס

10. אתר מילואים

אנשים

1. יעל אלקנה

2. יאיר שרקי

3. ברונו מארס

4. דניאל הגרי

5. דניאל פרץ

6. דני קושמרו

7. עמוס לוזון

8. אליהו יוסיאן

9. יאיר גולן

10. שמחה רוטמן

הלכו לעולמם

1. קארין באומן

2. יהונתן גפן

3. מאיר שלו

4. שני לוק

5. נועה מרציאנו

6. ליאור אסולין

7. מתיו פרי

8. חיים טופול

9. אור אשכר

10. יעל גרימברג

טכנולוגיה ותופעות רשת

1. chat gpt

2. emoji kitchen

3. אייפון 15

4. סמנטעל

5. bard

6. רובי הבוט

7. character ai

8. threads

9. midjourney

10. גוגל מיט

תקשורת ומידע

1. חמל

2. ערוץ 12

3. חדשות 14

4. ערוץ 13 שידור חי

5. אל-ג'זירה

6. טלגרם חדשות

7. ynet מבזקים

8. israeli news

9. אבו עלי אקספרס

10. ערוץ 11 שידור חי

סדרות טלוויזיה

1. גוף שלישי

2. مسلسل الثمن (אל ת׳מאן)

3. שמיים אדומים

4. השוטרים

5. the last of us

6. משמר הגבול

7. המתחזים

8. קופה ראשית

9. מלאך משחית

10. ג'יני וג'ורג'יה

סרטים

1. ברבי

2. אופנהיימר

3. מהיר ועצבני 10

4. שומרי הגלקסיה

5. בת הים הקטנה

6. גולדה

7. הילולה

8. שבע ברכות

9. העיר הזאת

10. אלמנטלי

תוכניות ריאליטי

1. האח הגדול

2. משחקי השף

3. זמר במסכה

4. רוקדים עם כוכבים

5. מבחן ההורים הגדול

6. חתונה ממבט ראשון

7. אהבה חדשה

8. הישרדות

9. גולסטאר

10. המטבח המנצח