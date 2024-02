טינדר הודיעה אתמול (שלישי) שהיא מתכננת להחמיר את דרישות אימות הזהות שלה - כולל דרישה מהמשתמשים לשלוח סרטון סלפי - מכיוון שכמות מעשי ההתחזות באפליקציות היכרויות עולה, והבינה המלאכותית מקשה לדעת מי אדם אמיתי ומי לא.

אפליקציית ההיכרויות הפופולרית בעולם הכריזה כי התכונות החדשות - המתוכננות להשקה ברחבי ארה"ב, בריטניה, מקסיקו וברזיל בשבועות ובחודשים הקרובים - ידרשו מהמשתמשים להכניס לאפליקציה תעודה מזהה כמו רישיון נהיגה או דרכון, וזאת בנוסף לסרטון הסלפי על מנת לקבל סימן אימות כחול. המערכת החדשה בודקת את תאריך הלידה, והאם הפנים בסרטון תואמות את תמונות הפרופיל ותעודת הזהות.

Tinder is bringing its advanced ID verification system to the US and UK https://t.co/sQTtcM3Rrs pic.twitter.com/4qkVVdUHUS — Engadget (@engadget) February 20, 2024

על פי טינדר, התהליך נבדק בהצלחה באוסטרליה ובניו זילנד, שם משתמשים שאומתו לאחרונה קיבלו 67% יותר התאמות מאלה שביטלו את התגית הכחולה.

כמעט 70,000 אנשים חשפו כי הם נפלו קורבן להונאה רומנטית בשנת 2022 בארה"ב, עם נזקים כספיים שהגיעו ל-1.3 מיליארד דולר, לפי נציבות הסחר הפדרלית. 19% מההונאות התחילו באפליקציות היכרויות, מסרה הסוכנות.

במקביל, תביעה חדשה הוגשה נגד מאץ' גרופ, חברת האם של טינדר, הינג' ומאץ', במסגרתה נטען שהאפליקציות של החברה הופכת את המשתמשים למכורים ולא עוזרת להם למצוא זוגיות. על פי התביעה הייצוגית שהוגשה, המודל העסקי של מאץ' מרמה את אלה שמחפשים אהבה בעזרת אלגוריתם שמתגמל "שימוש כפייתי" בפלטפורמות שלו, ומפתה אותם לשלם מאות דולרים בשנה עבור מנויים.

מאץ' משתמשת בפיצ'רים "שגורמים לפלטפורמות להפוך משתמשים למהמרים הנעולים בחיפוש אחר תגמולים פסיכולוגיים שמאץ' מסתירה בכוונה", כך על פי התלונה שהוגשה לבית המשפט הפדרלי בסן פרנסיסקו.

ששת התובעים - המתגוררים בקליפורניה, פלורידה, ג'ורג'יה וניו יורק - טענו שהדבר לא עולה בקנה אחד עם סיסמת המודעה של מאץ' לפיה האפליקציות שלה "נועדו להימחק".

"התביעה הזו מגוחכת והיא חסרת טעם", הגיבו במאץ'. "המודל העסקי שלנו לא מבוסס על מדדי פרסום או מעורבות. אנחנו שואפים באופן אקטיבי להביא אנשים לדייטים בכל יום ומחוץ לאפליקציות שלנו. כל מי שקובע משהו אחר לא מבין את המטרה והייעוד של כל התעשייה שלנו". מנכ"ל מאץ', ברנרד קים, אמר לאנליסטים ב-31 בינואר כי החברה אימצה "מנטליות של כישלון מהיר" כדי לעבור הלאה מתכונות שאינן עובדות, וכי טינדר והינג' משתמשות בבינה מלאכותית כדי לשפר את חוויות המשתמשים.

יש לציין כי למרות שאפליקציות ההיכרויות טוענות שהן מנסות לשדך בין אנשים, האינטרס שלהם הוא שימוש חוזר ומאסיבי באפליקציה. בנוסף, ההכנסות הכבדות מגיעות ממנויים שמקבלים פחות מאצ'ים באפליקציה וההיגיון אומר שלאותן חברות מאוד משתלם לתגמל את מי שמשלם אבל לא מספיק כדי שיעזוב את האפליקציה.