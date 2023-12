אתרי הפורנו Pornhub ,XVideos ו-Stripchat יצטרכו לעמוד בפני דרישות מחמירות יותר לאימות גיל המשתמשים שלהם. זאת לאחר שהוגדרו רשמית כ"פלטפורמות מקוונות גדולות מאוד" (VLOPs) במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי (DSA). בהודעה לעיתונות היום, הנציבות האירופית הודיעה ששלושת האתרים "עומדים בסף של 45 מיליון משתמשים חודשיים ממוצעים באיחוד האירופי". האתרים יצטרכו לעמוד בהתחייבויות DSA עד פברואר 2024.

הכניסה לרשימת "פלטפורמות גדולות מאוד" פירושה שהאתרים יצטרכו גם לבצע הערכות סיכונים ולעצור את התפשטות התוכן הלא חוקי, כמו סרטונים של התעללות מינית בילדים ופורנוגרפיה המשתמשת בדיפ פייק. ישנן גם דרישות שקיפות כמו להיות כפוף לביקורות חיצוניות, פרסום דוחות שקיפות על החלטות ניהול תוכן וחשיפת נתונים ציבוריים לחוקרים.

"אני מברכת על ההגדרה של פורנהאב, XVideos ו-Stripchat כפלטפורמות מקוונות גדולות מאוד. זה יאפשר בדיקות קפדניות יותר ולקיחת אחריות על האלגוריתמים והתהליכים שלהם", אמרה מרגרט וסטגר מטעם האיחוד האירופי בהצהרה.

הנציבות הכריזה על מערך ראשוני של 17 פלטפורמות מקוונות גדולות מאוד ושני מנועי חיפוש מקוונים גדולים מאוד באפריל 2023. רשימה זו כללה את אמזון, חנות האפליקציות של אפל, פייסבוק, אינסטגרם, X או טוויטר לשעבר, יוטיוב, ומנוע החיפוש גוגל. אבל רשימה זו לא כללה שירותים ספציפיים לפורנוגרפיה.

שירותים נחשבים לפלטפורמה "גדולה מאוד", אם יש להם לפחות 45 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. XVideos אמרה שיש לה 160 מיליון "משתמשים חודשיים בממוצע" של השירות שלה באירופה. בפורנהאב טענו שיש להם 33 מיליון חודשים משתמשים, אבל הכללת האתר ברשימת ה-VLOPs פירושה שהאיחוד האירופי לא קונה את המספרים המדווחים של החברה. בינתיים, XHamster דיווח על 32 מיליון משתמשים חודשיים ו-YouPorn על 7.2 מיליון.

בחודש אוקטובר קבוצה של 30 ארגונים לא ממשלתיים כינתה את המספרים שדווחו על ידי כמה אתרי פורנו כ-"קטנים באופן מפתיע", ואותם הארגונים הלא ממשלתיים דחפו להוסיף אותם לרשימת ה-VLOPs וכתבו במכתב פתוח: "נראה שהמספרים הללו הם מצג שווא של המשתמשים הממוצעים החודשיים שלהם באיחוד האירופי, ולכן מצביעים על כך שהפלטפורמות הללו מנסות באופן אקטיבי להתחמק מאחריותן ואינן נושאות באחריות לסיכונים המערכתיים הקיימים בפלטפורמות שלהן".

קבוצת זכויות האזרח הדיגיטלית Access Now ציינה בעיה מיוחדת עם המספרים של פורנהאב, וכינתה את 33 מיליון המשתמשים האירופיים שלו כמספר "לא סביר", במיוחד לאור ניתוח תעבורה מ-SimilarWeb, המצביע על כך שהוא עומד על יותר משני מיליארד ביקורים בחודש.

הצעד מגיע על רקע מאמצים מתגברים לאכוף אימות גיל מחמיר יותר עבור אתרי פורנוגרפיה ברחבי העולם. כמה מדינות בארה"ב ניסו לחסום את האתרים, בהצלחה שונה. בנוסף למאמץ של האיחוד האירופי, צרפת וגרמניה גם דוחפות לתקנות ברמה הלאומית, בריטניה גם מתקדמת עם צעדים לאימות גיל משלה, לאחר שהעבירה לאחרונה את "חוק הבטיחות המקוון" שלה.

למרות ש-VLOPs צריכים לציית לתקנות המחמירות ביותר של חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי (DSAׂׂׂ), ההודעה לעיתונות מהאיחוד האירופי מציינת כי "כל הפלטפורמות המקוונות ומנועי החיפוש" צריכים לציית למערכת כללית של ה-DSA, כמו הצעת מנגנון להודיע לנציבות על תוכן לא חוקי בשירות שלהם והימנעות מפרסום ממוקד למשתמשים המתבסס על נתונים רגישים כמו מוצא אתני או נטייה מינית.

מאז שנכנס לתוקף חוק השירותים הדיגיטליים באוגוסט, הרגולטורים של האיחוד האירופי היו להוטים לאכוף את הכללים החדשים. בקשות רשמיות למידע נשלחו למטא וטיקטוק על הטיפול שלהם בתוכן לא חוקי ודיס-אינפורמציה הנוגעת למלחמה של ישראל בחמאס, והלכו רחוק יותר ופתחו בהליכים רשמיים נגד X, טוויטר לשעבר, כדי להעריך אם היא הפרה את ה-DSA.