אפל נאלצה להסיר את וואטסאפ ות'רדס מחנות האפליקציות שלה בסין, בעקבות הוראה של מינהל הסייבר של המדינה שהסביר את ההחלטה בתור "חשש לביטחון הלאומי".

"אנחנו מחויבים לפעול לפי החוקים במדינות שבהן אנחנו פועלים, גם כשאנחנו לא מסכימים", אמר דובר אפל ל-CNN ביום שישי. "מינהל הסייבר של סין הורה להסיר את האפליקציות הללו בסין בהתבסס על דאגות הביטחון הלאומי שלהם. אפליקציות אלו נשארות זמינות להורדה בשאר המדינות בהן אנחנו פועלים".

האפליקציות, אשר בבעלות מטא, כבר היו חסומות בסין ולא היו בשימוש נרחב. למרות האיסור כן היה ניתן היה לגשת אליהן באמצעות רשתות פרטיות וירטואליות (VPNs) שיכולות להצפין תעבורת אינטרנט ולהסוות את הזהות המקוונת של המשתמש. בנוסף לוואטסאפ, גם סיגנל וטלגרם המתחרות שלה הוסרו מחנויות האפליקציות.

Apple removed WhatsApp, Threads, Telegram and Signal from its App Store in China, suggesting growing intolerance on the part of China's central government towards at least some foreign online messaging services that fall outside of its control https://t.co/LGebW7OtUW pic.twitter.com/WD8vyGrw4R — Reuters (@Reuters) April 19, 2024

הסרת האפליקציות על ידי אפל מייצגת "הרחקה נוספת בין עולמות טכנולוגיים שכבר מופרדים" במדינה ומחוצה לה, אמר דאנקן קלארק, יו"ר חברת ייעוץ ההשקעות מבייג'ינג BDA China.

"זה יגרום לאי נוחות לצרכנים ולעסקים (בסין) שמתקשרים עם משפחה, חברים או לקוחות בחו"ל. גם אם הם ישתמשו ב-VPN כדי לגשת לאפליקציות הוואטסאפ הקיימות שלהם, אלה עם הזמן יתיישנו וידרשו עדכונים שלא ניתן יהיה להוריד יותר", אמר.

זאת לא המכה היחידה לאפל במדינה. ההכרזה של ענקית הטכנולוגיה מגיעה על רקע צניחה במכירות האייפון בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. מכירות הסמארטפונים שלה צנחו ב-10% ברבעון הראשון של השנה, כך לפי חברת מחקרי השוק IDC.

אפליקציות רשתות חברתית מערביות פופולריות אחרות כמו X (לשעבר טוויטר), פייסבוק, אינסטגרם ומסנג'ר עדיין זמינות בחנות האפליקציות בסין של אפל. לעומת זאת אפליקציית החדשות של הניו יורק טיימס לא זמינה להורדה מאז 2017, ואפליקציות דמויות ChatGPT הוסרו מהחנות ב-2023 בעקבות רגולציות חדשות שהטילה בייג'ין על שירותי בינה מלאכותית.