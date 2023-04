ה-FBI מזהיר מפני שימוש בתחנות טעינה ציבוריות לטלפונים, מחשש לחשיפת המכשירים לתוכנה זדונית. תחנות USB ציבוריות כמו הסוג שנמצא בקניונים ובשדות תעופה, משמשות להפצת תוכנות זדוניות ותוכנות ניטור, כך לפי ציוץ בשבוע שעבר מסניף דנבר של ה-FBI. הסוכנות לא סיפקה דוגמאות ספציפיות. "נשאו את המטען ואת כבל ה-USB שלכם והשתמשו בשקע חשמלי במקום זאת", ייעצה הסוכנות בציוץ.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

בעוד שתחנות טעינה ציבוריות אטרקטיביות להרבה אנשים, כמו מטיילים או סתם מי שסיים יום עבודה ארוך ונשאר בלי סוללה, מומחי אבטחה העלו במשך שנים חששות לגבי הסיכון. בשנת 2011, חוקרים טבעו את המונח "juice jacking" כדי לתאר את הבעיה.

"רק על ידי חיבור הטלפון לחיבור כזה, המכשיר יכול להיות נגוע כעת, וזה פוגע בכל הנתונים שלכם", הסביר דרו פאיק, לשעבר מחברת האבטחה Authentic8, ל-CNN ב-2017.

הכבל שבו משתמשים לטעינת הטלפון משמש גם לשליחת נתונים מהטלפון למכשירים אחרים. לדוגמה, כאשר מחברים את האייפון למחשב מק עם כבל הטעינה, אפשר להוריד תמונות מהטלפון למחשב.

אם שקע כזה נפגע, אין גבול למידע שההאקר יכול לקחת, הסביר פאיק בעבר ל-CNN. זה כולל את האימייל, הודעות הטקסט, התמונות ואנשי הקשר במכשיר.

"ה-FBI מספק באופן קבוע תזכורות והודעות לטובת הציבור בשיתוף עם השותפים שלנו", אמרה ל-CNN ויקי מיגויה, קצינה לקשר עם הציבור בסניף של ה-FBI בדנוור. "זו הייתה תזכורת כללית לציבור האמריקאי להישאר זהירים, במיוחד בזמן נסיעה".

ועדת התקשורת הפדרלית גם עדכנה ביום שלישי פוסט בבלוג שהזהיר כי יציאת טעינה פגומה יכולה לאפשר להאקרים לנעול מכשיר או לחלץ נתונים אישיים וסיסמאות: "במקרים מסוימים, ייתכן שפושעים השאירו בכוונה כבלים מחוברים בתחנות טעינה", לפי הפוסט בבלוג של FCC. "היו אפילו דיווחים על כבלים נגועים שנמסרו כמתנות לקידום מכירות".