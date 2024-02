אפל שחררה את הוויז'ון פרו ביום שישי, ונראה שארה"ב משתגעת מהמוצר הכי חדשני של החברה מאז האייפון. טים קוק, מנכ"ל אפל, הגיע בעצמו לחנות האיקונית של החברה בניו יורק ופתח אותה בחגיגיות. זמן קצר לאחר מכן החלו לנהור מעריצי החברה שכבר קנו את המשקפיים במכירה המוקדמת והסתערו על העמדות המיוחדות שנבנו בסניף כדי להדריך את הקונים.

Seeing people’s reactions to trying Apple Vision Pro for the first time today was wonderful. Some people had tears in their eyes! Our mission is to enrich people’s lives, and I could feel that happening in real time. What a day! pic.twitter.com/VOOVBgrEbo — Tim Cook (@tim_cook) February 3, 2024

מאז הפתיחה החגיגית של החנות הרשת הוצפה בפוסטים וסרטונים של הקונים המאושרים, שבעיקר לא מאמינים שמוצר כזה קיים. חלק מאושרים, אבל חלק דווקא חושבים שאנחנו חיים בדיסטופיה מסוכנת של מראה שחורה.

This is straight up dystopian.

pic.twitter.com/0MVn4SaHMu — Autism Capital (@AutismCapital) February 2, 2024

זה התחיל עם הקונה הראשון שיצא מהחנות מלווה במחיאות כפיים של העובדים אבל הסלים מהר מאוד למשתמש שצילם את עצמו נוסע בטסלה אוטונומית (שנוסעת לבד) כאשר הוא עם הוויז'ון פרו על העיניים ומקבל דוח מהמשטרה. על פי החוק, מי שיושב מאחורי ההגה צריך להיות עירני ומוכן לתפוס את הפיקוד במצב חירום - וגם אפל כותבת במפורש שאין להשתמש בוויז'ון פרו בזמן פעולות חשובות כמו נהיגה (למקרה שחשבתם אחרת).

We are not ready for the sheer intersection of stupidity that is Tesla Drivers who own Apple Vision https://t.co/GdoRWVn4HS — The Oshborn (@DaveOshry) February 3, 2024

הוא לא היחיד, נהג אחר - הפעם של סייברטראק של טסלה, גם כן צולם "נוהג" על הרכב האוטונומי כאשר הוא בעצם משחק בוויז'ון פרו.

We’re so fucked. pic.twitter.com/3Zz9QydLzm — blake (@blakestonks) February 4, 2024

כמובן שהיה את היוטיובר ששילם את ה-3,500 דולר רק כדי לעלות ראשון סרטון שמראה כמה קשה לשבור אותם - ובכן הם נשברו רק כשנזרקו מגובה התקרה. אבל היי - מה זה כסף כשיש לך צפיות ביוטיוב?

I'm sorry. pic.twitter.com/Hza0C1iepg — Sam Kohl (@iupdate) February 2, 2024

משתמש נוסף צולם עושה כושר תוך כדי שהוא כנראה צופה בסרט או סדרה (לא מומלץ להרים משקולות בזמן שאתם עם משקפיים שעולים 3,500 דולר).

i had to one up my cafe video.



You've heard of vision pros,

what about Vision Bros? pic.twitter.com/jcu3ZoUUix — CIX (@cixliv) February 3, 2024

It’s happening… pic.twitter.com/yv0NioerlG — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) February 3, 2024

הבלוגר/יוטיובר קייסי נייסטאט צילם סרטון שלם באורך של 10 דקות בהן הוא נוסע על סקייטבורד, מסתובב בטיימס סקוור ונוסע ברכבת התחתית - הכל עם המשקפיים עליו. הוא ציין בציוץ כי: "הוויז'ון פרו הם לא רק מעולים, הם גם המוצר הטכנולוגי הכי טוב שניסיתי אי פעם". בציוץ המשך הוא סיפר שערך את הסרטון גם בוויז'ון פרו עם מסך 4K בגודל של 3 מטר אורך על 6 מטר רוחב (כי המסך הוא על כל החדר): "יכולתי לעמוד ולהתקרב אליו, יכולתי להסתכל מקרוב על החיתוך של הסרטון ולבחון אותו, כמו אחת מהמפות ענק של מלחמת העולם השנייה". בסרטון עצמו הוא טוען: "זה העתיד של המחשוב. זה הולך להיות הוויז'ון פרו הכי גרוע שאפל עשו, כי מפה זה רק הולך להשתפר".

