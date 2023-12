עובדי בית הקפה באוקלנד, קליפורניה, אשר מנעו מאישה יהודייה לגשת לשירותים וקראו כלפיה קריאות אנטי ישראליות ואנטישמיות, פוטרו מעבודתם. כך עדכן היום עמוד הטוויטר StopAntisemitism, הנלחם באנטישמיות, שחשף את המקרה ועורר סערה ברשת.

בסרטון שהפך במהרה לוויראלי נראה כיצד 3 עובדים בבית קפה באוקלנד, קליפורניה, מונעים מאישה יהודייה להיכנס לשירותי המקום ולצלם שם כתובות אנטישמיות ואנטי ישראליות. לאחר שהם מתירים לה להיכנס בסופו של דבר, הם קוראים קריאות ברקע: "זה לא 1948", "אי אפשר לגנוב רכוש פרטי כמו בישראל", ו"לשחרר את פלסטין". בשירותים אפשר לראות, בין היתר, את הכיתוב: "ציונות היא פשיזם".

Jewish woman refused entry into a bathroom.



Honestly struggling to wrap my mind around the reality that this is happening anywhere.

pic.twitter.com/NQ4O7I78ku — David/Dovid Bashevkin (@DBashIdeas) December 7, 2023

הסרטון, שכבר הוסר בינתיים מהעמוד של StopAntisemitism, לבקשת קורבן האירוע לדבריהם, עורר הדים רבים וגינויים - בארה"ב ובישראל. לאחר הפרסום בית הקפה Farley's East התנצל על ההתנהגות האנטישמית של עובדיו, והבהיר כי דברי השנאה נמחקו מהשירותים. "אנחנו מתנצלים על הטעות ועל המצוקה שנגרמה ללקוחה". עוד הוסיפו כי הסירו את הכתובות הפוגעניות. "אנחנו לא אנטישמים, הערכים שלנו הם גיוון והכלה".

UPDATE: Farley’s East in Oakland CA has apologized for the antisemitic behavior of their employees, stating “corrective measures” have been taken.



We are unclear if anyone was fired.



At the request of the individual victim, we have now removed the video of the incident. pic.twitter.com/0ckLx4Jbt2 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 7, 2023

בהודעת ההמשך שפרסם היום בעלי בית הקפה הוא מעדכן כי העובדים פוטרו: "מכיוון שהמעשה לא עלה בקנה אחד עם הערכים שלנו, העובדים המעורבים באירוע אינם מועסקים עוד על ידי פארלי. למרות שכל העובדים זכאים להחזיק בהשקפות שונות, הם אינם זכאים להתבטא בעבודה שדרכים שאינן מכבדות ופוגעות. אין מקום בעסק שלנו או בקהילה שלנו לדיבור או מעשים כאלו כלפי מישהו אחר, שמתייחסים לדת, המוצא, הלאום, צבע העור, הנטייה המינית, הזהות המגדרית שלו ועוד".

Farley’s East owners released the following statement earlier this morning. pic.twitter.com/HAMDREsts0 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 10, 2023

בעלי Farley’s East התייחס גם ל"כאב ולסבל שנגרם במזרח התיכון בעקבות אירועי 7 באוקטובר". "שום דבר שנגיד לא יוכל לתאר את הכאב והטרור שחמאס הטיל על אזרחים חפים מפשע, גם לא את הסבל הנורא ואובדן חייהם של פלסטינים חפים מפשע מאז בעזה", כתב.