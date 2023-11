הרבה דברים מוזרים קורים מאז ה-7 באוקטובר. בזמן שישראל נלחמת נגד החמאס בעזה, בעולם (במיוחד בארה"ב) תנועת ה-WOKE הופכת לאט לאט לקבוצה שהכי תומכת במחבלי החמאס, ולא רק חמאס.

ב-24 השעות האחרונות טיקטוק הוצפה בסרטונים הקשורים לטקסט שכתב אוסמה בן לאדן אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר. "מכתב לאמריקה" הוא טקסט שנכתב ע"י מנהיג אל קאעידה "המסביר" למה הם החליטו לתקוף את ארה"ב, בין השאר נכתב שם: "גדילתה של ישראל היא פשע חמור ביותר, ואתם מנהיגי הפושעים הללו. ברור שאין שום צורך להסביר או להוכיח את מידת התמיכה של ארצות הברית בישראל. הקמת מדינת ישראל זה פשע שחייב להימחק. כל אחד ואחד שידיו עסקו ותרמו לפשע זה חייב לשלם את מחירו, ולשלם הרבה".

Over the past 24 hours, thousands of TikToks (at least) have been posted where people share how they just read Bin Laden’s infamous "Letter to America," in which he explained why he attacked the United States.



The TikToks are from people of all ages, races, ethnicities, and… pic.twitter.com/EwjiGtFEE3 — Yashar Ali (@yashar) November 16, 2023

ככל הנראה, ההתייחסות לישראל היא שעוררה את הטרנד בטיקטוק וגרמה לכמה משפיענים לקרוא לעוקבים שלהם "ללכת לקרוא את הטקסט". עד כמה חיפשו אותו? הגארדיאן, שבו היה עמוד עם הטקסט, חשף ש"מכתב לאמריקה" הוא העמוד הכי נקרא באתר בימים האחרון, ומדובר באתר חדשות, כן? בעקבות הפופולריות שלו החליט העיתון הבריטי להוריד את הכתבה מהאתר - מה שכמובן גרם להתפוצצות עוד יותר גדולה ברשת.

@kianaleroux #lettertoamerica ♬ original sound - Kiana Leröux

@momchalant #freepalestine #lettertoamerica #thisisus #todayinamerica #keeplearning #rightsideofhistory #thebadplace ♬ original sound - ✨

למרות שהמכתב מסתובב ברשתות החברתיות, כשמנסים להגיע אליו באתר העיתון, נתקלים קוראי הגרדיאן בהודעה, "דף זה הציג בעבר מסמך המכיל בתרגום את הטקסט המלא של 'מכתבו לעם האמריקני' של אוסמה בן לאדן, כפי שדווח ב-24 בנובמבר 2002. המסמך, שפורסם כאן באותו יום, הוסר ב-15 בנובמבר 2023".

עד כה יותר מ-5.3 מיליון אמריקאים צפו בסרטונים עם האשטאג #lettertoamerica רק בטיקטוק, מספר שרק בזמן כתיבת שורות אלה עלה ב-600 אלף צפיות, אבל ישנם עוד תגיות הקשורות לנושא למשל: #freepalestine ו-#genocide - שני האשטגים הקשורים להרבה סרטונים שעולים בנושא ישראל בימים האחרונים.

באלפי הסרטונים שהעלו גולשים הם מספרים כיצד המכתב "פתח את עיניהם", ואומרים אמירות כמו: "אני לא אסתכל על המדינה הזאת יותר כמו פעם", "אני עוברת משבר קיומי, כל נקודת המבט שלי השתנתה", ו-"תעצרו את כל מה שאתם עושים ולכו לקרוא את המכתב". חלקם אפילו מצדדים באוסמה בן לאדן וטוענים שהם כעת מבינים אותו, למרות האחריות שלו על פיגוע הטרור הקשה ביותר בארה"ב.

In 2002, Osama Bin Laden wrote a letter to America and its been translated and posted on The Guardian's website for 22 years but when people started to talk about it, they took it down. So, here is the whole letter 1/2 pic.twitter.com/p0h7CRICRU — val ☆ (@valksforlife) November 16, 2023

בין הטענות של הגולשים המצודדים בבן לאדן, ישנה גם ההצהרה שלו כי "פיגועי ה-11 בספטמבר התרחשו בגלל תמיכתה של אמריקה בישראל. הם השליכו עלינו מאות אלפי חיילים וכרתו ברית עם הישראלים כדי לדכא אותנו ולכבוש את ארצנו, זו הייתה הסיבה לתגובתנו ב-11 בספטמבר".

דובר של הגרדיאן אמר למגזין The Daily Beast ביום רביעי שהמכתב מופץ ללא "הקשר מקורי". "התמליל שפורסם באתר האינטרנט שלנו לפני 20 שנה שותף בהרחבה היום ברשתות החברתיות ללא ההקשר המקורי שלו", אמר הדובר. כמובן שבעקבות הורדת המאמר מהאתר - הוא הפך לאחד הדברים שהכי שותפו בטיקטוק וניתן למצוא בקלות את המכתב המקורי בשלל הרשתות החברתיות.