Vision Pro isn't just great, it's the single greatest piece of tech ive ever used pic.twitter.com/ArBgbkH0UR — Casey Neistat (@Casey) February 3, 2024

ישנם כמה צעירים שצולמו ברכבת התחתית בניו יורק פשוט יושבים עם המשקפיים ועובדים או משחקים.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

ויש פשוט צרכנים שהחליטו לקחת את המשקפיים לטיול בקניון או ברחוב, כי כנראה שהמציאות לא מספיק מעניינת בעצמה. אחד מהם צולם חוצה את הכביש באזור סוהו עם המשקפיים על הראש (גם לא מומלץ על פי אפל), ונראה כמו חלק מסרט מדע בדיוני בו בני אדם עסוקים במטאוורס במקום במציאות.

This is the new checking your phone while walkingpic.twitter.com/NDKfZZTqH6 — Dexerto (@Dexerto) February 3, 2024

Wearing the Apple Vision Pro around SoHo pic.twitter.com/U6Jq8QrOyb — highsnobiety (@highsnobiety) February 3, 2024

we are literally in a black mirror episode pic.twitter.com/uBTWqrpHbO — Mika (@mikadontlouz) February 3, 2024

לא מעט גולשים ציינו לרעה את המרחק שהמשקפיים יוצרים בין בני האדם. אחת מהתמונות שהוצפה ברשתות היא של 2 חברים יושבים במסעדה ואוכלים עם משקפיים על העיניים. הכיתוב שהתווסף לאחד הציוצים עם התמונה הוא "אפילו לא סמארטפון אחד ביניהם, פשוט שני חברים נהנים מארוחה יחד", אך המציאות החדשה ברורה: כבר לא חייבים סמארטפון כדי לשקוע לעולם וירטואלי. יש משקפיים שהופכים את העולם למסך, והילדים של מחר כבר לא יהיו עם הפרצוף בתוך האייפד, הם פשוט יהיו עם משקפיים על העיניים.

rip to the ipad kid



long live the vision pro kid pic.twitter.com/ZgiZBtTp59 — gaut (@0xgaut) February 3, 2024

היוזר אלכס פין מצא שימוש קצת שונה למשקפיים, והפך אותם למרכז בקרה לטוויטר שלו. הוא פתח המון חלונות ופשוט הגיב והעלה ציוצים מכל אחד. לפי מה שהוא אומר, "זאת הדרך היחידה לקחת את החשבון שלי לשלב הבא".

Now I want an Apple Vision Pro!



pic.twitter.com/yQeVUNRCoJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 3, 2024

ואיך לא, כמו כל מאורע היסטורי, גם הפעם היו כאלה שמצאו בסימפסונס פרק שחזה את העתיד. הפרק המדובר הוא פרק מספר 598 משנת 2016. אמנם לפני 8 שנים לא ידענו שאפל תוציא משקפיים של מציאות מעורבת, אבל כן היו כבר תוכניות לקסדות מציאות מדומה. הרעיון לא נולד אצל הסימפסונס, אבל השימוש הדיסטופי שלהם כנראה הוצג שם לראשונה.

Apple Vision Pro The Simpsons did it again #Simpsons#AppleVisionPro pic.twitter.com/guxR8L6qJE — Oscar Gomez (@OscarGomez369) February 3, 2024

וכמובן בהתאם לחוקי האינטרנט הבלתי כתובים, הגולשים הפכו את המשקפיים לממים מוצלחים במיוחד, הנה כמה מהם:

Waiting will never be the same pic.twitter.com/Z2gRFcbp4O — Min Choi (@minchoi) February 3, 2024

pic.twitter.com/C0ryTL4cYW — Inverse Cramer (Not Jim Cramer) (@CramerTracker) February 3, 2024

Dad mode: Already found a great application of the #VisionPro, watching Avatar: The way of water while my daughter sleeps on me. I eventually adjusted the angle of the virtual screen so that I could easily recline and rest my head/neck. This feels like one of the premium… pic.twitter.com/HN1qOHJCeF — Anshel Sag (@anshelsag) February 4, 2024

pic.twitter.com/zI8IUkrI3s — Kris Kashtanova (@icreatelife) February 3, 2024

So yeah grocery shopping with the Apple Vision Pro is actually not bad. #AppleVisionPro pic.twitter.com/cdhmaFvRLO — Matt - BMFVR (@bmfshow) February 3, 2024

pic.twitter.com/P1gobPal1j — prayingforexits ‍☠️ (@mrexits) February 4, 2024