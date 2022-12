ניסוי שנועד להראות באיזו מהירות הרשויות ברוסיה מגיבות למפגינים במלחמה באוקראינה נתפס בעדשת המצלמה - והתוצאות מזעזעות.

בצילומים נראו מספר שוטרים שעוצרים אישה צעירה בכיכר מנז'נייה במוסקבה, וגוררים אותה משם שלוש שניות בלבד לאחר שהחזיקה שלט נייר קטן. השלט עצמו לא נשא מסר התומך באוקראינה או בכל נושא אחר נגד הקרמלין או ולדימיר פוטין.

במקום זאת, על השלט פשוט נכתבו המילים "שתי מילים" - אבל אפילו זה הספיק כדי להפעיל כוח מצד השוטרים שלבשו ציוד נגד-מהומות מלא כשלקחו אותה.

More brave Russians standing up against Putin - but even talking to the press - saying you're opposed to Putins war - will get you arrested on the spot. This isn't Berlin in the late 1930s - it's Moscow in 2022. pic.twitter.com/8X4f1ROIaL — D.Emery (@DemeryUK) March 13, 2022

המעצרים קורים בצל איסור גורף של הקרמלין נגד המדיה חברתית במהלך השבוע האחרון, אשר מצמצם את כוחן של פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר - כמו גם של כלי תקשורת מערביים ואתרי חדשות עצמאיים - תוך שהוא מתאמץ לשלוט בנרטיב סביב פלישתו לאוקראינה.

הסרטון מתחיל במפגינה בודדת ששואלת את הצלם בכיכר מנז'נייה: "האם אתה תומך בפעילים?", והוא משיב, "כן, כמובן". לאחר מכן האישה מצהירה: "אני רק הולכת להגיד ''שתי מילים'", לפני שהיא שואלת בחיוך יודע: "האם יעצרו אותי על זה עכשיו או לא?" כשהיא מרימה את השלט הקטן שלה.

הכרזה שלה הייתה באוויר במשך שבריר שנייה לפני שצוות של שוטרי מהומות רץ לזירה ולעבר האישה. "הם כבר עוצרים אותך!", קרא הצלם, אבל השוטרים תפסו את האישה בזרועותיה וכבר גררו אותה משם עוד לפני שסיים את דבריו.

המהירות שבה המשטרה לקחה את המפגינה והרחיקה אותה מהמקום הייתה מדהימה, אך הרגע החשוב ביותר בסרטון הגיע מאוחר יותר. בעקבות מעצרה הגיעה אישה שנייה לדבר עם הצלם. "אתה מצלם רק אופוזיציוניים?" היא שאלה בהדגשה. "מה עם אלה שלא מסתובבים ומפגינים ומאמינים שהאופוזיציה הצבאית שפתחה ארצנו... אתה מצלם גם את אלה?" הצלם ענה לה:"אנחנו מראים את כל הדעות".

אבל בדיוק כשהאישה התכוננה להכריז על תמיכתה במלחמתו של פוטין, שלושה שוטרים חזרו לכיכר ותפסו גם אותה בזרועותיה לפני שהספיקה להוציא יותר משתי מילים.

הרבה לפני פתיחת המלחמה באוקראינה, הנשיא ולדימיר פוטין פעל להפוך את האינטרנט של רוסיה לכלי רב עוצמה של מעקב ושליטה חברתית בדומה למה שמכונה חומת האש הגדולה של סין. הרוב המכריע של אתרי החדשות וערוצי השידור המובילים ברוסיה הם בבעלות ממשלתית ומשמשים לתוכי את נקודת המבט של הקרמלין לגבי אירועים מקומיים ובינלאומיים.

אבל בעקבות הסכסוך באוקראינה, פוטין פתח במתקפה תקשורתית כוללת, והנהיג צנזורה נרחבת בניסיון להבטיח שאזרחים רוסים יוכלו לגשת רק לגרסתו לאירועים. הקרמלין כבר הציב הגבלות על פייסבוק וטוויטר כה חמורות עד שרשתות המדיה החברתיות אינן ניתנות לגישה באינטרנט הרוסי, וביום שישי הודיע ​​כי יתחיל להגביל את הגישה לאינסטגרם - אחד מאתרי המדיה החברתית המועדפים ברוסיה ומקור חיוני של הכנסה לאלפי אנשים פרטיים ועסקים.

פוטין גם חסם את הגישה הן לתקשורת המערבית והן לאתרי חדשות עצמאיים במדינה, ואף הביא חוק חדש שאסר הפצת "חדשות מזויפות" - כלומר מידע החורג ממסע התעמולה של הקרמלין.