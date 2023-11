We Red Evils היא קבוצת האקרים ישראלית, אשר עלתה לכותרות מתחילת המלחמה, ופועלת בחזית הסייבר נגד חמאס ותומכיה בעולם המוסלמי, בעיקר איראן ולבנון, ובכלל. לוחמי הסייבר הישראלים, אשר מבקשים לשמור על אלמוניותם, מתחזקים עמוד טלגרם שבו הם מודיעים על פעולותיהם. בין היתר טענו כי פרצו לחברות פיתוח כורים באיראן וכי הצליחו לפגוע לכאורה ברשת החשמל באיראן ולהשבית מערכות שלמות בלב טהרן.

אתמול הם פרסמו כי פרצו לחשבון הוואטסאפ של ג'קסון הינקל, אחד ממשתמשי הטוויטר הכי ויראלים ושונאי ישראל, עם כמעט שני מיליון עוקבים, שנוהג להפיץ קונספירציות נגדנו, למשל שישראל שיקרה על מספר ההרוגים בטבח של חמאס, שהפיצה תמונת תינוק שרוף שנוצרה בידי AI ועוד.

כך כתבו: "באופן ממוקד והרבה מאוד עבודה השבתנו לצמיתות את חשבון הוואצטפ הפרטי והעסקי של ג'קסון הינקל שבהם הוא השתמש 5 שנים ברצף, יחד עם זאת חסמנו לו את האופציה לקבל כספים/טיפים באפליקציית לוקאלס שאיתה הוא מתנהל שנים. אם לא תופסק ההסתה נגד מדינת ישראל נתחיל להוריד חשבונות X ונקצר לאלון מאסק את התהליך. הזרועות בכל מקום".

הינקל עצמו פרסם בשני פוסטים שכתב כי הציונים חסמו לו את חשבון הוואטסאפ וצירף תמונה שמראה כי אין לו אפשרות להיכנס לחשבון, מכיוון שנמצא שהוא עובר על חוקי הקהילה של וואטסאפ. בפוסט אחר צירף הקלטה של הודעות קוליות שהוא מקבל לדבריו מ"ציונים", שכוללות רצף של קללות, בין היתר, "אתה חלאה, הלוואי ואתה ומשפחתך תישרפו", וכתב באירוניה: "הם נראים כמו אנשים נהדרים". אין דרך לדעת בוודאות שמדובר בפעולה של רד אווילס, אולם במקרה הזה יש בהחלט סמיכות זמנים בין הדיווחים של שני הצדדים.

The ZIONISTS got me BANNED on WhatsApp! pic.twitter.com/5Bjb7OkjFj — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 5, 2023

ZIONISTS got my phone number and are leaving me voicemails, they seem like great people! pic.twitter.com/JaEazmz5SK — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 5, 2023

פעולה אחרת שפרסמו רד אווילס הייתה חשיפת מספרי הטלפון של בני משפחת חדיד, בהם ג'יג'י ומוחמד חדיד, שהעלה פוסט מקומם המשווה בין ישראל לנאצים, ושהוסר מאינסטגרם בעקבות הדיווחים עליו. "משפחת חדיד, תשאו בתוצאות, הזרוע שלנו תגיע לכל מקום", כתבו בקבוצת הטלגרם שלהם.