שר התקשורת, שלמה קרעי, הגיב אתמול מהטוויטר הפרטי שלו לאילון מאסק, זאת לאחר שהבעלים של ספייסX ו-X הודיע על כך שיחבר את רצועת עזה לאינטרנט. אתמול מאסק צייץ תגובה לחברת הקונגרס האמריקאי אלכסנדריה אוקסיו קורטז וכתב כי: "סטארלינק תתמוך בקישוריות לארגוני עזרה מוכרים בין-לאומית בעזה".

הבעלים של X, טוויטר לשעבר, לא פירט כיצד יעשה זאת והאם הגישה תיפתח לכל העזתים. ההתחברות לסטארלינק, שירות האינטרנט של מאסק, הוא ממש לא זול וספק אם תושבי עזה יכולים בכלל להרשות לעצמם.

מאסק גם התכתב בנושא חיבור עזה לאינטרנט עם משתמשת טוויטר אחרת, אנסטסיה מארי לופיס, הידועה כאנטי-ישראלית ושלאחרונה הפיצה תיאוריית קונספירציה המאשימה יהודים בממשל האמריקאי בחוסר נאמנות לארה"ב. לופיס ביקשה ממאסק לחקור האם ניתן להפעיל את הלוויינים של סטארלינק בעזה. מאסק ענה לה כי החברה שלו לא זיהתה ניסיונות של טרמינלים של סטארלינק שניסו לקבל גישה לאינטרנט מרצועת עזה, וטען שאם יגיעו בקשות כאלה, החברה תאפשר חיבוריות לארגוני סיוע.

מאוחר יותר שר התקשורת התערב וצייץ תגובה מחשבונו הפרטי: "חמאס ישתמש בכך לפעילות טרור. אין ספק בכך. אנחנו יודעים את זה, ומאסק יודע את זה. חמאס זה דאע"ש, מאסק יכול להתנות זאת בשחרור התינוקות, הבנים, הבנות, הקשישים החטופים שלנו. עד אז, משרד התקשורת בראשותי ינתק כל קשר עם סטארלינק".

חשוב לציין שלא מדובר בהודעה של משרד התקשורת אלא של השר עצמו, כאשר לפני פחות משבועיים משרד התקשורת הודה שמתקיימים מגעים עם חברת סטארלינק לצורך קידום של רכישת מכשירים לוויינים, לטובת שימוש הרבש"צים וראשי ישובים ביישובי קו העימות.

אבל זה לא סוף הסיפור. האיש העשיר בעולם החליט לענות לקרעי, עד כמה שזה נשמע מוזר, וצייץ תגובה מאוד שקולה לנושא: "אנחנו לא תמימים, ננקוט בצעדים יוצאי דופן כדי לוודא שהשימוש בסטארלינק הוא רק מסיבות הומניטריות. יתרה מכך, נבצע בדיקות עם ממשלת ארה"ב וממשלת ישראל, לפני ההפעלה", צייץ מאסק והוסיף: "יתרה מכך, נבצע בדיקה ביטחונית גם עם ממשלת ארה"ב וגם עם ממשלת ישראל לפני הפעלה אפילו של מסוף בודד".

בלי קשר למאסק, ארגון NetBlocks, שעוקב אחרי שיבושים ברשת האינטרנט ברחבי העולם, מדווח שרשת האינטרנט בעזה חוזרת לאט לאט לעבוד. אומנם החיבור עדיין לא קרוב למה שהיה לפני תחילת הקרבות, אבל ישנו שיפור. בנוסף פלסטינים מדווחים שגם רשת הטלפונים חוזרת לפעילות.

ציוץ נוסף של מאסק שקיבל הרבה תגובות היה בנושא איראן. הבעלים של X החליט לעלות מם עם תמונה המציגה את פריסת הבסיסים האמריקאים ליד המדינה האסלאמית בליווי הכיתוב: "איראן רוצה מלחמה. תראו כמה קרוב היא שמה את עצמה ליד הבסיסים שלנו". הגולשים בטוויטר לא נשארו אדישים והוסיפו לו הערת גולשים שהמפה לא מדויקת, הדבר שעשע את מאסק שכתב: "אני אוהב לקבל הערות כאלה, זה מוכיח שאף אחד אינו חופשי מתיקונים! זו כמובן בדיחה, אבל יש בה יותר מגרעין של אמת. עלינו לשאוף לראות דברים מנקודת מבטם של אחרים".

