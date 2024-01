אחרי הכתבה בוול סטריט ג'ורנל שחשפה כי המשקיעים של אילון מאסק חוששים כי הסמים שהוא נוטל מסכנים את החברות שייסד, טסלה וספייסX, המיליארדר מגיב.

מנכ"ל טסלה הגיב ב-X (טוויטר לשעבר), הרשת שבבעלותו, לשרשור שעסק בנושא וכתב: "אחרי שאכטה אחת עם ג'ו רוגן (כשהתארח בפודקסט שלו ב-2018), הסכמתי, לבקשת נאס"א, לעשות בדיקות סמים אקראיות במשך 3 שנים. שום עקבות של סמים או אלכוהול לא נמצאו". כעלבון הוסיף כי הכתבה של הג'ורנל אפילו לא ראויה לרפד כלוב עבור צואה של ציפורים, אותה תיאר באמצעות אמוג'י.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.



Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024

בכירים בחברות של מאסק העלו חששות לגבי השימוש בסמים של המיליארדר, שכולל לפי הדיווחים קוקאין, LSD, אקסטזי וקטמין, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, חברי דירקטוריון בטסלה חשדו שמאסק היה תחת השפעת סמים כשצייץ בטוויטר ב-2018 כי בכוונתו להפוך את יצרנית הרכב לחברה פרטית.

מאסק כידוע עישן מריחואנה בפודקאסט של ג'ו רוגן ב-2018, ולפי הדיווחים סיפר לאנשים שלקח מנות קטנות של קטמין נגד דיכאון. בעקבות כך, נאס"א, השותפה לספייסX, פתחה בחקירה של 5 מיליון דולר על שימוש בסמים בחברה, שתוצאותיה אינה ידועות.

מאסק אמר בעבר שגם הוא וגם עובדי ספייסX נדרשו לעבור בדיקות סמים אקראיות במשך שנה לאחר תקרית רוגן, מפני שחברות שעושות עסקים עם הממשל הפדרלי צריכות לשמור על עובדיהן נקיים מסמים.

"ספייסX היה קבלן של נאס"א, והם מאמינים גדולים בחוק", אמר מאסק לביוגרף שלו וולטר איזקסון. "אז הייתי צריך לעבור בדיקות סמים אקראיות במשך כמה שנים. למרבה המזל, אני ממש לא אוהב לעשות סמים לא חוקיים", הוסיף.